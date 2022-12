Certains fans de Taylor Swift auront une 2e chance d’acheter des billets, selon Ticketmaster – National

Bien que les fans de Taylor Swift voient toujours Rouge après la vente de billets bâclée de Ticketmaster, la société donne à certains Swifties une seconde chance de remporter des billets pour la tournée Eras 2023 du chanteur.

Lundi, Ticketmaster a envoyé un e-mail à certains fans les informant qu’ils auront une “opportunité limitée” d’acheter pas plus de deux billets chacun pour l’un des prochains spectacles de Swift.

“Vous avez été sélectionné pour cette opportunité parce que vous avez été identifié comme un fan qui a reçu un coup de pouce lors de la prévente Verified Fan mais n’a pas acheté de billets”, lit-on dans l’e-mail.

“Nous nous excusons pour les difficultés que vous avez pu rencontrer et l’équipe de Taylor nous a demandé de créer cette opportunité supplémentaire pour vous d’acheter des billets”, a poursuivi Ticketmaster.

De nombreux fans se sont rendus sur Twitter pour partager des captures d’écran de l’e-mail de Ticketmaster.

Dans une tournure folle des événements de la saga Ticketmaster/Taylor Swift Eras Tour… Je viens de recevoir cet e-mail 🤔 pic.twitter.com/odmXj4GNZn —Nicole Tabak (@nicoletabak) 12 décembre 2022

BONJOUR TICKETMASTER VIENT DE M’ENVOYER CECI ? pic.twitter.com/8kEBE9fuYc – liz ⚢ ère iwtv (@willowyoon) 12 décembre 2022

La nouvelle vente fait suite à un fiasco survenu lors de la prévente originale des billets de la tournée Swift, lorsque, après des heures d’attente dans des files d’attente numériques souvent défectueuses, la majorité des fans n’ont pas pu acheter de billets. Immédiatement après la prévente, les scalpeurs tentaient de revendre des billets Swift jusqu’à 28 000 $ US (37 430 $).

Le 17 novembre, Ticketmaster a annulé la vente générale de la tournée américaine Eras de Swift “en raison de demandes extraordinairement élevées” et “d’un stock de billets restant insuffisant”.

En raison des demandes extraordinairement élevées sur les systèmes de billetterie et de l’inventaire de billets restant insuffisant pour répondre à cette demande, la mise en vente publique de demain pour Taylor Swift | La tournée Eras a été annulée. — Ticketmaster (@Ticketmaster) 17 novembre 2022

Ticketmaster a utilisé une prévente “Verified Fan” pour vendre des billets Swift – une pratique courante pour l’entreprise – qui vise à limiter le nombre de scalpers et de bots achetant des billets pour des spectacles populaires en fournissant aux fans enregistrés un code spécial d’achat de billets.

La société a revendiqué plus de 3,5 millions de personnes inscrites à la prévente. Dans un communiqué, Ticketmaster a écrit qu’il avait vendu plus de deux millions de billets et répondu à 3,5 milliards de demandes système, soit quatre fois son pic précédent.

Un groupe de fans de Swift a depuis déposé une plainte contre Ticketmaster et sa société mère Live Nation, affirmant que le site de billetterie s’était livré à “fraude, fixation des prix et violations des lois antitrust”.

Swift elle-même a également commenté la vente de billets mal gérée en novembre et a déclaré qu’elle et son équipe travaillaient “pour comprendre comment cette situation peut être améliorée à l’avenir”.

Elle a affirmé qu’il était “atroce pour moi de simplement regarder des erreurs se produire sans recours”.

Lundi, Ticketmaster a publié des excuses sur son site Web et a déclaré que certains fans recevraient des invitations échelonnées pour acheter des billets en fonction des dates de tournée dans chaque ville. Toutes les invitations seront envoyées avant le 23 décembre.

Ticketmaster a fusionné avec Live Nation en 2010, ce qui lui a permis de contrôler plus de 70 % du marché principal de la billetterie et des lieux d’événements en direct.

En novembre, le ministère américain de la Justice a lancé une enquête pour savoir si Live Nation avait abusé de son pouvoir dans l’industrie de la musique live de plusieurs milliards de dollars. L’enquête a commencé avant l’indignation de la vente de billets Swift.

Live Nation a nié tout acte répréhensible et a affirmé que la société “prenait au sérieux ses responsabilités en vertu des lois antitrust et ne s’engageait pas dans des comportements qui pourraient justifier des litiges antitrust”.

Ticketmaster a fait écho à ce sentiment dans un communiqué. La société a écrit: “Ticketmaster détient une part importante du marché des services de billetterie primaire en raison du grand écart qui existe entre la qualité du système Ticketmaster et le meilleur système de billetterie primaire suivant.”