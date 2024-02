“Certains des travaux les plus intéressants publiés ces jours-ci”, déclare un commentateur

Dans la mise à jour des commentaires de cette semaine, les lecteurs discutent d’une salle de concert monolithique en béton dans la station balnéaire d’Aranya à Qinhuangdao, réalisée par le studio chinois Vector Architects.

Appelée Chapelle de Musique, la structure en béton à trois volets possède des murs concaves, une rampe surélevée incurvée et un auditorium circulaire avec un toit translucide.

“Certains des travaux les plus intéressants publiés ces jours-ci”

Les lecteurs de Dezeen n’ont pas réussi à parvenir à un consensus sur la structure.

Jb a estimé que la conception était dépassée, commentant “les années 1930 ont atterri à Aranya”. Chelsea Dennison n’était pas non plus un fan et a suggéré que le projet était “mal conçu et mal exécuté”.

Adoptant une position plus diplomatique, Igor Pismenski a écrit “J’aime la structure et l’intérieur mais la rampe ressemble à une réflexion après coup et n’est pas bien intégrée”.

De l’autre côté de l’argument, le commentateur JEA a suggéré que “Vector réalise certains des travaux les plus intéressants publiés ces jours-ci, quel que soit le snark”. Chien Z était également en faveur du design, écrivant “que la construction des lucarnes est belle”.

Dans quel camp êtes-vous? Rejoignez la discussion ›

“Des sphères incroyables !”

Les commentateurs ont également été déchirés par la galerie en béton et le musée en forme de tambour du studio d’architecture Herzog de Meuron, prévus sur l’île d’Al Maha, près de Doha.

“Des sphères incroyables !” s’exclama Bigbull43alors que Chemin a commenté “J’apprécie vraiment leur travail plus sculptural comme celui-ci – le gouffre interne est magnifique”.

Alfred Hitchcock était sur la clôture. “Je ne l’aime pas, mais c’est dommage qu’il utilise autant de béton alors qu’il pourrait s’agir principalement de pierre naturelle”, ont-ils déclaré.

Commentateur Don Bronkema n’a pas été très impressionné, qualifiant le bâtiment de “simple sous-marin, à moins que le béton ne flotte”.

Qu’en penses-tu? Rejoignez la discussion ›

“Vivre dans cette maison me rendrait fou”

Un autre projet qui a fait parler les lecteurs de Dezeen cette semaine était un bloc de deux maisons familiales au Japon comportant d’étroites colonnes en bois à l’intérieur, conçues par IGArchitects.

Appelée Forest Pillars, la maison est enveloppée de panneaux de tôle ondulée et la lumière du jour est fournie presque entièrement par une fenêtre à claire-voie entièrement vitrée sous le toit.

“Vivre dans cette maison me rendrait fou – c’est plutôt une grotte sans intimité”, a écrit Leo. Ils ont cependant reconnu que “les portes d’entrée sont belles”.

Dik Coates a écrit “J’aime la charpente en bois, mais elle ne semble pas si élancée”.

Un autre commentateur qui n’arrivait pas à se décider était Marc Zudini. “J’essaie de l’aimer mais le manque de fenêtres au rez-de-chaussée est un problème majeur”, ont-ils écrit. “Je l’aime à bien d’autres égards – c’est très poétique, un beau contenant”.

Beau conteneur ou grotte ? Rejoignez la discussion ›

Mise à jour des commentaires :

Dezeen est le magazine d’architecture et de design le plus commenté au monde, recevant chaque mois des milliers de commentaires de la part de ses lecteurs. Tenez-vous au courant des dernières discussions sur notre page de commentaires et abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Debate, où nous présentons les meilleurs commentaires de lecteurs sur les histoires des sept derniers jours.