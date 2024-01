Certains donateurs majeurs du Parti républicain entament un lent virage vers Trump

Mme Ankney a reconnu que Mme Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice des Nations Unies, avait dû mener une bataille difficile pour vaincre M. Trump. Mais elle a insisté sur le fait que Mme Haley resterait dans la course aussi longtemps qu’elle aurait de l’argent et de l’élan, ont indiqué les sources.

Mme Haley entretient des liens de longue date avec un certain nombre de donateurs de l’American Opportunity Alliance, et le réseau n’évolue pas à l’unisson. Néanmoins, la présentation de Mme Wiles au groupe de donateurs largement résistants à Trump montre que nombre d’entre eux entrent enfin, après beaucoup d’hésitations, dans la phase d’acceptation du cycle du deuil. Reste à savoir si ceux qui sont offensés par M. Trump décideront de le rejoindre, de ne pas participer aux primaires ou de rester en marge des élections générales.

La présentation de Mme Wiles est intervenue quelques jours seulement après que l’ancien président, dans un message publié sur son site de médias sociaux, Truth Social, a menacé de geler tous les donateurs majeurs qui donneraient à Mme Haley. Mme Wiles a reconnu les commentaires de son candidat, mais a cité les différentes manières dont son équipe avait tenté de parvenir à la nomination de M. Trump le plus rapidement possible. Par exemple, elle a souligné comment l’équipe de Trump avait travaillé en coulisses, avec une équipe de stratèges chevronnés, pour que les partis républicains de l’État modifient les règles afin qu’il puisse recruter autant de délégués que possible.

Elle a également fait la promotion de la puissante opération de collecte de fonds en ligne de la campagne Trump et a remis en question les perspectives d’élections générales de Mme Haley, affirmant qu’elle doutait que la base de partisans inconditionnels de l’ancien président vote pour Mme Haley. M. Trump a critiqué Mme Haley pour avoir fait appel aux démocrates et aux indépendants lors de primaires ouvertes, et ses conseillers ont déclaré qu’elle avait dépassé les limites en déclarant ce week-end qu’elle avait confiance dans le jury de New York qui a conclu qu’il avait diffamé Mme Carroll. .