Certains enfants sont génétiquement prédisposés à mal dormir, selon une étude

Il est essentiel d’établir dès le début des habitudes saines au coucher pour votre enfant si au moins un parent souffre de difficultés chroniques de sommeil, suggèrent de nouvelles recherches sur la génétique et les troubles du sommeil chez les enfants.

Une prédisposition génétique aux problèmes de sommeil tels que l’insomnie a été constatée à plusieurs reprises dans des études sur des adultes, ce qui amène les scientifiques à se demander si le même phénomène se produit chez les enfants.

C’est effectivement le cas, affirment les experts à l’origine de la première étude prouvant que la susceptibilité génétique à être un « mauvais dormeur » peut également être détectée tôt dans la vie.

Les enfants génétiquement prédisposés à l’insomnie présentaient davantage de problèmes de sommeil liés à l’insomnie, tels que des difficultés à s’endormir ou des réveils fréquents pendant la nuit, selon l’étude publiée mercredi dans le Journal de psychologie et de psychiatrie de l’enfant.

Les résultats peuvent « être surprenants pour la plupart des gens », a déclaré par courrier électronique l’auteur principal, le Dr Eus van Someren, chef du département du sommeil et de la cognition à l’Institut néerlandais des neurosciences d’Amsterdam. « Nous avons tendance à penser que l’insomnie se développe plus tard dans la vie, mais nous montrons ici clairement que les premiers signes d’un risque d’insomnie à l’âge adulte sont déjà présents dès la petite enfance. »

Une prédisposition génétique aux problèmes de sommeil n’est cependant qu’une partie du puzzle, donc maintenir l’hygiène du sommeil de votre enfant peut toujours faire une différence, selon les experts.

Les auteurs ont étudié 2 458 enfants européens, dont environ la moitié étaient des filles, impliqués dans la Etude Génération R, qui a recruté des femmes enceintes dont la date d’accouchement était comprise entre 2002 et 2006 afin que la santé de leurs enfants puisse être mesurée depuis la vie fœtale jusqu’à l’âge adulte. Dans l’étude Génération R, les experts ont collecté des échantillons d’ADN provenant du sang du cordon ombilical ou d’enfants âgés de 6 ans.

Lorsque les enfants étaient âgés de 1 ½, 3, 6 ans et entre 10 et 15 ans, leurs mères partageaient des détails sur leur état de sommeil, par exemple s’ils avaient du mal à s’endormir, dormaient moins que la plupart des enfants ou se réveillaient souvent toute la nuit. Certains participants – 975 d’entre eux – ont également porté des montres de suivi du sommeil pendant neuf jours à deux reprises entre 10 et 15 ans.

Les auteurs ont découvert qu’une prédisposition génétique au développement de l’insomnie chez les enfants était associée à des symptômes de type insomnie signalés par leurs mères, mais ces symptômes n’étaient pas détectés par les trackers de sommeil, qui sont plus objectifs.

Cela pourrait être dû au fait que parfois certaines personnes – dans ce cas, les mères de l’étude qui surveillent le sommeil de leurs enfants – ont une perception d’insomnie. même lorsqu’ils ne manquent pas réellement de sommeil en termes de quantité, a déclaré le Dr Amita Sehgal, directrice de l’Institut de chronobiologie et du sommeil de la faculté de médecine Perelman de l’Université de Pennsylvanie, qui n’a pas participé à l’étude. La qualité du sommeil n’est peut-être tout simplement pas suffisamment réparatrice.

Cependant, le fait d’être génétiquement prédisposé à dormir plus longtemps était lié à un sommeil de trois minutes de plus en moyenne selon la mesure objective du tracker – mais trois minutes de repos supplémentaires pour les participants à l’étude s’accompagnaient également d’un réveil de moins d’une minute au total pendant la nuit.

“Je n’ai pas été surpris qu’il existe une détermination génétique du sommeil chez les enfants comme chez les adultes”, a déclaré Sehgal, qui est également professeur de neurosciences à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie. “On pourrait penser que, bien sûr, si c’est génétiquement déterminé, pourquoi cela ne se manifesterait-il pas plus tôt dans la vie ?”

Il y a encore de l’espoir pour la santé du sommeil de votre enfant.

D’autres études sont nécessaires pour identifier les processus à l’origine de ces résultats, “ainsi que la prédisposition génétique à d’autres traits comportementaux et psychiatriques”, a déclaré le premier auteur de l’étude, le Dr Desana Kocevska, scientifique du sommeil au département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du centre médical Erasmus de Rotterdam, Pays-Bas, par e-mail.

Mais comme « les résultats de notre étude peuvent indiquer que les enfants de parents qui dorment mal peuvent être particulièrement vulnérables aux problèmes de sommeil », a déclaré Kocevska, « les pratiques d’hygiène du sommeil dès le plus jeune âge peuvent être particulièrement importantes pour ce groupe ».

Dans la mesure du possible, essayez de vous assurer qu’ils ont fini de manger quelques heures avant de se coucher et d’assombrir leur chambre autant qu’ils le souhaitent lorsqu’ils s’endorment, a déclaré Sehgal.

Faites également attention à ce que semble être le rythme circadien personnel de votre enfant, a-t-elle ajouté, par exemple lorsqu’il est généralement le plus éveillé ou prêt à s’endormir.

“Si votre enfant dort naturellement tard, ne le forcez pas à se coucher tôt”, a ajouté Sehgal.

Si « le matin, ils font la grasse matinée et qu’il est difficile de les réveiller, alors leur rythme circadien interne est probablement retardé. Et plutôt que de lutter contre cela, vous essayez de vous y adapter », a-t-elle expliqué.

Cette flexibilité n’est généralement possible qu’avant l’âge scolaire, lorsque les heures de rentrée scolaire ne sont pas en harmonie avec les rythmes circadiens des mineurs, a reconnu Sehgal.

« Quelque chose contre lequel nous, dans le domaine circadien, luttons depuis longtemps, c’est que les horaires scolaires sont tous erronés », a-t-elle déclaré.

Bien que les enfants du primaire aient tendance à se réveiller tôt et que les adolescents dorment tard, les enfants du primaire commencent l’école plus tard dans la journée tandis que les collégiens et lycéens commencent très tôt.

Des changements de politique seraient utiles aux parents et aux soignants qui tentent de gérer la santé du sommeil de leurs enfants en fonction des besoins de leur corps à ce moment-là.

Le moment où votre enfant devrait consulter un spécialiste dépend de la gravité du problème, a déclaré Sehgal.

« Est-ce quelque chose avec lequel vous pouvez vivre ? L’enfant fonctionne-t-il ? Autrement, ont-ils l’air heureux ? Est-ce qu’ils réussissent bien sur les plans académique et social ? » elle a ajouté. « Peut-être qu’alors tu n’auras pas besoin d’en faire trop. Mais sinon, alors oui.