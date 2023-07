Certains étudiants de l’Université de Waterloo se sentent toujours mal à l’aise depuis que 3 ont été poignardés en classe

Certains étudiants de l’Université de Waterloo disent qu’ils se sentent encore ébranlés après les coups de couteau du 28 juin contre trois personnes à l’école du sud de l’Ontario.

Peu de temps après l’attaque à l’intérieur d’une salle de classe d’études sur le genre qui a envoyé un enseignant et deux élèves à l’hôpital, la police régionale de Waterloo a déclaré qu’elle pensait que c’était motivé par la haine. Un jeune diplômé de 24 ans fait face à 10 chefs d’accusation, dont des voies de fait graves.

Certains, comme l’étudiant en ingénierie Shub Mano, sont encore choqués par l’incident.

« C’est un peu surréaliste que tout cela se soit même passé à Waterloo [campus]», a-t-il dit. « Je ne m’attendais pas à ce que Waterloo connaisse ce genre de violence. C’est un campus assez sûr. »

L’étudiante en psychologie Ria Gupta a déclaré que l’incident lui avait donné des cauchemars.

« [The university] devrait nous dire ce qu’ils ont fait, quelles mesures ils ont prises pour sécuriser davantage le campus », a-t-elle dit.« Par exemple, qu’avez-vous fait après l’incident qui me donne envie de retourner à l’université. Je n’ai pas envie de mettre les pieds sur le campus. »

Elle a dit qu’elle essayait maintenant d’éviter de se promener seule sur le campus parce qu’elle se sentait vulnérable en tant que femme.

Gupta a déclaré qu’elle se sentait également nerveuse d’entrer dans le bâtiment Hagey Hall pour assister à un cours dans une pièce située juste à côté de l’endroit où les coups de couteau se sont produits.

Caleb Williams est un étudiant d’échange en physique et ingénierie de Chicago.

Williams est allé dans un lycée équipé d’un détecteur de métaux à toutes les entrées. Il a dit que ce n’était pas la bonne solution pour l’Université de Waterloo.

« Dans un sens, cela empêche les gens qui veulent faire quelque chose de mal de le faire. Mais en même temps, est-ce que cela résout vraiment la cause profonde ? Cela pourrait être de mettre un pansement sur une plaie béante. »

Les étudiants demandent à l’université d’en faire plus

Un groupe d’étudiants a lancé une pétition en ligne exigeant une variété de mises à niveau de sécurité, y compris un système d’alerte d’urgence qui peut envoyer des messages texte et des appels automatisés aux étudiants sur le campus.

La pétition, qui comptait 167 signatures lundi, suggérait également d’installer une sirène sur le campus pour alerter les étudiants en cas d’urgence.

Un jour après l’attaque, les responsables de l’université ont déclaré que le système d’alerte d’urgence interne – appelé WatSAFE – n’avait pas fonctionné comme prévu après les coups de couteau.

Rebecca Elming, porte-parole de l’université, a confirmé que l’application avait envoyé une alerte aux étudiants 90 minutes après l’incident.

En réponse à la pétition, l’Université de Waterloo a envoyé à CBC News une déclaration indiquant qu’elle a « pris des mesures pour remédier au retard dans l’utilisation de l’application WatSAFE et explore d’autres options pour notre système d’intervention d’urgence à long terme ».

Forums communautaires pour entendre les préoccupations

Mano a déclaré qu’il espérait que l’université apprendrait de ses erreurs.

« Les informations n’ont été fournies que des heures après l’incident », a-t-il déclaré, en pensant à la confusion que de nombreux étudiants ont pu ressentir des heures après l’incident.

« Maintenant, je comprends qu’ils ne veulent pas avoir peur du monger… [but] ce serait bien s’il y avait des instructions plus claires … Beaucoup de gens ont appris [about the emergency] par l’intermédiaire de leurs professeurs ou par le biais d’annonces de classe, ce qui ne devrait pas être la façon dont ces informations devraient être diffusées. »

L’étudiante en ingénierie Maya Wei espère que l’université trouvera des moyens de soutenir les étudiants qui se sentent encore mal à l’aise.

« Nous avons reçu beaucoup d’annonces disant qu’elles allaient être comme des rassemblements et des rassemblements. J’ai l’impression que cela ne fait vraiment rien pour moi », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas vraiment comme une action solide. »

L’université organisera deux forums communautaires le 17 juillet pour entendre le personnel et les étudiants faire part de leurs préoccupations et rechercher des moyens de « rendre le campus plus sûr et plus inclusif, de promouvoir le bien-être et d’avancer ensemble ».