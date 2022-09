Certains dirigeants autochtones et membres de la communauté se disent préoccupés par les progrès de la réconciliation avec le roi Charles III.

Le grand chef du Traité 8, Arthur Noskey, a déclaré que la mort de la reine la semaine dernière n’était pas un bon moment, car les Premières Nations progressaient dans la collaboration avec la Couronne pour faire respecter les accords de traité.

« Non seulement nous avons créé l’élan, mais nous avons fait savoir (à la reine) que la Couronne et la relation comprise par notre peuple ne sont pas ce qui est offert par les administrateurs », a déclaré Noskey depuis son bureau à Edmonton.

Les relations entre les traités et la Couronne sont une question complexe depuis le début des accords. Certains ont été signés dans des circonstances vulnérables, tandis que d’autres ont été mis en œuvre en tant que traités de paix, et la plupart n’ont pas été négociés avec précision ou dans des langues autochtones.

« Cela n’a pas répondu aux attentes de nos ancêtres. Même aujourd’hui, il y a beaucoup de divergences », a déclaré Noskey.

Il a averti que l’honneur de la Couronne était en jeu si les conversations avec le nouveau monarque ne se poursuivaient pas.

“J’espère que nous n’aurons pas à repartir de zéro avec le roi Charles.”

Le haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, Ralph Goodale, a déclaré que le roi était peut-être «un peu plus extraverti et un peu moins réservé» que sa mère.

Il a dit s’attendre à ce que le nouveau monarque veuille continuer à s’intéresser aux questions importantes pour le Canada, notamment la réconciliation avec les communautés autochtones.

Crystal Fraser, professeure adjointe à la faculté des études autochtones de l’Université de l’Alberta, a déclaré que la mort de la reine marque la fin d’une époque mais est aussi un moment de réflexion.

«La reine était la représentante d’un empire colonial qui a vraiment fait beaucoup de mal à l’échelle internationale aux pays coloniaux et en particulier aux nations autochtones ici au Canada.»

Les politiques coloniales oppressives ont entaché l’histoire du Canada pendant des siècles, plus récemment avec le système des pensionnats, la rafle des années 60, la stérilisation forcée des femmes autochtones et la réinstallation forcée des Inuits dans le Nord, qui se sont toutes produites sous le règne de la reine.

« Ces décisions ont été prises en partie par les églises chrétiennes, par le gouvernement canadien, par des corps policiers comme la GRC. Mais en fin de compte… tout cela est fait dans l’esprit de l’Empire britannique », a déclaré Fraser.

Comme de nombreux autres membres de la communauté autochtone, Fraser a déclaré que ses attentes étaient faibles en ce qui concerne les changements importants de la monarchie concernant la réconciliation.

“En fin de compte, c’est toujours une monarchie britannique qui a colonisé une grande partie du monde et continue d’en profiter”, a-t-elle déclaré.

En mai, Charles et son épouse, Camilla, ont visité Yellowknife et l’établissement Dettah Dene lors de la dernière étape de leur tournée canadienne pour le jubilé de platine de la reine. Leur visite a porté sur la réconciliation et le changement climatique.

Au cours de la visite, l’Assemblée des Premières Nations et le Ralliement national des Métis ont demandé des excuses à la monarchie. Dans un discours prononcé avant son départ de Yellowknife, Charles a déclaré qu’il s’était déplacé pour rencontrer des survivants des pensionnats et a reconnu leur douleur et leur souffrance, mais ne s’est pas excusé.

Le chef inuit Piita Irniq a été enlevé à sa famille alors qu’il était enfant et forcé de vivre à Turquetil Hall et de fréquenter l’école de jour Sir Joseph Bernier à Chesterfield Inlet, Nvt.

Il a déclaré que la famille royale devrait s’excuser pour les pensionnats et la perte de la langue, des croyances traditionnelles et des compétences parentales.

Irniq a déclaré qu’il se tournait vers l’avenir et établissait une meilleure relation entre les Inuits et la famille royale pour évoluer vers Inuuqatigiittiarniq, un terme inuktitut qui signifie « vivre en paix et en harmonie ».

Certains dirigeants des Premières Nations de la Colombie-Britannique ont exhorté le roi à faire de son premier acte officiel une renonciation à la doctrine de la découverte, qui sont des édits ou des bulles papales utilisées pour justifier la colonisation des Amériques.

Certains universitaires autochtones ont déclaré que la doctrine sous-tend toutes les politiques qui ont suivi.

“La doctrine de la découverte a déshumanisé les non-Européens tandis que les empires faisaient la guerre et volaient des terres, des ressources et des richesses qui appartenaient légitimement aux peuples autochtones du monde entier”, ont déclaré des membres de l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, du Sommet des Premières Nations et de l’Union des Indiens de la Colombie-Britannique. Les chefs ont déclaré dans un communiqué conjoint.

« Avec un changement de chef d’État au Canada, il est temps de changer l’approche de la Couronne en matière de souveraineté autochtone.

Les appels à l’annulation de la doctrine se sont répercutés dans tout le pays l’été dernier lorsque le pape François s’est rendu au Canada pour s’excuser du rôle de l’Église catholique romaine dans les pensionnats. À l’époque, la Conférence des évêques catholiques du Canada avait déclaré qu’elle travaillerait avec le Vatican pour répondre aux demandes.

Le roi est en mesure de reconnaître les “crimes historiques commis par ses prédécesseurs et de préparer le terrain pour une nouvelle relation avec les peuples autochtones du monde entier”, ont déclaré les dirigeants des Premières Nations de la Colombie-Britannique.

La chef nationale RoseAnne Archibald de l’Assemblée des Premières Nations a déclaré que sa prochaine étape dans les relations avec la Couronne est de voir une Proclamation royale de réconciliation émise par la Couronne, dans le cadre d’un appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.

“Alors que beaucoup pleurent le décès de QE2, rappelons-nous que le chagrin et la responsabilité peuvent exister dans le même espace, simultanément”, a écrit Archibald dans un tweet dimanche.

—Angela Amato, La Presse Canadienne

