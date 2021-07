certains des plus grands moments du PDG d’Amazon, Jeff Bezos

Le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, quitte ses fonctions de directeur du plus grand détaillant en ligne au monde et passe au poste de président exécutif lundi. Et cela arrive le jour où Amazon a été incorporé en 1994 et a changé à jamais des millions de vies.

« Dans le rôle de président exécutif, j’ai l’intention de concentrer mes énergies et mon attention sur les nouveaux produits et les premières initiatives », a déclaré Bezos aux employés et aux investisseurs d’Amazon dans un e-mail lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société en février. « Ce voyage a commencé il y a environ 27 ans. Amazon n’était qu’une idée, et il n’avait pas de nom. La question qu’on me posait le plus souvent à l’époque était : ‘C’est quoi Internet ?’

« Heureusement, dit-il. « Je n’ai pas eu à expliquer ça depuis longtemps. »

Bien que l’impact incontestable de Bezos sur les entreprises ne puisse être sous-estimé, Amazon n’est pas sans sa part de controverse. L’entreprise a été critiquée pour le traitement des travailleurs et le contrôle d’un monopole qui affecte les petites entreprises.

Cela dit, alors qu’Andy Jassy prend la relève chez Amazon, voici quelque des plus grands moments de Bezos sur le chemin de la construction d’une dynastie nommée d’après le plus grand fleuve de la planète. Son entreprise vaut près de 1,8 billion de dollars.

Tout a commencé dans un garage de Seattle

Avant qu’Amazon ne se transforme en un mastodonte du commerce électronique qui a changé notre façon de lire, de manger et de magasiner, l’entreprise a connu des débuts modestes dans le garage de Bezos à Seattle en 1994 après avoir quitté son poste de plus jeune vice-président senior chez DE Shaw, un mur Fonds de couverture de rue. C’est la fascination de Bezos pour Internet qui l’a finalement amené à créer Amazon.com, puis une librairie en ligne avec près d’une douzaine d’employés, dont sa femme et quelques programmeurs.

Le succès est venu peu de temps après que « Fluid Concepts and Creative Analogies » de Douglas Hofstadter soit devenu le premier livre vendu en ligne par Amazon.com. À la mi-1995, Amazon vendait des livres dans les 50 États américains et dans 45 pays à travers le monde. Nous ne savions pas qu’il y avait plus à venir. Au cours de cette première année, Bezos aurait déclaré qu’Amazon gagnerait plus de 70 millions de dollars d’ici 2000.

La société, qui est devenue publique en 1997, et a survécu à l’éclatement de la bulle Internet à la fin des années 90, aurait engrangé 3 milliards de dollars en 2001. Mais elle n’a enregistré de bénéfices qu’au dernier trimestre de 2002.

Et Amazon n’a pas cessé de gagner de l’argent. Aujourd’hui, environ la moitié de tous les achats en ligne passent par Amazon. Pour plus de contexte, les revenus d’Amazon sont passés de 148 millions de dollars au cours de l’exercice 1997 à 386 milliards de dollars au cours de l’exercice 2020. La société est numéro deux sur la liste Fortune 500 de cette année.

Et, la valeur nette de Bezos est estimée à 203 milliards de dollars, selon l’indice des milliardaires de Bloomberg.

On se souviendra de Bezos avec un mélange d’admiration et de méfiance, a déclaré William Kovacic, ancien président de la Federal Trade Commission (FTC) et actuel professeur de droit à l’Université George Washington.

« Cet entrepreneur, qui a créé un nouveau concept pour la vente au détail, qui a persévéré dans la création d’un nouveau chemin pour les biens et services aux particuliers, et d’énormes difficultés, a dépassé nos croyances les plus folles », a déclaré Kovacic.

« Je me souviens du commentaire sur Bezos de la fin des années 1990 au début des années 2000 », a ajouté Kovacic. « Ils ont dit quelque chose du genre ‘Prenons des paris quand tout cela commencera à s’écraser sur le sol.’

« Eh bien, nous attendons toujours. »

Amazon grandit et grandit

Au fur et à mesure que Amazon grandissait, la société a commencé à se développer dans d’autres entreprises au-delà des livres. En septembre 1997, l’entreprise a changé notre façon de magasiner avec ses achats en un clic.

En 2005, Amazon Prime est arrivé, les utilisateurs payant des frais d’abonnement pour certaines options, notamment en donnant aux abonnés l’accès à une livraison gratuite en deux jours et le jour même. D’autres avantages, notamment Amazon Instant Video, Prime Music et Prime Photos, ont rapidement suivi.

Alors qu’Amazon ne publie généralement pas souvent de chiffres, Bezos a déclaré dans une lettre aux actionnaires en avril que Prime comptait 200 millions d’utilisateurs, soit 50 millions de plus qu’en 2020. Prime est si grand que son Prime Day annuel, un véritable spectacle de deux jours de ventes, est imité par d’autres grands détaillants, dont Walmart et Target.

En 2006, Amazon a créé Amazon Web Services (AWS), la division commerciale de cloud computing que de nombreuses entreprises utilisent et que le nouveau PDG Andy Jassy aide à construire. AWS rapporte des milliards, ce qui le rend encore plus important que les ventes de commerce électronique d’Amazon. Bezos a déclaré aux actionnaires qu’AWS avait engrangé quelque 45 milliards de dollars au cours d’une pandémie de 2020, soit une augmentation de 30% d’une année sur l’autre par rapport à 2019.

« Le moment de cette transition est intéressant, car le monde semble se rapprocher de la fin d’une terrible pandémie mondiale », a déclaré Scott Kessler, responsable du secteur mondial chez Third Bridge, une société de conseil qui travaille avec des sociétés de capital-investissement et des investisseurs. Peut-être qu’en même temps, l’activité de commerce électronique d’Amazon se normalise quelque peu, à mesure que les gens retournent davantage dans les magasins de détail, le segment AWS deviendra de plus en plus important avec la poursuite de l’élan autour des transitions vers le cloud et des transformations numériques. »

Alors qu’AWS est l’entreprise la plus rentable d’Amazon, Bezos a été à la tête de certains des gadgets les plus ingénieux de l’entreprise. Ils vont de la liseuse Kindle la plus vendue créée en 2007 qui donne aux lecteurs l’accès à des millions de livres les plus vendus, la tablette Amazon Fire en 2011 qui était considérée comme une alternative moins chère à l’iPad d’Apple.

L’année 2014 a non seulement apporté l’Amazon Fire TV Stick, ce dongle bon marché en forme de pouce qui se branche sur les téléviseurs à écran plat qui permet désormais aux utilisateurs de regarder presque tout, à Alexa, l’assistant vocal omniprésent qui a fait ses débuts dans le premier haut-parleur Echo et donne Siri, l’assistant vocal d’Apple, un rival bruyant auquel les utilisateurs peuvent également parler.

Alexa est présent dans presque tout, des téléviseurs intelligents, des montres, des écouteurs, des haut-parleurs, des réveils, des ampoules et même des pommes de douche, car il a été concédé sous licence à d’autres fabricants de matériel. Et combien y a-t-il d’appareils Echo ?

« Comment est-ce arrivé? Invention. L’invention est la racine de notre succès. Nous avons fait des choses folles ensemble, puis les avons rendues normales », a déclaré Bezos dans cet e-mail de février. » Si vous comprenez bien, quelques années après une invention surprenante, la nouveauté est devenue normale. Les gens bâillent. Et ce bâillement est le plus beau compliment qu’un inventeur puisse recevoir. «

Bien sûr, il y a eu quelques ratés (comme le smartphone Fire), mais les succès dépassent de loin les quelques échecs du produit.

Et si vous ne l’avez pas inventé, vous pouvez peut-être l’acheter comme lorsque Amazon a acheté la plateforme de streaming Twitch (qui a eu 10 ans cette année) en 2014, l’épicier bio Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars en 2017 et le fabricant de sonnettes vidéo intelligentes et de caméras de sécurité. Ring pour 1 milliard de dollars en 2018.

L’acquisition de MGM, le studio de cinéma et de télévision pour 8,45 milliards de dollars, a été l’une des plus récentes transactions à succès d’Amazon afin de prendre pied sur un marché très concurrentiel des services de streaming.

« Si vous voulez réussir en affaires (dans la vie, en fait), vous devez créer plus que vous ne consommez. Votre objectif devrait être de créer de la valeur pour tous ceux avec qui vous interagissez », a déclaré Bezos dans une lettre aux actionnaires en avril. « Toute entreprise qui ne crée pas de valeur pour ceux qu’elle touche, même si elle semble réussie en surface, n’est pas longue pour ce monde. Elle est en voie de disparition. »

Cependant, Amazon n’est pas un ange aux yeux des régulateurs antitrust. Pas moins de cinq entités, dont les États-Unis, le Canada, l’UE et un groupe de citoyens en Inde, mènent des enquêtes antitrust accusant Amazon de monopoliser le secteur du commerce en ligne.

De plus, Amazon est l’une des entreprises fréquemment critiquées par certains travailleurs, militants et législateurs qui ont déclaré que ses employés étaient surmenés et privés de salaires et de protections adéquats pour protéger leur santé.

Le mois dernier, la Fraternité internationale des Teamsters a adopté une résolution qui fera de soutenir les travailleurs d’Amazon et de les aider à obtenir un contrat syndical un objectif clé.

En avril, un groupe d’employés d’entrepôt d’Amazon à Bessemer, en Alabama, a massivement rejeté une proposition d’adhésion au Syndicat des détaillants, des grossistes et des grands magasins.

Alors qu’Amazon et certains groupes d’entreprises ont salué le résultat du vote, les défenseurs des droits des travailleurs ont déclaré que le vote de Bessemer a souligné à quel point il est difficile de s’organiser ainsi que les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils rejettent l’affiliation syndicale.

Bezos a reconnu dans cette lettre aux actionnaires en avril qu’Amazon « doit faire un meilleur travail pour nos employés ».

« Bien que les résultats du vote aient été déséquilibrés et que notre relation directe avec les employés soit solide, il est clair pour moi que nous avons besoin d’une meilleure vision de la façon dont nous créons de la valeur pour les employés – une vision de leur succès », a écrit Bezos.

Amazon a également déclaré dans un communiqué qu’il s’était engagé à améliorer également le traitement des travailleurs.

« Nos employés sont le cœur et l’âme d’Amazon, et nous avons toujours travaillé dur pour les écouter, prendre en compte leurs commentaires, apporter des améliorations continues et investir massivement pour offrir un excellent salaire et des avantages sociaux dans un lieu de travail sûr et inclusif », a déclaré l’entreprise. mentionné. « Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes fiers de notre équipe et de ce que nous offrons, et nous continuerons à travailler pour nous améliorer chaque jour. »

Bezos, investisseur intelligent et avisé

Au cours des dernières années, Bezos a fait des allers-retours entre Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk et Bernard Arnault, pour n’en nommer que quelques-uns, en tant que personne la plus riche du monde. Comme la majorité de la fortune du fondateur d’Amazon réside dans ses actions de la société, Bezos a réalisé des investissements importants, selon Bezos Expeditions, sa société d’investissement.

Bezos a été l’un des premiers actionnaires du géant de la technologie Google et a investi dans d’autres grandes entreprises technologiques, notamment Twitter, Uber et Airbnb. Et bien qu’il ait investi dans des plateformes médiatiques dont Business Insider, Bezos est connu pour avoir acheté le Washington Post pour 250 millions de dollars en 2013.

Le plus gros investissement de Bezos en dehors d’Amazon est peut-être la création de Blue Origin, une société d’exploration aérospatiale dans laquelle il a investi des milliards en préparation de son vol dans l’espace avec sa fusée New Shephard avec au moins trois autres passagers à bord le 20 juillet. Bezos est dans une sorte de course spatiale avec d’autres milliardaires Musk et Richard Branson, qui ont dit qu’il allait être Bezos dans l’espace.

« Que faites-vous quand vous n’avez plus de monde à conquérir ? Vous allez dans l’espace », se demande Kovacic, l’ancien président de la FTC.

Robert Sutton, professeur et psychologue organisationnel à l’Université de Stanford, ajoute : « (Bezos) est évidemment courageux ou il est trop confiant. Tout dépend de la façon dont vous le regardez. »

Néanmoins, Bezos ne s’éloigne pas si loin de l’entreprise dans laquelle il a passé près de trois décennies à créer l’une des entreprises les plus puissantes de la planète.

« Être le PDG d’Amazon est une responsabilité profonde, et cela consomme. Quand vous avez une responsabilité comme celle-là, il est difficile d’attirer l’attention sur autre chose », a déclaré Bezos en février.

« En tant que président exécutif, je resterai engagé dans d’importantes initiatives Amazon, mais j’aurai également le temps et l’énergie dont j’ai besoin pour me concentrer sur le Day 1, le Bezos Earth Fund, Blue Origin, le Washington Post et mes autres passions », a poursuivi Bezos. « Je n’ai jamais eu plus d’énergie, et il ne s’agit pas de prendre ma retraite. Je suis très passionné par l’impact que ces organisations peuvent avoir, je pense. »

Jessica Guynn, Charisse Jones, Kelly Tyko, Brett Molina, Mike Snider et Jefferson Graham y ont contribué.