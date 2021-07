Certains Haïtiens se tournent vers la prière après l’assassinat du président

En plus d’aider à normaliser le pays, la force de maintien de la paix de l’ONU a joué un rôle important après le tremblement de terre dévastateur de 2010 qui a tué jusqu’à 300 000 personnes et après l’ouragan Matthew en 2016. Mais les troupes de l’ONU du Népal sont largement blâmées pour avoir introduit par inadvertance le choléra, qui a a affligé plus de 800 000 personnes et tué plus de 9 000 personnes depuis 2010. Certaines troupes ont également été impliquées dans des abus sexuels, notamment contre de jeunes enfants affamés.