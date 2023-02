Certains des plus grands noms de Wall Street sont exposés au plongeon d’Adani Enterprises

Les actions de l’Inde Entreprises Adani ont chuté la semaine dernière, après la publication de un rapport critique détaillé du vendeur à découvert américain Hindenburg Research. Certains grands acteurs internationaux sont exposés.

Les entreprises du groupe Adani ont connu une énorme vente qui a porté les pertes totales du groupe à plus de 110 milliards de dollars à la clôture de vendredi, après que le rapport Hindenburg a accusé le conglomérat de “manipulation effrontée des actions et de fraude comptable au cours des décennies”.

Le conglomérat des ports à l’énergie, dirigé par l’un des hommes les plus riches du monde, Gautam Adani, a nié avec véhémence tout acte répréhensible.

Adani Enterprises a subi la plus grosse perte parmi les nombreuses sociétés cotées du groupe élargi, perdant plus de 60% de sa capitalisation boursière – soit plus de 30 milliards de dollars – entre la publication du rapport le 24 janvier et la clôture des échanges jeudi.

Le groupe Adani nie fermement les accusations, les qualifiant de “rien d’autre qu’un mensonge” des “Madoffs de Manhattan” en une riposte de 413 pages qui n’a pas réussi à apaiser le sentiment nerveux des investisseurs et à freiner une vente rapide.

Adani détient 64% d’Adani Enterprises – la famille Adani SB en détient 55,27%, tandis que 8,73% appartiennent à Adani Tradeline Pvt Ltd, où Gautam et son frère Rajesh Adani sont les administrateurs majoritaires.