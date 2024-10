Certains facteurs de risque peuvent affecter la gravité du COVID

Il existe de nombreuses maladies qui exposent une personne à un risque de maladie grave si elle est infectée par le virus responsable du COVID.

Cher Dr Roach : Existe-t-il des études qui montrent qui pourrait être le plus gravement touché par le COVID, que ce soit en fonction de facteurs de risque tels que la génétique, les carences en vitamines, etc. ?

Il existe de nombreuses maladies qui exposent une personne à un risque de maladie grave si elle est infectée par le virus responsable du COVID. Celles-ci incluent toutes les maladies cardiaques ou pulmonaires chroniques, les maladies du système immunitaire et le diabète, mais elles incluent également des affections très courantes qui ne sont pas des maladies. Avoir plus de 65 ans constitue un risque, tout comme être en surpoids ou obèse, être fumeur ou ancien fumeur, ou être physiquement inactif. Un autre risque est de souffrir de troubles de santé mentale, notamment de dépression.

Certaines maladies génétiques, comme le déficit en alpha-1 antitrypsine, exposent également les personnes à un risque accru. La carence en vitamine D semble augmenter le risque de contracter le COVID et d’avoir un cas grave ; cependant, il n’a pas été démontré de manière convaincante que le traitement à la vitamine D améliore les résultats.

Les personnes appartenant à des groupes à haut risque devraient recevoir le vaccin mis à jour disponible dès maintenant et envisager sérieusement de porter des masques en public lorsque la transmission communautaire est élevée. Votre service de santé local peut vous aider à déterminer l’ampleur de la transmission communautaire.

Cher Dr Roach : Cela fait presque un an que je souffre de douleurs au genou dues à une arthrite légère. Au cours de cette année, j’ai reçu deux injections de cortisone et une injection d’acide hyaluronique au genou. J’ai également suivi des mois de physiothérapie. Rien n’a aidé. Je ne veux pas prendre d’analgésiques et je ne peux pas en prendre beaucoup.

La prise de comprimés d’acide hyaluronique serait-elle bénéfique ? Je prends des médicaments contre la tension artérielle ainsi que des médicaments pour la thyroïde. Votre perspicacité serait appréciée.

L’arthrose du genou est extrêmement courante et peut être frustrante, car les thérapies dont nous disposons ne fonctionnent pas pour tout le monde. L’exercice reste le traitement le plus important car il améliore la fonction et soulage la douleur pour la plupart. Mais il ne semble pas que cela ait si bien fonctionné pour vous.

Les injections de cortisone sont parfois bénéfiques, mais sont généralement utilisées chez les personnes souffrant d’arthrose modérée à sévère et il n’est pas recommandé de les répéter fréquemment, car elles peuvent endommager le cartilage au fil du temps. Les injections d’acide hyaluronique, bien que fréquemment essayées, semblent aider seulement une minorité de patients d’après mon expérience, et les études n’ont pas montré de bénéfice constant. Même si j’ai demandé à des patients d’essayer le plasma riche en plaquettes, une étude récente et bien menée n’a montré aucun bénéfice, et le processus est coûteux et généralement non couvert par une assurance.

En ce qui concerne les traitements oraux, la plupart des gens obtiennent un certain soulagement grâce aux analgésiques standards (appelés AINS) comme l’ibuprofène ou le naproxène ou leurs cousins ​​​​sur ordonnance, mais il semble que ce soient ceux-là que vous ne pouvez pas prendre. Certains suppléments, notamment l’acide hyaluronique, le curcuma, le Boswellia et la glucosamine/chondroïtine, ont tous des données mitigées montrant leur efficacité, mais ils sont généralement sans danger.

Pour mes patients qui souhaitent les essayer, je recommande un essai minimum de deux semaines. Tenir un registre quotidien de la gravité des symptômes peut vraiment aider à identifier un traitement efficace pour vous.

Enfin, cela vaut toujours la peine d’essayer des anti-inflammatoires topiques. Seule une minorité de personnes tire un réel bénéfice du gel de diclofénac, mais il est très sûr et procure parfois un soulagement spectaculaire.

