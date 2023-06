Certains emplacements de Petro-Canada n’ont que de l’argent comptant au milieu d’un «incident de cybersécurité» chez la société mère Suncor

De nombreuses stations-service Petro-Canada ne peuvent traiter que des transactions en espèces, car la société mère Suncor s’efforce de résoudre ce qu’elle appelle un « incident de cybersécurité » au cours de la fin de semaine.

Dimanche, Suncor a déclaré qu’elle travaillait avec des experts tiers pour enquêter et résoudre le problème.

« Pour le moment, nous n’avons connaissance d’aucune preuve que les données des clients, des fournisseurs ou des employés ont été compromises ou utilisées à mauvais escient en raison de cette situation », a déclaré dimanche Suncor. « Pendant que nous nous efforçons de résoudre l’incident, certaines transactions avec les clients et les fournisseurs peuvent être affectées. »

L’un de ces impacts semble être aux stations Petro-Canada, où plusieurs emplacements à travers le pays sont incapables de traiter divers paiements électroniques. Le programme de fidélisation de l’entreprise, Petro-Points, est également hors ligne.

« Petro-Canada est une entreprise de Suncor et, ensemble, nous répondons à un incident de cybersécurité. Pendant que nos sites sont ouverts, vous pouvez subir des interruptions de certains services », la société a déclaré sur Twitter. « Certains de nos sites n’acceptent que les espèces et notre application et la connexion Petro-Points ne sont pas disponibles. Les lave-autos peuvent également ne pas être disponibles à certains endroits. »

CBC News a vérifié de manière indépendante que les systèmes de paiement par crédit sont en panne dans de nombreux établissements Petro-Canada à travers le Canada, mais on ne sait pas exactement à quel point le problème est répandu ni quand il a commencé. Suncor n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires lundi.

Le client de Petro-Canada, Alan Tambosso, est allé faire le plein à Aldersyde, en Alberta, juste au sud de Calgary, et a vu des panneaux sur la pompe et à l’intérieur du magasin alertant les clients que les systèmes de paiement électronique étaient en panne, a-t-il déclaré à CBC News dans un entretien. « Ils étaient complètement sortis. Ils ne prenaient que de l’argent liquide. »

Michael Blackie, un résident d’Ottawa, paie pour 220 $ un service qui lui permet d’effectuer autant de lavages de voiture qu’il le souhaite en 90 jours. Il n’a pas pu en obtenir un depuis jeudi, lorsqu’il s’est rendu dans de nombreux endroits autour d’Ottawa et a découvert qu’ils étaient tous en panne.

« Cela ne fonctionne pas depuis jeudi de la semaine dernière. Le portail en ligne ne fonctionne pas et vous ne pouvez échanger aucun de vos laissez-passer préchargés contre des lave-autos », a-t-il déclaré à CBC News. « Chaque Petro-Canada à Ottawa … n’acceptera que de l’argent liquide – ils ont clairement un problème majeur. »

Une cybermenace croissante

L’incident survient quelques jours seulement après que le Centre canadien pour la cybersécurité a averti que les attaques de rançongiciels – où les pirates accèdent au système interne d’une entreprise et exigent un paiement en échange de le leur rendre – étaient la cybermenace n ° 1 à laquelle sont confrontés les secteurs pétrolier et gazier du Canada. secteur.

« Les rançongiciels sont presque certainement la principale cybermenace pour l’approvisionnement fiable en pétrole et en gaz des Canadiens », a déclaré le centre.

Le détaillant canadien Indigo a été touché par une attaque de ransomware en mars qui a rendu impossible le traitement des ventes en utilisant autre chose que de l’argent pendant plusieurs jours en mars, et a mis la plate-forme de commerce électronique de l’entreprise hors ligne encore plus longtemps.