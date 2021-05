Certains États regorgent de liquidités supplémentaires. Voici comment ils le dépensent

Selon l’endroit où vous vivez, des espèces ou d’autres aides financières de votre état pourraient vous arriver.

Alors que l’économie américaine continue de se remettre de la pandémie, certains États utilisent (ou prévoient d’utiliser) de l’argent supplémentaire dans leurs budgets pour envoyer des paiements de type stimulus, fournir des réductions d’impôts ou accorder un allégement à leurs résidents. Cela contraste fortement avec il y a un an, lorsque les fermetures ont fait craindre le pire aux chefs d’État.

«Il semble que la plupart des États regorgent de liquidités et ont beaucoup plus que ce qu’ils avaient prévu», a déclaré Katherine Loughead, analyste politique principale pour la Fondation fiscale. « Ils pensaient avoir un déficit. »

Bien que les revenus aient chuté précipitamment au début de la pandémie il y a plus d’un an, la plupart des États ont vu leurs entrées d’impôts augmenter suffisamment pour effacer ces premières baisses, selon un rapport du Pew Charitable Trusts. En février, 29 États avaient généré autant de revenus – sinon plus – au cours des 12 mois précédents qu’ils l’avaient fait au cours de l’année précédant la pandémie.

Les États qui dépendent le plus du tourisme, comme Hawaï ou le Nevada, ou ceux qui dépendent des ressources naturelles, comme le Texas, l’Alaska et Hawaï, ont été plus durement touchés pendant la pandémie et leurs revenus sont toujours en baisse, a déclaré Michael Leachman. , vice-président de la politique budgétaire de l’État au Centre sur les priorités budgétaires et politiques.

« Il y a beaucoup de variations à travers le pays », a déclaré Leachman.