Certains dirigeants arabes américains du Michigan ne rencontreraient pas le directeur de campagne de Biden : NPR

Lynne Sladky/AP

La directrice de campagne du président Biden, Julie Chávez Rodriguez, prévoyait de rencontrer vendredi les dirigeants de la communauté arabo-américaine dans le Michigan, mais certains de ces dirigeants ont décliné l’invitation en raison du soutien de Biden à Israël dans sa guerre à Gaza.

C’est le dernier signe du terrain politique difficile pour Biden dans un État clé du champ de bataille pour les élections de novembre, où le refus de Biden d’appeler à un cessez-le-feu a suscité la colère des gens alarmés par l’augmentation du nombre de morts parmi les civils à Gaza.

Osama Siblani, éditeur d’Arab American News, a déclaré qu’il avait accepté la campagne suite à son invitation à rencontrer Chávez Rodriguez, malgré la réticence des autres.

“Je lui ai dit que ma communauté ne voulait pas que je vous rencontre, mais je veux vous rencontrer, vous regarder dans les yeux”, a déclaré Siblani dans une interview.

“J’ai dit, vous savez, écoutez : nous avons l’impression d’avoir été trahis par le président, que nous avons voté pour lui en 2020. Nous n’allons pas recommencer”, a-t-il déclaré, qualifiant la conversation de “très directe”. ” et Chávez Rodriguez comme étant “très respectueux”.

La campagne Biden n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les manifestations contre Biden à propos du conflit sont devenues un événement régulier lors et à proximité des événements politiques de Biden. Cette semaine, des manifestants appelant à un cessez-le-feu à Gaza ont interrompu plus de 10 fois un rassemblement en Virginie sur le droit à l’avortement. Plus tôt ce mois-ci, un discours politique majeur prononcé à l’église Mother Emanuel de Charleston a également été interrompu.

D’autres dirigeants ont exclu une rencontre avec Chávez Rodriguez

Assad Turfe, directeur adjoint du comté de Wayne, a déclaré qu’on lui avait demandé d’organiser une réunion avec des élus. Mais il a déclaré que les dirigeants étaient trop en colère contre la politique de l’administration Biden pour se réunir.

“J’ai pris la décision finale d’annuler la réunion dans le meilleur intérêt de la communauté”, a déclaré Turfe à NPR.

Le maire de Dearborn, Abdullah Hammoud dit le X (anciennement connu sous le nom de Twitter) que ses habitants souhaitent un cessez-le-feu immédiat.

“Ce n’est pas le moment de faire de la politique électorale”, a-t-il déclaré. “L’engagement communautaire est puissant lorsqu’il est utilisé pour façonner des politiques qui sauvent des vies – ces conversations doivent avoir lieu avec les décideurs politiques, et non avec le personnel de campagne.”

Dans le Michigan, Chávez Rodriguez a également rencontré des dirigeants des communautés hispanique et noire, a déclaré une source proche des réunions, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour décrire les réunions privées.

Chávez Rodriguez et d’autres hauts responsables de la campagne ont voyagé à travers le pays dans des États clés comme le Michigan pour parler de la campagne et rencontrer des responsables locaux, et les réunions d’aujourd’hui faisaient partie de cet effort, a indiqué la source.