Certains fans en ont marre des microtransactions dans les jeux vidéo, mais cela signifie beaucoup d’argent pour les entreprises

Jouez maintenant, payez plus tard

Si Rafael Figueroa veut jouer au basket cette année, il faudra que ce soit sur du vrai bois dur. Il dit qu’il n’achètera pas l’édition de cette année de son jeu vidéo de basket préféré, NBA 2K24.

« Je n’achèterai pas le jeu tant que le pass de saison est là. Juste parce que je trouve ça tellement ridicule », a-t-il déclaré.

Les créateurs de NBA 2K24 a ajouté des frais d’abonnement au jeu de cette année lors de sa sortie plus tôt ce mois-ci, une microtransaction supplémentaire dans le jeu que les joueurs peuvent choisir de payer s’ils souhaitent débloquer des récompenses supplémentaires.

Cela a provoqué une réaction négative en ligne de la part des joueurs de longue date, qui affirment que le jeu continue d’offrir des avantages à ceux qui sont prêts à payer pour l’acquérir. Le jeu coûte déjà environ 90 $ et l’abonnement de base coûte 13 $ supplémentaires toutes les six semaines.

« Je pourrais comprendre si NBA 2K était un jeu gratuit », a déclaré Figueroa.

« Mais il s’agit d’une version annuelle dans laquelle votre contenu est effacé chaque année pour le prochain jeu et ils mettent des passes de saison qui s’étendent sur un mois. Et cela n’a absolument aucun sens pour moi. »

Les ajouts ont conduit à mauvaises critiques de sites de jeux tels que IGNainsi qu’une vague de mauvais avis clients sur Steam, le PlayStation Store et le Microsoft Store.

L’entreprise qui fabrique NBA 2K a refusé de fournir une interview sur ses microtransactions.

Les experts disent qu’il s’agit d’un autre exemple de sociétés de jeux vidéo qui tirent tout ce qu’elles peuvent des joueurs via des achats dans le jeu. Et en raison des énormes profits que la stratégie peut générer pour les entreprises qui peuvent utiliser cette tactique, il est peu probable qu’elle aboutisse de si tôt.

La répartition des prix, présentée ici en dollars américains, montre les récompenses supplémentaires que les joueurs peuvent obtenir s’ils s’abonnent au pass saisonnier. (NBA2K)

Payer pour gagner?

Aucun des achats supplémentaires dans NBA 2K24 sont obligatoires. Les joueurs peuvent jouer au jeu tel quel, sans abonnement ni autres achats dans le jeu. Mais selon Christine Taylor, qui joue à la série depuis 2015, il devient difficile de rivaliser avec d’autres joueurs si l’on ne paie pas de supplément.

Et ses deux modes de jeu les plus populaires, MyCareer et MyTeam, sont fortement orientés vers le jeu en ligne.

Un mode de jeu vous permet de créer votre propre joueur personnalisé et de vivre le rêve de devenir une superstar de la NBA, tandis que l’autre vous permet de constituer une équipe de joueurs de rêve, par exemple en associant Michael Jordan à LeBron James.

Mais si vous voulez que votre joueur ait les meilleures compétences ou que votre équipe ait les meilleurs joueurs, vous avez un choix à faire. Vous pouvez soit enregistrer des heures et des heures pour essayer d’obtenir ces mises à niveau, soit prendre un raccourci. Le jeu vous permet de payer de vrais dollars pour de la monnaie du jeu que vous pouvez utiliser soit pour améliorer une compétence, soit pour acquérir un joueur vedette.

« C’est comme si, ‘Eh bien, bon sang, je ferais mieux d’acheter ça parce que se faire piétiner n’est pas amusant.’ Personne ne s’amuse à se faire piétiner ou battre à chaque match parce qu’il est nul », a déclaré Taylor, un joueur de 29 ans qui travaille dans le support technique dans l’Illinois.

Dans ces moments-là, dit Taylor, les achats dans le jeu commencent à devenir assez tentants. Elle a dépensé environ 150 $ US en achats dans le jeu une année. Mais certains fans du jeu finissent par dépenser des milliers de dollars en une seule année.

Et selon Tom Viinikka, PDG d’Edmonton Screen Industries Office, qui défend les intérêts des entreprises et des entrepreneurs du secteur des médias sur écran de la ville, c’est exactement ainsi que les sociétés de jeux vidéo font payer les gens. Les joueurs frustrés après de multiples défaites sont plus susceptibles d’acheter de manière impulsive tout ce qui pourrait correspondre au terrain de jeu, a-t-il déclaré.

« Vous êtes en quelque sorte à leur merci, pour ainsi dire, et vous êtes en quelque sorte plus disposé à payer que vous ne le seriez autrement. »

Il dit que les pressions des entreprises pour inciter leurs joueurs à acheter davantage de contenu dans le jeu se font petit à petit, de sorte que vous ne réalisez même pas combien d’argent vous avez dépensé.

« Si vous mettiez une barre de chocolat pleine grandeur devant moi, je n’en mangerais qu’une seule… je déciderais qu’une seule suffit », a expliqué Viinikka.

« Mais si vous mettiez les petites barres de chocolat d’Halloween devant moi, les plus petites, j’en mangerais probablement l’équivalent de 10 barres de chocolat pleine grandeur parce que je les mange lentement et je ne suis pas vraiment conscient de l’endroit où je me trouve. » je suis à. »

Dans NBA 2K24, les joueurs peuvent choisir de passer leur temps à s’entraîner pour mettre à niveau leur joueur, ou ils peuvent ouvrir leur portefeuille et acheter les mises à niveau avec de vrais dollars. (NBA2K)

Beaucoup d’argent

Take-Two Interactive Software, la société qui édite NBA 2K et d’autres jeux, dont Red Dead Redemption et Grand Theft Auto, ont rapporté avoir gagné 1,9 milliard de dollars américains grâce aux seules microtransactions sur tous ses jeux en 2022, ce qui représentait environ 64 % des revenus de la société pour cette année-là.

Pour le contexte, le film à succès majeur de cette année-là, Top Gun Maverick, a gagné environ 1,5 milliard de dollars dans le monde.

Electronic Arts, qui produit des jeux tels que FIFA et Fou, et Need for Speed, tire également d’énormes sommes d’argent de ses microtransactions. En 2020, la société a gagné 1,5 milliard de dollars américains uniquement grâce à son mode de jeu Ultimate Team en FIFA.

Brendan Sinclair, rédacteur en chef du site d’actualités sur les jeux GamesIndustry.biz, affirme que le fait que les microtransactions constituent un si gros business signifie que les joueurs qui s’en plaignent ne sont pas vraiment entendus.

« Les entreprises sont plus enclines à écouter les revenus fulgurants qu’elles ont réalisés au cours de la dernière décennie et pensent que cela représente la voix du consommateur plus que les réactions négatives qu’elles subissent, ce qui est facile à imputer à une minorité mécontente. « , a déclaré Sinclair.

« Ils pensent que s’ils peuvent simplement garder les gens à jouer là-bas, ils finiront par payer de l’argent et ils se retrouveront entraînés dans cette sorte de tapis roulant de boucles de jeu qui les obligeront à dépenser de l’argent pour continuer à jouer, pour continuer à dépenser plus d’argent. »

Dans le mode de jeu MyTeam de NBA 2K24, les joueurs peuvent aligner leur équipe avec des stars comme Kyrie Irving en convertissant leurs dollars réels en monnaie du jeu. (NBA2K)

Mais Viinikka affirme que toutes les entreprises ne gagnent pas énormément d’argent grâce aux microtransactions et aux abonnements. Il affirme que les microtransactions rendent certains jeux plus abordables pour les joueurs.

« Il y a des gens qui peuvent jouer à très bas prix grâce à des modèles comme ceux-ci », a déclaré Viinikka.

« Disons que nous avons fait comme par magie une loi selon laquelle la seule façon de vendre des jeux est de les vendre à leur prix et que c’est fait, alors le prix de ces jeux serait plus important et beaucoup de gens pourraient tout simplement le faire. » Je n’ai pas les moyens de jouer. »