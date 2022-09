Certains emprunteurs de prêts étudiants fédéraux ne peuvent pas consolider pour la remise

Un diplômé qui se fait appeler “April Vendetta” proteste contre la dette étudiante dans le Washington Square Park de New York le 19 mai 2021, après la cérémonie d’ouverture virtuelle de l’Université de New York.

Dans un mise à jour de son site internet le ministère de l’Éducation déclare désormais : “Les prêts de consolidation composés de tous les prêts FFEL ou Perkins non détenus par ED sont également éligibles, tant que l’emprunteur a demandé la consolidation avant le 29 septembre 2022.”

Cependant, l’annonce du plan a immédiatement soulevé des questions quant à savoir si les emprunteurs avec le programme fédéral de prêts à l’éducation familiale, ou FFEL, des prêts non détenus par le gouvernement seraient également éligibles.

Biden a annoncé des plans pour balayer l’annulation des prêts étudiants en août. Cela comprend jusqu’à 10 000 $ de remise pour les emprunteurs fédéraux et jusqu’à 20 000 $ d’allègement pour les bénéficiaires de la subvention Pell. Pour être admissibles, les emprunteurs devaient être sous certains seuils de revenu – 125 000 $ pour les particuliers et 250 000 $ pour les ménages.

Les emprunteurs fédéraux de prêts étudiants dont les prêts ne sont pas détenus par le ministère américain de l’Éducation ne pourront plus se consolider afin de se qualifier pour le programme de remise de prêt étudiant du président Joe Biden, selon les nouvelles directives du ministère.

Les experts en prêts étudiants et les emprunteurs n’ont pas tardé à exprimer leur choc alors que la nouvelle du changement de politique a frappé les médias sociaux jeudi.

« Pas plus tard qu’hier, le site a déclaré qu’il travaillait sur une solution pour ces emprunteurs », a déclaré Betsy Mayotte, présidente de l’Institut des conseillers en prêts étudiants, tweeté. “C’est un coup de poing, c’est le moins qu’on puisse dire.”

Le ministère de l’Éducation évalue s’il existe d’autres voies pour soulager les emprunteurs avec des prêts étudiants fédéraux non détenus par l’ED, y compris les prêts du programme FFEL et les prêts Perkins, et en discute avec des prêteurs privés », indique le site Web.