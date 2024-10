Certains fans sont en colère contre les décorations d’Halloween de Kourtney Kardashian cette année : « Je trouve ça dégoûtant que vous fassiez ça à ces objets gonflables »

La saison d’automne est arrivée, ce qui signifie qu’il est temps de sortir les pulls, de ratisser ces feuilles et probablement prenez quelque chose de centré sur les épices de citrouille . Comme beaucoup d’entre nous, Kourtney Kardashian prend également conscience de tout cela et se prépare apparemment aussi pour Halloween. Cela a été démontré par le fait qu’elle a maintenant des structures gonflables sur sa propriété, mais ce n’est pas votre équipement typique de saison effrayante. Avec cela, certains fans de Kardashian sont maintenant en colère contre ses décorations de vacances, laissant leurs commentaires sous sa récente publication sur les réseaux sociaux.

Kourtney Kardashian s’est rendue sur Instagram pour partager un carrousel de photos relatant certains de ses derniers exploits. Marquant le message avec la légende « Bonjour Octobre », la vétéran de la télé-réalité a présenté des repas sucrés, de magnifiques vues panoramiques, de nouveaux regards de sa part et bien plus encore. Cependant, une photo qui semblait vraiment se démarquer était l’un des deux squelettes gonflables qui semblaient se trouver sur sa propriété. Regardez la photo pour voir les deux agrandissements, qui se révèlent dans un état très suggestif :

C’est certainement une décision audacieuse de la part de la star des Kardashians d’exposer deux squelettes qui semblent prêts à s’occuper. Néanmoins, un certain nombre de personnes qui ont réagi au message ont semblé suggérer que les décorations de la pelouse n’étaient pas vraiment adaptées aux familles. Découvrez quelques réactions ci-dessous :

En tant que mère de quatre enfants, je trouve dégoûtant que vous fassiez ça à ces structures gonflables. – hughes_lesa

Cette position de squelette ? Vraiment? – _pysiaaaa_

Vous vous demandez ce que vos enfants pensent de ces squelettes 🤔 – diakomom

Personne ne la trouve bizarre ???? – miaanderica35

Les squelettes sont un peu ringards – k5xo_89

Cependant, tout le monde ne semble pas être en désaccord avec les décorations de la mère de quatre enfants. Certains aficionados d’Halloween la félicitent d’être prête pour la saison. Un utilisateur a même dit : « Hé, ils portaient des combinaisons Skelton et ils s’embrassaient dans cette position », estimant qu’il s’agissait d’une blague liée aux propres activités de Mme Kardashian avec son mari Travis Barker. Vous pouvez les trouver ici :

Ils portaient des chaussettes Skelton et s’embrassaient dans cette position mdr. C’est une blague. – meaganfox__

Ma fille Halloween 😍 – iamjeffersonarias

[Your] mois préféré je comprends 🎃 – mizz.wallace

🔥❤🔥🎃 – nikkk01_ici

Indépendamment de ce que vous pensez des squelettes, c’est très à la mode pour Kourtney Kardashian ainsi que Travis Barker. Le couple, qui je n’ai pas emménagé ensemble depuis un moment après leur superbe mariage italien n’ont aucun problème à transmettre eux-mêmes des démonstrations publiques d’affection. (Ils même engagé dans un PDA à Disneyland il y a quelques années.) Les fans du couple ne seront donc peut-être pas si choqués que des décors de vacances comme les squelettes soient dans le mélange pour leurs activités centrées sur l’automne.

Dans le passé, certains ont contesté « Kravis » pour sa volonté d’être si ouvert avec son affection et ses affaires personnelles. Il y a plusieurs années, ils ont suscité la colère des commentateurs qui n’aimaient pas qu’ils parlent autant de leurs tentatives de concevoir un enfant avant la naissance de leur fils, Rocky Thirteen Barker. À un moment donné, Travis a même largué une bombe f tout en s’adressant à ceux qui critiquaient lui et sa compagne.

Ce que Kourtney Kardashian (comme son mari) a prouvé, c’est qu’elle est du genre à marcher au rythme de son propre tambour. Donc, connaissant son comportement, il est probable qu’elle ne s’inquiétera pas des critiques qu’elle recevra pour ses choix de décoration. Bien sûr, maintenant je me demande simplement ce qu’elle a pu prévoir pour les autres vacances à venir.

