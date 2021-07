Certains États proposent des solutions de contournement pour la limite de déduction fiscale nationale et locale

Un nombre croissant d’États offrent aux propriétaires d’entreprises intermédiaires une solution de contournement pour la limite de déduction fédérale de 10 000 $ pour les taxes nationales et locales, connue sous le nom de SALT.

Élément controversé de la révision fiscale des républicains en 2017, le plafond de radiation SALT est coûteux pour les déclarants qui détaillent les déductions et ne peuvent réclamer plus de 10 000 $ pour les impôts fonciers et les impôts sur le revenu de l’État.

La limite a été un fardeau pour ceux des États à forte fiscalité, comme la Californie, le New Jersey et New York. Bien qu’il y ait eu une pression pour abroger la loi, le président Joe Biden n’a pas inclus la mesure dans ses propositions.

Bien que l’IRS et le Trésor aient bloqué certaines stratégies individuelles pour contourner le plafond, certains États ont créé une solution de contournement pour les entreprises intermédiaires, telles que les partenariats, les sociétés S et certaines sociétés à responsabilité limitée.

Les leurs directives émises sur ces tactiques étatiques en novembre 2020, donnant le feu vert à certaines entreprises.

Plus d’une douzaine d’États ont adopté des lois pour approuver la solution de contournement, notamment l’Alabama, l’Arkansas, l’Arizona, la Californie, le Colorado, le Connecticut, la Géorgie, l’Idaho, la Louisiane, le Maryland, le Minnesota, le New Jersey, New York, l’Oklahoma, le Rhode Island, la Caroline du Sud et Wisconsin, selon l’American Institute of CPAs.

Une législation est en cours dans l’Illinois, le Massachusetts, le Michigan, la Caroline du Nord, l’Oregon et la Pennsylvanie, a déclaré l’AICPA.