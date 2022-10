Certains étudiants internationaux célèbrent leur premier Diwali loin de chez eux – ensemble

Il y a certains ingrédients clés nécessaires pour célébrer Diwali : la chaude lueur jaune de diyyasl’éclaboussure de couleurs rangoli conceptions et, plus important encore, la convivialité qui vient d’être avec la famille.

Les deux premiers sont souvent facilement accessibles pour les personnes célébrant Diwali dans la région de Waterloo. Mais ce troisième ingrédient – la famille – est plus difficile à trouver pour les étudiants internationaux de première année qui passent leur premier Diwali loin de chez eux.

Anay Baid, étudiante de première année à l’Université de Waterloo, a trouvé une deuxième famille à la résidence étudiante.

“Il y a un certain sentiment d’incomplétude parce que Diwali est censé être célébré avec la famille, les amis et les cousins ​​à la maison”, a-t-il déclaré. “Diwali m’a aidé à trouver une famille car il y a tellement d’Indiens qui célèbrent le même festival ici. Pour nous tous, nous réunir pour une cause aussi merveilleuse, essayer de passer un bon moment au milieu de toutes nos études a été vraiment merveilleux. “

Anay Baid célèbre Diwali loin de chez soi et de sa famille pour la première fois cette année. Il est étudiant international de première année à l’Université de Waterloo. (Aastha Shetty/CBC News)

Il prévoit de continuer à célébrer Diwali avec ses nouveaux amis, a-t-il déclaré.

“Je vais porter de bons vêtements indiens et passer un bon moment en mangeant de la bonne nourriture dans un restaurant indien – je n’y suis pas allé depuis très longtemps!”

L’une des nouvelles amies de Baid est l’étudiante internationale de première année Ridikha Madan, qui a déclaré que son premier Diwali loin de sa grande famille lui avait donné un peu le mal du pays.

“Parce que nous avons cette coutume selon laquelle, chaque année pour Diwali, nous rendions visite à notre famille élargie. Nous priions. Nous organisions des jeux”, a-t-elle déclaré. “C’est la première fois que je ne suis pas seulement avec ma famille nucléaire, mais aussi avec ma famille élargie, donc c’est un peu de solitude.”

Aryan Vijayan a encadré des photos de sa famille parce qu’elles lui ont tellement manqué pendant Diwali. Vijayan est un étudiant international de première année à l’Université de Waterloo. (Aastha Shetty/CBC News)

Elle a dit qu’elle faisait de son mieux pour se sentir également impliquée dans les célébrations chez elle.

“J’essaie de les appeler par vidéo autant que possible pour voir ce qu’ils font, mais en même temps, j’essaie de ne pas trop m’y attarder car je pourrais alors me sentir un peu triste à cause du fait que je ne suis pas là”, a-t-elle déclaré. “Donc, je regarde ce qui se passe à Waterloo et au Canada en général pour Diwali. Franchement, il se passe beaucoup de choses ici. La culture est animée et il y a beaucoup de choses à faire.”

Aryan Vijayan, un autre étudiant international de première année, a installé des guirlandes autour de son dortoir et a encadré des photos de sa famille depuis chez lui. Avec un grand sourire sur son visage, il se souvenait avec émotion du précédent Diwali, qu’il avait passé avec ses proches en Inde.

“Nous avons eu beaucoup de diyyas et des bougies et rangoli. Nous avons décoré toute la maison”, a-t-il déclaré. “La famille me manque. Mais cela a été couvert ici avec des amis. [I also miss] l’ambiance là-bas pour Diwali. Il y a une grande différence entre là-bas et ici à Waterloo.”

Des étudiants internationaux de première année de l’Université de Waterloo ont créé un motif de « rangoli » à l’aide de feuilles colorées. Les conceptions de Rangoli sont généralement créées à l’aide de sable coloré. (Aastha Shetty/CBC News)

Pour fêter ça, Baid, Madan et Vijayan ont décidé de créer un spectacle d’inspiration canadienne rangoli conception à l’aide de feuilles d’érable.

“C’est une chose très symbolique ici au Canada”, a déclaré Baid, pointant du doigt les feuilles d’érable colorées qu’ils avaient ramassées.

“C’est une combinaison de feuilles jaunes, rouges et vertes. Nous avons essayé d’en faire un motif pour qu’il ait l’air très attrayant et indien. Parce que rangoli c’est comme ça!” dit-il.

“Il est censé représenter la diversité et l’unité, tout en même temps.”