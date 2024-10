Certains Floridiens ont du mal à évacuer alors que Milton s’effondre

Alors que l’ouragan Milton se dirige vers Tampa Bay, certains habitants affirment que les ressources nécessaires à l’évacuation, notamment l’essence, sont rares, malgré l’ordre de quitter la région.

Ashley Khrais, une résidente de Holiday, en Floride, juste à l’intérieur des terres, à environ une heure au nord-ouest de Tampa, fait partie de ceux qui se retrouvent coincés.

Khrais, une infirmière diplômée, a déclaré que malgré la gravité de la tempête à venir, elle était impatiente d’aider les autres résidents dans une situation encore pire.

D’après ce qu’elle a vu et entendu, il y en aura probablement beaucoup.

« Cela semble très, très effrayant, mais il n’y a aucun moyen de partir », a déclaré Khrais mardi vers midi.

Confrontée à un trafic intimidant et apparemment sans essence, elle a déclaré qu’elle avait réalisé qu’elle allait devoir « se recroqueviller » et essayer de traverser la tempête avec son fils de 10 mois et sa mère.

Centre national des ouragans les prévisionnistes disent que Milton « a le potentiel d’être l’un des ouragans les plus destructeurs jamais enregistrés dans le centre-ouest de la Floride ».

Une grande partie de cette zone, y compris le nord-ouest de la Floride, est toujours en convalescence après l’ouragan Hélène il y a moins de deux semaines. Les débris d’Hélène présentent également un risque à l’approche de Milton, car les objets peuvent se transformer en projectiles dangereux. La FEMA aide à l’enlèvement des débris, selon une déclaration de la Maison Blanche lundi.

La maire de Tampa, Jane Castor, a averti que Milton ne ressemblerait à aucune autre tempête. « Je peux le dire sans aucune dramatisation : si vous choisissez de rester dans l’une de ces zones d’évacuation, vous allez mourir », a déclaré Castor lundi dans un communiqué. entretien avec CNN.

Cependant, de nombreux habitants de la région de Tampa ont publié des messages et des vidéos expliquant à quel point l’évacuation peut être difficile. Les habitants ont déploré une pénurie d’essence, des routes encombrées, peu d’hôtels où s’abriter et aucun vol hors de la région. Certains ont déclaré que leurs voitures avaient été trop endommagées par Hélène pour pouvoir quitter les zones touchées.

D’ici mardi, les compagnies aériennes avaient annulé des centaines de volsles parcs à thème se sont préparés à fermer certaines zones et les compagnies de croisière ont modifié leurs itinéraires alors que les Floridiens se préparaient à l’arrivée de l’ouragan Milton.

Le cyclone a des vents soutenus atteignant près de 155 milles par heure, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, et devrait frapper la côte ouest de la Floride mercredi soir. Plus de 50 comtés de Floride sont soumis à l’état d’urgence.

Un porte-parole de la Division de gestion des urgences de Floride a déclaré mardi que plus d’un million de gallons d’essence arriveraient aujourd’hui, « et six millions de gallons supplémentaires devraient arriver dans l’État dans les prochains jours ».

Il a partagé une liste des refuges où les résidents pouvaient se rendre ainsi que des bons Uber pour les aider à s’y rendre.

Sur les réseaux sociaux, des files d’attente s’étendant autour du pâté de maisons étaient visibles dans les quelques stations-service de la grande région de Tampa Bay qui avaient encore du carburant. Selon données de la société de suivi des stations-service GasBuddy, environ 16 % des stations-service en Floride étaient en panne d’essence avant mardi midi, dont environ 43 % dans la région de Tampa Bay.

Contrairement à de nombreux autres États du sud-est, la Floride s’approvisionne en essence par bateau. Cela a causé des problèmes dans le passé : lorsque le terminal de Port Everglades à Fort Lauderdale a été inondé au printemps 2023, les conducteurs du sud-est de la Floride ont été bloqués pendant des jours.

Le gouverneur Ron DeSantis a reconnu les problèmes de livraison dans ses commentaires mardi, mais n’a pas directement précisé si les problèmes de transport maritime jouaient un rôle. Lors d’une apparition sur « Fox and Friends », il a déclaré que des « problèmes de distribution » entravaient la livraison des fournitures de carburant commandées par l’État.

« Les stations le traversent plus rapidement qu’elles ne le font normalement », a déclaré DeSantis. « Nous avons la Florida Highway Patrol qui escorte ces camions-citernes jusqu’aux stations-service. »

Il a déclaré que 1,2 million de gallons de diesel et d’essence étaient actuellement en route vers l’État, ajoutant que la Florida Highway Patrol avait escorté 27 camions-citernes lundi soir pour reconstituer l’approvisionnement.

Lindsey Carlson, résidente de Tampa, se considère chanceuse. Grâce à une application de suivi de l’essence, elle a déclaré qu’elle et sa famille avaient pu faire le plein dans une station-service à Plant City, à environ une demi-heure à l’est de Tampa.

Carlson a déclaré qu’elle avait maintenant été évacuée avec succès vers Lakeland, dans la partie intérieure de l’État, à environ une heure à l’est de Tampa, tandis que ses parents se rendaient dans la région de Jacksonville. L’ouragan Hélène a déjà endommagé la maison familiale et elle suppose que des dégâts encore plus importants, voire totaux, seront causés par Milton.

« Ce qui est vraiment triste, c’est de voir des gens s’arrêter devant les stations-service et regarder les pompes qui sont à court d’essence », a-t-elle déclaré. « Les gens ne savent pas quoi faire. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com