Fournir un accès Internet fiable aux 111000 enfants dans des refuges pour sans-abri et des logements instables à New York a été l’un des obstacles les plus tenaces à la bonne scolarisation en ligne, et pour de nombreux étudiants, aucun soulagement n’est en vue. La ville a commencé tardivement à installer le Wi-Fi dans 200 abris familiaux en novembre et dit que cela ne se terminera qu’à la fin de l’été, après qu’une deuxième année scolaire pandémique soit passée.

En novembre, quand un procès demandé que la ville accélère et achève le projet Wi-Fi début janvier, la ville a protesté qu’il était demandé «d’accomplir l’impossible», énumérant 14 obstacles bureaucratiques à franchir dans chaque abri avant que l’installation ne puisse commencer.

Mais les opérateurs qui gèrent collectivement plus d’une douzaine des 200 abris familiaux de la ville ont prouvé que ce n’était pas du tout impossible.

Reconnaissant l’urgence de la situation, ils ont pris sur eux de faire câbler leurs bâtiments il y a des mois et l’ont fait en quelques semaines – la plupart pour une fraction de ce que la ville paie aux géants du câble Spectrum et Optimum pour faire le travail pendant près d’un an. .