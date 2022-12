Certains employés de Meta affirment qu’ils ne reçoivent pas l’indemnité de départ promise

Un groupe de Méta les travailleurs qui ont rejoint l’entreprise via un programme de formation en entreprise disent qu’ils reçoivent des indemnités de départ inférieures à celles d’autres travailleurs récemment licenciés.

Les employés sont membres du programme de développement Sourcer de Meta, destiné à aider les travailleurs d’horizons divers à faire carrière dans le recrutement de technologies d’entreprise. Le programme de développement Sourcer fait partie du programme Pathways de Meta, qui aide les personnes ayant des antécédents professionnels non traditionnels à obtenir des apprentissages chez le géant des réseaux sociaux pour divers rôles.

Presque tous les membres du programme de développement Sourcer de Meta, plus de 60 travailleurs, ont été licenciés de l’entreprise dans le cadre de son licenciement massif de plus de 11 000 travailleurs plus tôt en novembre, ont déclaré plusieurs employés de Meta à CNBC.

Plusieurs membres du programme de développement Sourcer de Meta ont déclaré à CNBC qu’ils avaient rejoint Meta en avril dans le cadre de la dernière cohorte de l’entreprise. Les employés ont déclaré qu’ils n’étaient pas des contractuels et qu’ils étaient plutôt classés comme des employés à court terme qui recevaient tous les avantages des employés à temps plein, y compris les assurances et les fonds de retraite, mais pas les packages d’actions de l’entreprise. Après avoir terminé le programme de 12 mois, les employés seraient ensuite convertis en employés à temps plein s’ils répondaient aux critères nécessaires.

Dans un lettre envoyé aux employés de Meta pendant les licenciements et publié en ligne, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que l’entreprise verserait une indemnité de départ de 16 semaines de salaire de base plus deux semaines supplémentaires pour chaque année de service, sans plafond. Zuckerberg a ajouté que Meta couvrirait le coût des soins de santé pour les personnes et leurs familles pendant six mois.

Mais les membres du programme de développement Sourcer de Meta ont déclaré qu’ils ne recevaient que 8 semaines de salaire de base et trois mois de COBRA.

Les travailleurs ont déclaré qu’il n’était pas clair pourquoi ils recevaient des indemnités de départ inférieures à celles de leurs collègues, étant donné qu’ils étaient des employés à temps plein et non des contractuels.

Le 16 novembre, les travailleurs concernés ont envoyé une lettre à Zuckerberg et à d’autres dirigeants de Meta, y compris la responsable du personnel de Meta, Lori Goler, et le directeur de l’exploitation Javier Olivan, informant la direction de Meta de leur situation de licenciement et demandant de l’aide pour résoudre le problème.

“Même nos anciens managers ont insisté sur le fait que nous étions confus et que toutes les informations qu’ils recevaient étaient qu’on nous offrait 16 semaines de salaire et 6 mois d’assurance maladie”, écrit le groupe dans la lettre.

Ils ont ajouté plus tard : “La direction n’était peut-être pas au courant que la dernière classe SDP, qui a commencé en avril 2022, a été assurée à plusieurs reprises par sa direction que toute mise à pied potentielle n’aurait pas d’impact sur son emploi actuel, mais aurait probablement un impact sur la capacité de l’entreprise à les considérer pour un rôle à plein temps.”

Les travailleurs de Meta concernés ont déclaré qu’ils n’avaient reçu aucune réponse des ressources humaines et du personnel de direction de Meta expliquant leur situation.

“Au cours d’une séance de questions-réponses récemment, Lori a même déclaré que les programmes Pathways ne seraient pas touchés”, indique la lettre. “C’est sur la base de ces informations que nos managers nous ont assuré à plusieurs reprises que nous n’avions pas besoin de commencer à postuler à des postes en dehors de l’entreprise.”

“Nous comprenons que nous sommes employés à volonté et que les besoins des entreprises évoluent et changent constamment, mais nous ne pouvions pas nous empêcher de penser qu’il y avait peut-être eu une erreur”, a ajouté le groupe.

Les travailleurs ont déclaré à CNBC que Meta n’avait pas encore répondu à leur lettre, mais avait envoyé à certains membres des coffrets cadeaux destinés à les féliciter d’avoir terminé le programme de développement des sources.

“Nous espérons que Meta n’offrant que 8 semaines de salaire de base et 3 mois de COBRA à la classe SDP d’avril 2023 touchée est une erreur d’écriture et n’a pas été faite avec un mépris ou une insensibilité intentionnels”, ont déclaré les travailleurs dans la lettre.

Facebook n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lora Kolodny a contribué à ce rapport.

