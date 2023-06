Certains fans de DeSantis qui aident les migrants à se sentir déchirés par les nouvelles règles de la Floride

Commentez cette histoire Commentaire

HIALEAH, Floride – Lorsque le pasteur David Monduy a entendu l’année dernière que les familles de migrants fraîchement arrivés de la frontière américano-mexicaine n’avaient nulle part où vivre en Floride, il a transformé son église évangélique conservatrice en refuge. Il a permis aux migrants de dormir sur des matelas pneumatiques dans les salles de classe de l’école du dimanche, de se baigner dans des douches portables à côté du panneau « Dieu est amour » sur le parking et d’emprunter des vélos pour se rendre au travail.

Alors, il était consterné le mois dernier, lorsque le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé une nouvelle loi d’État qui devrait rendre plus difficile pour les immigrants sans papiers de travailler ou de se faire soigner en Floride.

Monduy et de nombreux autres pasteurs latinos ont voté pour le gouverneur et soutiennent l’application stricte de la frontière américano-mexicaine à des centaines de kilomètres de là, mais eux et les membres de leurs congrégations se sentent obligés d’aider les migrants dans leurs communautés, quel que soit leur statut juridique.

« Je ne peux pas tourner le dos à quelqu’un qui a besoin de nourriture parce qu’il n’a pas de papiers », a déclaré Monduy, qui soutient toujours DeSantis sur de nombreuses questions, a déclaré dans une récente interview. « Il fait une erreur. »

À partir du 1er juillet, les hôpitaux financés par Medicaid doivent demander aux patients s’ils se trouvent légalement aux États-Unis et déclarer le coût du traitement des immigrants sans papiers à l’État. La loi oblige également les entreprises de 25 travailleurs ou plus à s’inscrire au programme fédéral E-Verify pour filtrer les immigrants qui ne sont pas autorisés à travailler. Et tandis que certains États délivrent des permis de conduire à des personnes qui ne se trouvent pas légalement dans le pays, la nouvelle loi de Floride interdit leur utilisation dans l’État.

DeSantis, un républicain qui est candidat à la présidence et cherche à déborder l’ancien président Donald Trump et d’autres rivaux pour le GOP nomination, a signé une loi considérée comme l’une des plus les répressions les plus strictes en matière d’immigration au niveau de l’État. Le gouverneur a déclaré que la loi décourageait les migrants de s’installer en Floride et de grever les ressources de l’État, mais civil les défenseurs des droits qui envisagent de contester la loi devant les tribunaux disent que cela pourrait conduire au harcèlement des résidents de l’État.

Le programme d’immigration de DeSantis montre les complexités et les conflits de la politique d’immigration en Floride, un État avec une population importante et croissante de résidents d’autres pays, et offre un aperçu de la vision du gouverneur sur l’immigration et de ce qu’il pourrait tenter s’il devenait président.

La Floride abrite 770 000 immigrants sans papiers, dans un État de 22 millions d’habitants, selon les estimations du Migration Policy Institute, un organisme de recherche de DC Ils représentent près de la moitié de tous les travailleurs de l’agriculture et des industries connexes de l’État, selon l’organisation à but non lucratif Institut de politique de Floride. D’autres travaillent dans des domaines tels que la construction, la garde d’enfants et le tourisme.

Comment le gouverneur Ron DeSantis déploie la police d’État pour faire respecter l’agenda politique

DeSantis a défendu la loi lors d’une récente conférence de presse, affirmant qu’il valait mieux avoir une main-d’œuvre dans l’état légalement que de compter sur des travailleurs non autorisés.

« La loi de Floride stipule que vous devez être ici légalement pour pouvoir être employé », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas construire une économie forte basée sur l’illégalité. »

Certaines des sanctions prévues par la loi n’entrent en vigueur qu’en 2024, telles que les amendes pour les patrons qui embauchent des travailleurs sans papiers et les accusations de crime pour les employés qui utilisent de fausses pièces d’identité pour obtenir un emploi.

Mais la loi étend rapidement les sanctions pour le trafic de migrants en Floride, qui, selon les partisans, cible les personnes qui se sont faufilées dans le pays. Les opposants à la loi ont déclaré que cela pourrait conduire à des arrestations injustifiées, car le gouvernement américain applique les lois fédérales sur l’immigration, et non la police locale, et il peut être difficile d’analyser qui se trouve légalement ou non dans le pays.

Les défenseurs et les chefs religieux disent que certains immigrants se demandent déjà s’il est sûr de visiter la Floride, tandis que d’autres envisagent de fuir l’État.

« Il y a beaucoup de peur, beaucoup de confusion », a déclaré Agustin Quiles, directeur des relations gouvernementales pour la Florida Fellowship of Hispanic Councils and Evangelical Institutions, un réseau d’environ 2 500 églises dans tout l’État qui ont fait pression contre le projet de loi.

Les représentants de DeSantis n’ont pas accordé les demandes d’entrevue.

Sur son site Web de campagne, DeSantis a déclaré sa politique en Floride — y compris mandater E-Verify — font partie de ses attentes pour le reste du pays. Il dit également qu’il «fermerait» la frontière sud, sans dire comment, et construirait un mur plus long pour dissuader les passages illégaux depuis le Mexique.

Les sondages montrent que la sécurité des frontières et l’application de l’immigration résonnent auprès des électeurs républicains, et DeSantis a une histoire d’adoption de politiques dures. Il était membre de la Chambre des représentants en 2013 lorsque le Sénat a approuvé un projet de loi bipartite sur l’immigration qui aurait mis des millions d’immigrants sans papiers sur la voie de la citoyenneté. Dans son récent livre, DeSantis a déclaré que lui et d’autres se sont battus pour empêcher le projet de loi d’obtenir un vote à la Chambre. Il a écrit que les immigrants dans le pays illégalement devraient plutôt être rapatriés.

Au cours de son premier mandat de gouverneur, il a signé des lois interdisant les villes sanctuaires qui aident les immigrants et obligeant les prisons de comté à se porter volontaires pour servir d’agents d’immigration. Il a également déployé des agents des forces de l’ordre pour aider à la frontière et a fait l’objet d’un examen minutieux pour le transport de migrants du Texas vers le riche Martha’s Vineyard en Massachusetts.

Un avocat et un shérif aident les migrants de Martha’s Vineyard à obtenir un « peu de justice »

La nouvelle loi, adoptée par la législature contrôlée par les républicains de Floride, est plus étroite que ce que DeSantis a demandé en février. Il voulait abroger les pauses de scolarité pour les étudiants sans papiers et introduire des sanctions sévères pour quiconque héberge ou conduit des migrants à l’intérieur de la Floride.

Le sénateur d’État Blaise Ingoglia, ancien président d’État du Parti républicain qui a dirigé le projet de loi final pour DeSantis, a déclaré que la mesure devrait être un modèle pour le reste de la nation. Le sénateur a rejeté les affirmations selon lesquelles les républicains diabolisaient les immigrants.

« Ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré lors d’une audience du comité sénatorial sur le projet de loi en mars. « Nous diabolisons les immigrants illégaux. »

DeSantis a facilement été réélu l’année dernière, y compris dans le comté de Miami-Dade à tendance démocrate, qui est majoritairement latino. Mais certains analystes disent que les politiques d’immigration du gouverneur pourraient ne pas bien se traduire sur la scène nationale, où DeSantis devra courtiser des électeurs plus modérés aux élections générales s’il devenait le candidat républicain.

La répression de l’immigration s’est déjà retournée contre les républicains, entraînant des gains démocrates dans des États autrefois rouges. Une loi sur l’immigration de 2010 en Arizona qui autorisait la police à vérifier le statut d’immigration des personnes détenues a galvanisé les électeurs latinos de cet État et a conduit au rappel du parrain du projet de loi. Une initiative de vote de 1994 en Californie qui visait à exclure les immigrants sans papiers des écoles et des hôpitaux a suscité l’indignation et les inscriptions sur les listes électorales.

Les critiques disent que DeSantis fait de la politique avec les moyens de subsistance de personnes qui ont fui la pauvreté ou des régimes autoritaires en Amérique latine et ailleurs dans l’espoir de se construire une vie meilleure aux États-Unis. Ils disent qu’il vise à paraître dur parce que les sondages montrent que le principal candidat républicain à la présidence en 2024 est Trump, qui a fait de l’immigration le centre de son programme, notamment en séparant les enfants migrants de leurs parents et en érigeant un mur à la frontière sud.

Les défenseurs des immigrés ont déclaré que la loi pourrait mettre en danger la santé des migrants en les dissuadant de se rendre dans les hôpitaux et en posant des questions intrusives sur leur statut juridique.

Les républicains « ont trouvé un tas de façons différentes de rendre la vie plus difficile aux immigrants », a déclaré Paul R. Chavez, avocat principal superviseur du Southern Poverty Law Center et du SPLC Action Fund.

Le statut d’immigration d’une personne peut prendre des mois ou des années à être réglé lorsqu’elle demande la résidence ou se défend devant un tribunal de l’immigration.

La complexité du statut d’immigration en Floride était évidente dans la longue file de personnes devant le tribunal fédéral de l’immigration un jour récent au milieu des gratte-ciel scintillants, des palmiers et des bassins réfléchissants du centre-ville de Miami. Certains demandaient légalement l’asile mais n’étaient pas encore résidents permanents. D’autres étaient des citoyens américains essayant d’empêcher l’expulsion de leurs proches d’autres pays.

James Smith, 44 ans, un émigrant d’Haïti, a déclaré qu’il avait un statut de protection temporaire, une catégorie créée par le Congrès pour permettre aux étrangers de rester car il est trop dangereux pour eux de rentrer chez eux. Les gangs sévissent en Haïti et le président a été assassiné en juillet 2021. Néanmoins, l’épouse de Smith, Marie, 38 ans, risquait d’être expulsée des États-Unis parce qu’elle est arrivée après la date limite de novembre 2022 pour demander cette protection.

« C’est ma vie, sans Dieu », a-t-il dit en désignant sa femme et ses enfants. « Tout ce qui lui arrive, arrive à mon cœur. »

À l’église de Monduy sur une large avenue ensoleillée à Hialeah, où la plupart des habitants de la ville sont des immigrants latino-américains, les membres de l’église ont déclaré que l’approche de DeSantis en matière d’immigration les avait pris au dépourvu. Beaucoup sont favorables à ses opinions conservatrices, en particulier son soutien aux restrictions à l’avortement, mais ils s’occupent également des plus de 20 migrants qui dorment dans les salles de classe de l’école de Sundatalla la nuit, les aidant à trouver du travail afin qu’ils puissent se débrouiller seuls.

Danay Armas, 44 ans, une bénévole de l’église portant un t-shirt sur lequel on pouvait lire « Jésus m’aime », a déclaré que la loi sur l’immigration de la Floride ne reflétait pas ses valeurs chrétiennes d’accueil des nouveaux arrivants.

« Je suis républicain et tout », a déclaré Armas, un immigrant cubain et un citoyen naturalisé. Mais « s’il n’est pas en accord avec la loi de Dieu, alors je ne peux pas être en accord avec lui ».

Plus tard dans la journée, environ 200 personnes se sont rendues à Iglesia Rescate pendant près de deux heures de chant et de prière pour que DeSantis renonce à sa proposition initiale. Le nom de l’église en espagnol signifie « sauvetage ».

Dans la foule se trouvaient Mary Chavez, 44 ans, et son mari, Yovany Hernandez, 45 ans, menuisier. Le couple, des ressortissants cubains arrivés dans la ville frontalière de Del Rio, au Texas, en 2021 avec leurs deux fils, aujourd’hui âgés de 22 et 18 ans, ont déclaré qu’ils étaient en bonne voie pour commencer une nouvelle vie aux États-Unis.

Chavez, une ancienne infirmière, a déclaré qu’elle avait travaillé dans une équipe de greffe de moelle osseuse mais qu’elle n’aurait jamais pu progresser à Cuba. Ils sont partis il y a quatre ans pour l’Amérique du Sud, testant la vie au Suriname, en Guyane, au Brésil, au Pérou et enfin au Chili, où ils ont vécu pendant deux ans. Puis Joe Biden est devenu président et, avec peu de perspectives d’obtenir la résidence permanente au Chili, ils ont vu que les migrants arrivaient aux États-Unis.

Des proches l’ont aidée à étudier les soins infirmiers dans l’espoir de relancer sa carrière. Sa famille demande la résidence permanente. « C’est le meilleur pays du monde », a-t-elle dit, rayonnante.

Elle a dit qu’elle avait espéré que le gouverneur accueillerait des migrants prêts à travailler dur. « Nous sommes venus ici avec le désir de prospérer », a-t-elle déclaré. « Je veux travailler. »

Monduy a déclaré qu’il avait espéré un avenir similaire pour les autres migrants de son refuge. En mars, il a rejoint des caravanes de pasteurs d’églises latinos à Tallahassee pour faire pression sur les législateurs contre le projet de loi, et en mai, lui et environ 1 000 autres dirigeants d’église ont signé une lettre exhortant le gouverneur à opposer son veto.

Il a également dirigé son église dans la prière pour que DeSantis – qu’il soutient toujours – change d’avis.

Monduy a déclaré qu’il avait contacté les dirigeants d’églises d’autres États pour voir s’ils accueilleraient les familles dans ses abris. Ils comprennent une famille de quatre personnes du Venezuela dont les enfants, âgés de 7 et 3 ans, jouent à des jeux sur des tablettes pendant que leurs parents s’inquiètent de savoir où ils peuvent se permettre de vivre.

Monduy a déclaré que des églises de Pennsylvanie, de Caroline du Nord et de Virginie ont proposé d’accepter les migrants, bien que personne ne soit encore parti.

« Ils étaient heureux de savoir qu’au moins ils avaient une solution », a-t-il déclaré. « S’ils doivent partir avant le 1er juillet, ils ont un endroit où aller. »

Lori Rozsa a contribué à ce rapport.