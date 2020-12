C’était la veille de Thanksgiving lorsque Brian Stone, de Tilghman, dans le Maryland, a entendu la sonnerie d’alarme de son téléphone: le bourdonnement discordant qui dit aux gens de rechercher les enfants disparus ou d’évacuer leurs maisons pour échapper à un incendie de forêt.

Mais cette alerte était différente: elle lui disait de porter un masque facial et de s’attendre à une application plus stricte des ordonnances sanitaires contre les coronavirus.

M. Stone a ensuite désactivé le système de notification.

« Vous obtenez ce bip, ce son électronique, et vous pensez que c’est quelque chose d’important, et c’est juste » Portez un masque et soyez prudent « », a déclaré M. Stone, dont la femme, Ellen, a écrit une lettre au Baltimore Sun à propos de l’alerte d’urgence. «Ce n’était pas une urgence.»

Ed McDonough, un porte-parole de la Maryland Emergency Management Agency, a déclaré: «Nous avons essayé d’être très judicieux dans la façon dont nous l’utilisons.» M. McDonough a déclaré que les fonctionnaires estimaient que lorsque les familles se rassemblaient pour Thanksgiving, il était important de leur rappeler d’être aussi en sécurité que possible.