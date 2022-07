Certains États interdisent l’avortement après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade

Les interdictions d’avortement dans l’Arkansas, le Kentucky, la Louisiane, le Missouri, l’Oklahoma, le Dakota du Sud, l’Utah et l’Alabama sont entrées en vigueur immédiatement. Les lois font de l’avortement un crime passible de plusieurs années de prison. Ils ne font pas d’exceptions pour le viol ou l’inceste. Cependant, les femmes ne peuvent pas être poursuivies pour avoir subi un avortement en vertu de la loi.

Plusieurs États américains ont immédiatement interdit l’avortement vendredi à la suite de la décision de la Cour suprême qui a annulé Roe v. Wade, divisant le pays entre les juridictions où la procédure est légale et où elle est interdite.

Quiconque pratique un avortement en Arkansas , Louisiane et Oklahoma risque 10 ans de prison à moins que la procédure ne soit effectuée pour sauver la vie de la femme enceinte. L’Arkansas et la Louisiane font également des exceptions pour que les médecins mettent fin aux grossesses extra-utérines ou traitent les fausses couches.

Sur la côte ouest, les gouverneurs de Californie, d’Oregon et de Washington s’est engagé à élargir l’accès à l’avortement et protéger les femmes qui viennent dans leur pays pour avoir besoin de la procédure.

Le Wisconsin a une loi du XIXe siècle sur les livres interdisant presque tous les avortements, mais le gouverneur démocrate et le procureur général de l’État ont déclaré qu’ils ne l’appliqueraient pas. Les médecins du Wisconsin, cependant, aurait cessé de proposer des avortements suite à la décision de la Cour suprême.

Les partisans pro-choix et le personnel de Planned Parenthood organisent un rassemblement devant le Planned Parenthood Reproductive Health Services Center à St. Louis, Missouri, le 31 mai 2019, le dernier endroit de l’État pratiquant des avortements.

“Peu de droits sont plus essentiels à la liberté individuelle que le droit de contrôler son propre corps”, a déclaré Garland. “Le ministère de la Justice utilisera tous les outils à notre disposition pour protéger la liberté de procréation. Et nous ne nous écarterons pas de la responsabilité fondatrice de ce ministère de protéger les droits civils de tous les Américains.”

L’Idaho, le Tennessee et le Texas mettront en place des interdictions d’avortement dans 30 jours, selon le texte des lois. Les interdictions d’avortement dans le Mississippi, le Dakota du Nord et le Wyoming entrent en vigueur après que le procureur général, le gouverneur ou certains organes législatifs certifient que la Cour suprême a supprimé Roe.

En réponse à la pandémie de Covid-19 l’année dernière, la FDA a temporairement levé l’obligation pour les femmes d’obtenir la pilule en personne. En décembre, l’agence a définitivement mis fin à l’exigence en personne, qui permettra aux pharmacies certifiées aux États-Unis de remplir et d’envoyer des ordonnances par courrier.

La pilule abortive, la mifépristone, est approuvée aux États-Unis pour mettre fin aux grossesses avant la 10e semaine de grossesse. La Food and Drug Administration a approuvé le médicament pour la première fois en 2000, mais a exigé que les femmes l’obtiennent en personne dans le cadre d’un programme qui surveille certains médicaments pour les risques de sécurité. Les défenseurs des droits à l’avortement ont vivement critiqué les exigences de la FDA, affirmant que la mifépristone avait fait ses preuves depuis longtemps en tant que moyen sûr et efficace de mettre fin à une grossesse précoce.

Garland a déclaré que les États ne peuvent pas interdire la mifépristone en raison de désaccords avec le jugement de la FDA selon lequel le médicament est sûr et efficace. Le secrétaire américain à la Santé, Xavier Becerra, a déclaré que son département utiliserait “tous les leviers” pour protéger l’accès aux soins d’avortement, y compris avec la pilule.

L’avortement médicamenteux est devenu de plus en plus courant aux États-Unis Plus de la moitié des avortements aux États-Unis se font avec la pilule, selon une enquête du Guttmacher Institute auprès de tous les prestataires connus aux États-Unis

Bien que les interdictions de l’État ne punissent pas les femmes qui se font avorter, il y a des cas où des personnes ont été signalées aux autorités pour avoir tenté de mettre fin à leur grossesse.

En avril, une femme du sud du Texas a été accusé de meurtre après avoir soi-disant eu un avortement volontaire. Le procureur de district a finalement rejeté l’acte d’accusationaffirmant qu’il est clair qu’elle “ne peut pas et ne doit pas être poursuivie pour les allégations portées contre elle”.