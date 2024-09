Certains enfants apprennent-ils mieux en ligne ? Une nouvelle académie virtuelle de Kansas City le pense

Cet article a été initialement publié dans Balise : Kansas City.

Bridget Bolder a envoyé sa fille, Mia, à la maternelle dans une école publique de quartier. Après tout, cela semblait être « la chose normale et régulière à faire ».

Mais Bolder a commencé à s’inquiéter du fait que certains camarades de classe de sa fille l’exposaient à des sujets inappropriés. Au début de l’année scolaire, Mia a dû raconter à un professeur qu’un garçon avait touché des filles.

« Je me dis qu’elle est un bébé », a déclaré Bolder. « Ramène-la à la maison un peu plus longtemps avant que je la jette aux loups. »

Recevez des histoires comme celles-ci directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous à la newsletter The 74

Brian Wilson et sa femme ont scolarisé trois de leurs enfants à domicile l’année dernière. Ils ont dû jongler entre la vie de famille, le travail des deux parents et l’enseignement des enfants.

La famille est brièvement passée à l’école en personne, mais Wilson a déclaré que cela ne faisait que valider la théorie des parents selon laquelle l’attention individuelle que les enfants recevaient à la maison fonctionnait.

« Ils semblaient être bien meilleurs que les autres enfants en termes d’apprentissage », a-t-il déclaré. « Mon fils, Aaron, qui est le plus jeune, aidait vraiment les enfants de sa classe. »

Les deux familles se sont tournées vers la nouvelle Brookside Virtual Academy afin de pouvoir garder leurs enfants à la maison tout en continuant à compter sur des enseignants professionnels pour diriger leur scolarité.

L’académie est rattachée à la Brookside Charter School et se présente comme le seul programme virtuel de Kansas City où l’enseignement se déroule via des appels vidéo interactifs en direct.

L’école en ligne n’est pas très populaire. On lui impute une partie des pertes d’apprentissage qui ont retardé les enfants pendant la pandémie de COVID-19.

Les écoles publiques de Kansas City ont fermé leur académie virtuelle de la maternelle à la cinquième année cette année en raison de la diminution des inscriptions, a déclaré le porte-parole du district, Shain Bergan, dans un e-mail.

Mais pour une fille souffrant d’anxiété sociale sévère ? Un garçon atteint de leucémie ? Un jeune athlète ayant un programme d’entraînement et de voyage rigoureux ?

Leslie Correa, qui a contribué à la conception du programme KCPS, a déclaré que certains élèves et certaines familles avaient besoin de cette option. Elle a donc trouvé un foyer pour le programme à Brookside, où elle est désormais directrice de l’académie virtuelle.

« Les étudiants qui ont besoin d’une formation virtuelle le font très bien », a-t-elle déclaré. « Nous ne pouvons pas leur refuser une bonne éducation. »

Qui réussit dans l’éducation virtuelle ?

Pour certains étudiants, l’écran de l’ordinateur offre une couche de distance qui les rend plus courageux, a déclaré Correa. Apprendre à la maison peut également réduire les distractions surcharge sensorielle pour certains enfants autistes.

Par exemple, un bruit de fond fort ou persistant, un environnement visuellement chargé ou le fait que d’autres élèves les heurtent pourraient submerger certains enfants.

D’autres étudiants pourraient avoir besoin de l’école virtuelle pour des raisons logistiques.

Cela pourrait inclure des élèves exclus de l’école en personne pour des raisons de discipline, des athlètes en déplacement, des enfants soumis à un traitement médical intensif comme la dialyse ou la chimiothérapie, ou des parents qui ont des difficultés de transport.

Certaines familles se considèrent comme des familles scolarisées à domicile, mais souhaitent une aide professionnelle pour enseigner la lecture et les mathématiques, a déclaré Correa. L’école virtuelle étant plus concise, elle laisse plus de flexibilité dans la journée.

Les craintes des parents peuvent également les pousser à garder leurs enfants à la maison.

« Chaque fois qu’il y a un incident violent dans l’une de nos écoles à Kansas City, je constate une forte augmentation des inscriptions », a déclaré Correa. « Les élèves ont peur et cherchent une solution de rechange. »

Quand l’apprentissage virtuel ne fonctionne pas

Pour déterminer si cela lui convient, Correa commence par demander aux parents pourquoi ils sont intéressés par l’école virtuelle.

« Si c’est comme si je n’avais pas de garderie et que j’avais besoin que mon enfant de 12 ans soit à la maison pour s’occuper de mon enfant, c’est un peu comme un signal d’alarme », a-t-elle déclaré. « Je ne suis pas celle qui juge leur décision, mais je suis celle qui les aide à se renseigner. »

L’académie virtuelle accueille des élèves de la maternelle à la huitième année. Étant donné que les écoles à charte de la région de Kansas City ne peuvent fonctionner que dans les limites du KCPS, leurs élèves doivent être originaires de cette zone.

L’académie virtuelle ne refuse pas les élèves en fonction de la raison de leur inscription, a déclaré Correa, mais elle surveille leurs progrès. Si un élève ne s’épanouit pas, elle rencontre un parent pour élaborer un plan, comme donner des cours particuliers ou transférer l’enfant dans une école en personne.

Les écoles peuvent refuser l’enseignement virtuel si elles démontrent que cela n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’élève.

« Mon objectif avant d’en arriver à ce point est toujours de permettre aux parents de prendre cette décision eux-mêmes au cours d’une conversation très difficile », a déclaré Correa. « Mais cela arrive. »

Des problèmes peuvent survenir lorsque l’école virtuelle estime qu’elle ne peut pas répondre à un programme d’éducation individualisé, ou PEI, souvent utilisé pour soutenir les élèves handicapés.

« Les parents ont le choix entre retourner à l’apprentissage en personne ou renoncer au PEI, et leur élève ne bénéficie alors pas de ce soutien », a déclaré Correa. « Ils ne renoncent presque jamais au PEI. »

Les élèves peuvent également être expulsés de l’école virtuelle et signalés pour absentéisme s’ils cessent de s’inscrire ou de s’impliquer pendant trop de jours.

Correa a déclaré qu’elle s’efforçait également d’offrir des moyens aux étudiants virtuels de se sentir plus à l’aise avec l’interaction en personne.

Les élèves de l’école virtuelle peuvent assister à des événements facultatifs en personne et participer aux clubs et sports de Brookside.

« S’ils veulent en quelque sorte tâter le terrain, l’occasion est là », a-t-elle déclaré. « Si un étudiant me dit : « Je suis prêt à entrer dans un bâtiment », alors d’accord. Mais aussi, si un étudiant me dit : « J’ai besoin de sortir du bâtiment », d’accord, je suis là. Je ne veux simplement pas perturber son éducation. »

Comment fonctionne l’apprentissage virtuel

Juste avant le début de l’année scolaire, le laboratoire STEAM de Brookside Charter School a été mis en place pour une orientation vers l’académie virtuelle.

Les enseignants et les chefs d’établissement ont distribué des ordinateurs portables, des points d’accès Internet et des fournitures scolaires.

Les sacs de fournitures comprennent des livres, des éléments de base comme des crayons et de la colle, des tableaux blancs et des marqueurs effaçables à sec (supplémentaires pour les plus jeunes, qui ont tendance à laisser les capuchons ouverts) et des kits scientifiques emballés individuellement pour des cours sur le système solaire, la géologie ou la densité.

Mais d’abord, les familles se sont installées pour une présentation afin d’apprendre les bases.

La Brookside Virtual Academy commence à 9 heures avec une leçon sur le leadership.

La plupart du temps, les élèves se lancent dans un cours de lecture, suivi de mathématiques. Le mercredi, c’est le cours de sciences.

Les élèves passent environ deux heures et demie par jour en cours virtuels en direct, et 90 minutes supplémentaires en ligne pour travailler sur une liste de tâches comprenant des études sociales et des sciences.

Les cours en direct utilisent des appels vidéo et une technologie qui permet aux enseignants de surveiller ce que regardent les élèves et de contrôler leurs écrans.

Les parents ne sont pas responsables de l’enseignement de leurs enfants, mais ils sont censés rester en contact et s’assurer que les élèves sont en ligne et concentrés sur leur tâche.

Établir des liens avec les familles

Pour certains parents, être particulièrement impliqué dans une partie du tirage au sort.

Wilson, parent de trois enfants participant au programme, a déclaré qu’il appréciait le fait que cela réduise la journée scolaire à l’essentiel, permettant aux parents d’être plus stratégiques quant à l’endroit où ils consacrent du temps à l’éducation de leurs enfants.

Bolder, la mère d’une élève de première année, a déclaré qu’elle avait hâte de pouvoir surveiller plus facilement ce que sa fille apprend afin de pouvoir l’aider à compléter cela.

L’éducation virtuelle facilite la connexion avec les familles, a déclaré Tina Duvall, intervenante en lecture et en mathématiques de la maternelle à la quatrième année.

« Je peux être chez eux avec eux. Cela leur enlève beaucoup d’anxiété », a-t-elle déclaré. « Je pensais que lorsque j’étais enseignante, je connaissais vraiment, vraiment, les familles de mes élèves, mais pas comme ça. »

Duvall travaillera avec des groupes d’étudiants, regroupés par niveau scolaire ou de capacité.

Avec environ 100 élèves au 20 août, deux ou trois classes sont regroupées sous la direction de chacun des quatre enseignants de l’académie virtuelle. Mais des horaires décalés et l’aide d’intervenants comme Duvall permettront à chaque classe d’apprendre séparément.

Le plus grand défi, a déclaré Duvall, est de ne pas pouvoir s’asseoir à côté d’un élève pour lui signaler des choses ou lui donner ce dont il a besoin.

« On a juste envie de passer la main à travers l’écran et d’aider », a-t-elle déclaré.

Bolder et Wilson ont déclaré qu’ils faisaient participer leurs enfants à des activités en personne afin qu’ils puissent socialiser. Mais ils ne savent pas s’ils iront un jour à l’école en personne.

« Il ne devrait pas y avoir d’écoles mauvaises », a déclaré Wilson. « Mais comme il y en a, tant que nous ne serons pas en mesure d’inscrire nos enfants dans une bonne école… nous nous sentirons alors plus à même d’enseigner à nos enfants à la maison. »

Ce article est apparu pour la première fois sur Phare : Kansas City et est republié ici sous une licence Creative Commons.