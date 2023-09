Certains éléphants sont meilleurs que d’autres pour résoudre des énigmes

Tout comme les humains, certains éléphants pourraient avoir plus de talent que d’autres pour les énigmes, suggère une nouvelle étude cette semaine. L’étude des éléphants d’Asie sauvages dans un sanctuaire animalier a révélé que seuls certains étaient disposés et capables de résoudre une boîte de puzzle offrant de la nourriture en récompense, et encore moins d’entre eux résolvaient les trois types de puzzles disponibles.

Les éléphants sont devenus connus pour leur intelligence et leur vie sociale complexe. Certains chercheurs ont même fait valoir que ces qualités suffisent pour que les éléphants soient considérés comme auto-domestiqué— une caractéristique que l’on pense n’être visible que chez les humains et les bonobos. UNSelon l’auteur principal de l’étude, Sarah Jacobson, doctorante en psychologie étudiant la cognition animale au CUNY Graduate Center et au Hunter College, nous ignorons encore beaucoup de choses sur l’intelligence des éléphants, notamment sur la façon dont elle peut varier d’un individu à l’autre.

Pour mieux comprendre cette variabilité, Jacobson a travaillé avec d’autres chercheurs pour étudier pendant six mois les éléphants d’Asie sauvages vivant dans la réserve faunique de Salakpra à Kanchanaburi, en Thaïlande. L’équipe a installé des boîtes contenant du jacquier, une nourriture facilement reniflée et très appréciée des éléphants, dans tout le sanctuaire. Les boîtes comportaient trois compartiments, dont chacun devait être ouvert d’une manière différente pour accéder à leur friandise respective. Ensuite, ils ont utilisé des caméras pour voir si et comment les éléphants parviendraient à comprendre comment pour résoudre les énigmes.

77 éléphants ont été observés s’approchant des boîtes au cours de la période d’étude, et 44 d’entre eux ont décidé d’interagir avec la boîte la première fois qu’ils l’ont vue. Au final, 11 éléphants ont réussi à résoudre au moins une des énigmes contenant du jacquier ; huit ont résolu deux des énigmes ; et cinq ont résolu les trois.

Les conclusions de l’équipe ont été publié plus tôt ce mois-ci dans la revue Animal Behaviour. Et l’un des éléphants les plus intelligents, un taureau mâle surnommé M028, peut être vu dans cette image. Vidéo Youtube ouvrant les trois compartiments.

« Il s’agit de la première étude de recherche montrant que les éléphants sauvages ont une volonté et des capacités différentes pour résoudre des problèmes afin d’obtenir de la nourriture », a déclaré Jacobson dans un communiqué. déclaration du Centre d’études supérieures CUNY.

Les résultats semblent également montrer que l’innovation chez les éléphants est influencée par plusieurs facteurs, tout comme chez les humains. Les éléphants qui ont résolu le plus d’énigmes, par exemple, avaient tendance à se rendre plusieurs fois dans les boîtes et étaient généralement plus persistants.

Jacobson soutient qu’étudier de plus près l’innovation chez les éléphants et d’autres animaux pourrait nous permettre de trouver des moyens d’assurer leur survie dans des endroits affectés par l’activité humaine.

« C’est une connaissance importante car la façon dont les animaux pensent et innovent peut influencer leur capacité à survivre dans des environnements qui changent rapidement en raison de la présence humaine », a-t-elle déclaré.