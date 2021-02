Certains États membres de l’UE ont abandonné les vaccins COVID l’année dernière, selon Macron en France

La France, l’Allemagne et le Danemark font partie des pays de l’UE à avoir augmenté leurs stocks de vaccins parce que d’autres membres du bloc ont refusé les coups qui leur sont alloués en fonction de la population, a-t-il émergé.

Emmanuel Macron a déclaré aux journalistes lors du sommet du Conseil européen que certains pays n’avaient pas pris la totalité de leur allocation de Pfizer et d’autres vaccins contre les coronavirus lorsque des contrats ont été négociés par l’UE.

Pourtant, presque tous les pays qui ont abandonné ou « sous-commandé » certaines doses de vaccin « reviennent en disant que nous aimerions les récupérer », a expliqué Macron, sur fond d’un rapport de l’AFP selon lequel la République tchèque attendait un don de 100 000 doses de vaccin en provenance de France à la mi-mars.

« Si vous regardez les critères stricts, nous avons un peu plus de doses que [what was set aside for] notre population », a expliqué Macron.

Macron a appelé la Commission européenne à développer des mécanismes pour redistribuer les vaccins si nécessaire, déclarant que la France «assumerait ses responsabilités» et «serait solidaire» avec ses voisins qui avaient besoin de doses supplémentaires.

Euronews a contacté le ministère français de la Santé pour confirmer que le pays prévoyait de donner des doses à la République tchèque, mais n’avait pas eu de réponse au moment de la publication.

Alors que les contrats de l’UE étaient initialement en cours de négociation l’année dernière, certains États membres étaient moins enthousiastes à propos des vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna, qui sont comparativement plus difficiles à stocker et à gérer sur le plan logistique, a-t-il ajouté.

Bien qu’aucun État membre n’ait opté pour un contrat de vaccin, «certains États membres peuvent être intéressés par moins d’un certain vaccin et d’autres peuvent être intéressés par plus, il est donc possible que les États membres conviennent d’un autre type de distribution. [to go beyond the pro-rata distribution]», a déclaré un porte-parole de la Commission à Euronews.

J Scott Marcus, senior fellow chez Bruegel, un groupe de réflexion économique basé à Bruxelles, a déclaré que cela était décrit dans le contrat AstraZeneca que l’UE a publié plus tôt cette année.

Il est « implicite dans le contrat APA (contrat d’achat) avec AstraZeneca, et probablement dans les autres contrats, que tout État membre qui a adhéré … peut choisir de prendre une allocation différente de celle à laquelle sa population lui donne droit », a déclaré à Euronews.

Il a ajouté que les commentaires de Macron suggéraient qu’il n’était pas clair « comment les choses sont gérées si les États membres qui ont précédemment choisi de renoncer aux doses auxquelles ils avaient droit décident par la suite qu’ils veulent ces doses après tout ».

Un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré dans un communiqué remis à Euronews en janvier que « si les États membres de l’UE ne voulaient pas réclamer pour eux-mêmes la part à laquelle ils avaient droit en fonction de leur part de la population, ou ne voulaient pas les réclamer entièrement … L’Allemagne a commandé des quantités supplémentaires pour l’Allemagne. «

La déclaration a été faite alors que l’Allemagne était critiquée pour avoir signalé qu’elle avait négocié des accords bilatéraux avec les fabricants de vaccins, une pratique qui est autorisée si la Commission n’a pas déjà négocié un accord avec la société pharmaceutique.

Les commentaires de Macron sur la distribution des doses de vaccin dans l’UE clarifient davantage pourquoi certains pays de l’UE ont peut-être été plus lents à vacciner leur population que d’autres et se révèlent au milieu de retards sans précédent dans le vaccin AstraZeneca COVID, que certains pays ont mieux préparé car il était plus facile à distribuer.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, par exemple, avait déclaré au Parlement que le pays était mieux préparé à déployer le vaccin AstraZeneca par opposition au vaccin Pfizer contre le coronavirus, qui doit être conservé à des températures ultra-froides, ce qui a retardé le déploiement de leur vaccin contre le coronavirus. , A rapporté AP.

Mais au milieu des retards dans les doses de vaccin AstraZeneca COVID, qui ont déclenché une dispute entre la société et la Commission, certains pays de l’UE ont considéré les vaccins russes et chinois comme une possibilité.

La Hongrie est devenue le premier pays de l’UE à commencer à utiliser le vaccin chinois la semaine dernière.

Les parlementaires européens ont appelé à une plus grande transparence des attributions de doses de vaccins aux États membres et des livraisons attendues.

Des informations transparentes sur l’attribution des doses pourraient contribuer à renforcer la confiance et à «relever les défis liés aux retards d’approvisionnement et à la vitesse à laquelle les vaccins sont administrés», a déclaré le député européen Pascal Canfin au début du mois.

Cette information n’existe actuellement que pour quelques États membres, car la Commission a déclaré que les États membres sont chargés de publier des informations sur le nombre de doses qu’ils attendent.