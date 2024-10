Certains électeurs ne sont pas fous de Trump. Mais ils le soutiennent quand même

Le côté du réfrigérateur de la famille Carney est recouvert du collage auquel on peut s’attendre dans une maison avec deux adultes, six enfants, un husky et un labrador noir : des photos d’école, des programmes sportifs, un numéro de téléphone du vétérinaire et un aimant honorant le super maman du ménage.

La pelouse, en revanche, présente une combinaison inhabituelle pour une banlieue du Michigan avec de profondes racines ouvrières : un panneau déclarant une « fière maison syndicale » et un autre soutenant « Trump Vance 2024 ».

Après avoir voté démocrate lors des deux dernières élections américaines, les Carney ont décidé cette année de soutenir le candidat républicain Donald Trump – pas nécessairement parce qu’ils aiment Trump, mais parce qu’ils sont aux prises avec le coût de la vie.

Deux pancartes sont visibles sur la pelouse de Lindsy Carney : une en faveur des syndicats et une en faveur du candidat républicain Donald Trump. Le parti a érodé le soutien de la classe ouvrière aux démocrates au fil des années. (Rhianna Schmunk/CBC)

« Tout monte en flèche… Cela me fait réaliser tout ce que Trump a fait pour nous quand il était ici, comparé à l’arrivée de Biden », a déclaré Lindsy Carney, 36 ans, mère au foyer mariée à un carrelage. travailleur à Warren, Michigan, une petite ville juste au nord de Détroit.

« Mais, genre, certaines des choses qu’il regarde et il dit, je suis comme… hein », a-t-elle ajouté, s’interrompant et fronçant le nez.

Lindsy Carney, 36 ans, dans la cuisine de sa maison à Warren, Michigan. La mère au foyer de six enfants ne voulait pas que CBC photographie son visage. Elle affirme que l’abordabilité est sa principale préoccupation lorsqu’elle choisit comment voter pour le président américain. (Rhianna Schmunk/CBC)

Le facteur d’abordabilité

Les Américains qui votent pour Trump sont souvent décrits comme des partisans profondément loyaux dont les sentiments ne seront pas influencés par des mises en accusation, des actes d’accusation, une condamnation pour crime ou à peu près tout ce qu’il dit ou fait. Cependant, il y a des électeurs américains comme Carney, qui ne l’aiment pas nécessairement, mais disent qu’ils voteront pour lui de toute façon parce qu’ils croient qu’il est plus fort sur l’économie et croient qu’il apportera des changements qui affecteront directement leur vie.

« Il y a peut-être trois groupes d’électeurs », a déclaré Dave Dulio, professeur distingué de sciences politiques à l’Université d’Oakland dans le Michigan.

« Un groupe a pris sa décision à propos de Trump – ils le détestent et c’est tout. Il y a un autre groupe qui est prêt à regarder au-delà de ses problèmes de caractère ou de ses déclarations passées… et ils votent pour lui quoi qu’il arrive.

« Et puis il y a cet autre groupe qui ne l’aime pas, mais qui va se boucher le nez et voter pour lui. »

Tout au long de la campagne, le Parti républicain a présenté le président Joe Biden comme responsable du prix élevé des marchandises.

L’inflation a grimpé en flèche dans le monde en 2021 et 2022, alors que les économies du monde entier se remettaient d’une récession pandémique. Certains analystes ont averti que les dépenses de l’administration Biden pour lutter contre la pandémie en 2021 auraient pu y contribuer, mais il ne s’agissait que d’un facteur nuancé parmi plusieurs.

Le Bureau du budget du Congrès, non partisan, cité quatre acteurs clés : les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à la pandémie, le faible taux de chômage, la politique budgétaire et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’inflation aux États-Unis s’est depuis ralentie, mais le prix de la nourriture, des loyers et des services publics continue d’être un point de friction pour les électeurs.

Les partisans réagissent lorsque le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump s’exprime lors d’un rassemblement électoral à Novi, dans le Michigan, le 26 octobre. Les politologues affirment que certains électeurs de Trump sont beaucoup plus discrets dans leur soutien au candidat. (Carlos Barria/Reuters)

Pour des gens comme Carney, les raisons complexes pour lesquelles les prix ont grimpé après la pandémie ne sont pas importantes. Elle pense que Trump fera un meilleur travail pour améliorer la situation économique de sa famille parce que l’inflation, explique-t-elle, était plus faible lorsqu’il était au pouvoir entre 2016 et 2020 – une justification courante parmi les électeurs qui ont parlé à CBC News.

« C’est l’épicerie. C’est l’essence. C’est juste tous les coûts de la vie en ce moment », a déclaré Carney, ajoutant du sel dans une casserole d’eau bouillante sur la cuisinière. « Nous sommes toujours en retard sur une facture, d’une manière ou d’une autre. »

Les électeurs des sept États du champ de bataille qui détermineront le vainqueur des élections du 5 novembre ont une vision négative de l’économie, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé ce mois-ci. Plus de 60 pour cent estiment que l’économie est sur la mauvaise voie et 68 pour cent disent la même chose en ce qui concerne le coût de la vie.

CBC News s’est entretenu avec plus d’une douzaine d’électeurs dans quatre communautés différentes du Michigan sur les questions les plus importantes pour eux lors de cette élection. Tout le monde a déclaré que le coût de la vie était une préoccupation – allant d’un inconvénient à une crise.

Plusieurs ont parlé en coulisses, mais ont demandé à ne pas être nommés ou photographiés avec leurs visages visibles, car ils s’inquiétaient de ce que leurs voisins, proches et collègues démocrates pourraient penser de leur vote pour Trump.

Solutions promises par les candidats à la présidentielle

À environ 50 kilomètres à l’ouest de Détroit se trouve le township de Canton, une autre banlieue. Alors que le gestionnaire immobilier Jim Alcorn dégustait une salade de feuilles du Michigan dans un restaurant de Leo’s Coney Island, il a noté que lui aussi pensait que la vie était plus abordable sous Trump.

« Je vote pour Trump parce que j’aime sa politique et je pense que c’est un bon homme d’affaires », a déclaré Alcorn, 69 ans.

« Trump, la personne », a-t-il poursuivi, prenant une longue pause grimaçante. « Il va bien. Je n’aime pas beaucoup de choses qu’il fait. Et je n’aime pas… il parle des gens dans un sens personnel. Je n’aime pas tout ça. Cela devrait rester du domaine politique. »

Jim Alcorn, 69 ans, à l’intérieur du restaurant Leo’s Coney Island à Canton, Michigan. Comme Carney, Alcorn ne voulait pas que CBC photographie son visage. Le gestionnaire immobilier grince des dents face à certains comportements de Trump, mais votera pour lui sur l’économie. (Rhianna Schmunk/CBC)

La candidate démocrate Kamala Harris et Trump ont promis des solutions différentes à l’économie. Harris a déclaré qu’elle lutterait contre les prix abusifs et augmenter un crédit d’impôt pour enfantstandis que Trump a proposé de réduire les impôts sur les heures supplémentaires, d’imposer des droits de douane généraux sur les importations qui, selon lui, ramèneraient l’industrie manufacturière aux États-Unis, et d’expulser massivement les immigrants.

L’interdiction des prix abusifs de Harris est non testé au niveau fédéralet les économistes affirment que les tarifs douaniers proposés par Trump et les menaces d’expulsion faire monter les prix pour les biens et services.

Certains électeurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas besoin de détails parce qu’ils pensaient que Trump avait le sens des affaires.

« Je pense que je vais voter pour Trump, honnêtement, parce que l’économie était meilleure, le pays était plus sûr lorsqu’il était notre président », a déclaré Andrew Youkhana, 25 ans, dont la famille possède plusieurs succursales Tim Hortons locales au Michigan.

« Je sais que ce n’est pas une personne parfaite. Certaines choses qu’il dit ne le sont pas – beaucoup de gens n’aiment pas ce qu’il dit, mais au moins c’est un homme d’affaires », a-t-il déclaré. « Et j’ai vraiment l’impression qu’il va donner la priorité aux Américains par rapport à l’autre camp. »

Sherry Tubbs, 55 ans, a déclaré qu’elle n’avait jamais voté régulièrement parce qu’elle n’aimait pas le cirque politique – « Je suis allée travailler, j’ai payé mes impôts et je ne me suis pas plainte » – mais elle soutiendra Trump cette année parce qu’elle en a marre. avec le coût de la vie élevé.

« Je ne suis pas contente. Personne n’est content. Je dois décider : faire réparer votre voiture cette semaine ou acheter de la nourriture », a déclaré Tubbs en jetant sa cigarette à l’extérieur de la maison qu’elle et son fils ne pouvaient se permettre qu’en l’achetant. ensemble.

« J’étais heureux [when Trump was president]. Je veux que ça revienne. »

Les élections américaines, très conflictuelles, ont vu les candidats faire campagne sur des questions urgentes telles que avortement , climat , immigration la politique étrangère et le caractère sacré de la démocratie américaine. C’est important pour les électeurs, a déclaré Dulio, mais les difficultés financières sont particulièrement motivantes.

Sherry Tubbs, 55 ans, est vue sur le porche de la maison qu’elle a achetée avec son fils à Warren, dans le Michigan. Tubbs a déclaré qu’elle ne se souciait généralement pas des politiciens, mais qu’elle avait l’intention de voter pour Trump à la présidence parce qu’elle pensait que l’abordabilité était meilleure lors de son premier mandat. terme. (Rhianna Schmunk/CBC)

« Ces problèmes quotidiens consistant à aller à l’épicerie, à la pompe à essence, à essayer de joindre les deux bouts — je pense que cela a un impact majeur sur les gens », a déclaré Dulio.

« Même certaines personnes qui soutiennent légèrement Kamala Harris et Tim Walz peuvent se retrouver à se dire : ‘Hé, écoutez, je ne veux pas nécessairement soutenir Donald Trump, mais l’économie n’est pas géniale en ce moment et elle était meilleure quand il’. était président.' »

Un tel comportement des électeurs pourrait se répéter lors des élections fédérales canadiennes, où les gens voteraient pour le parti d’un candidat qu’ils n’apprécieraient peut-être pas personnellement parce qu’ils ne sont pas satisfaits des prix abordables sous le premier ministre Justin Trudeau.

Nourriture sur la table pour bon caractère

Laura Stephenson, professeur de sciences politiques de l’Université Western de London, en Ontario, a déclaré que les électeurs qui n’ont pas les moyens de mettre de la nourriture sur la table se soucieront moins du caractère d’un candidat s’ils croient qu’il va l’aider.

« Une grande partie de ce qui vous importe n’est pas de savoir si vous pourrez passer du temps avec eux et leur serrer la main… mais plutôt de savoir s’ils vont ou non adopter des politiques qui vous bénéficieront réellement », a-t-elle déclaré.

Depuis des années, le taux de chômage du Michigan est constamment supérieur au taux de chômage global aux États-Unis. L’année dernière, l’État a atteint son niveau d’emploi le plus élevé et son taux de chômage le plus bas depuis deux décennies.

Les sondages suggèrent que Harris a une légère avance sur Trump à l’échelle nationale, mais les États du champ de bataille restent à la portée de tous.

Pour les Carney, leur vote décisif était motivé par une question singulière.

« Nous sommes toujours plutôt libéraux, [but] nous voyons en quelque sorte qui est là », a déclaré Carney, s’appuyant contre ses comptoirs gris. « Cette année, nos opinions sont devenues républicaines. »