Certains des plans de Liz Truss vont enrager et exaspérer, mais ils sont conçus pour nous sauver de la crise hivernale infligée par Poutine

SELON une séance de questions-réponses sur place, les milliers de personnes qui ont joyeusement fait la queue devant le cercueil de la reine la semaine dernière représentaient un échantillon parfait du profil national – âge, race, sexe et origine sociale.

Ces citoyens, certains à pied pendant 24 heures, certains en fauteuil roulant, n’étaient pas là simplement pour pleurer leur souveraine mais pour exprimer leur gratitude pour sa vie de service sans se plaindre.

Nous sommes sur le point d’assister à une révolution à la Thatcher alors que Liz Truss présente son plan pour nous sauver d’une crise hivernale

La reine Elizabeth II a illustré la devise du temps de guerre imprimée sur chaque tasse souvenir et chaque torchon à Londres aujourd’hui : “Keep Calm And Carry On”.

C’est ce que le Premier ministre Liz Truss essaie de faire depuis que Boris Johnson a passé le relais quelques heures avant la mort de la reine.

Pourtant, ce ne sera pas un régime « Continuité BoJo ». Nous sommes sur le point d’assister à une révolution à la Thatcher.

Liz Truss promet de balayer plus d’une décennie de tergiversations conservatrices sur le déclin du secteur public, le réveil de la police, l’immigration illégale, les échecs du NHS et le chaos en classe.

À en juger par les hurlements de fureur de la gauche travailliste et de la brigade éveillée, elle réussit déjà.

L’écoprélèvement sur les factures d’énergie — « l’impôt des riches sur les pauvres » — sera supprimé ou suspendu.

Il en sera de même pour ceux qui en achèteront un, obtiendront une interdiction gratuite et la taxe sur le sucre.

La fracturation obtient le feu vert. Le pétrole de la mer du Nord coulera à nouveau.

Nous ne pouvons pas laisser quoi que ce soit s’interposer entre chauffer et manger.

Méfiez-vous des réductions de la masse salariale de l’État et des économies sur les dépenses publiques, notamment la ligne ferroviaire HS2 grotesquement chère.

Et une douzaine de nouvelles zones d’investissement à faible taux d’imposition pour donner vie au programme de mise à niveau de Boris.

Le nouveau chancelier Kwasi Kwarteng a montré ses dents en limogeant le chef du Trésor orthodoxe Sir Tom Scholar, “le Blob’s Blob”, et en embauchant Antonia Romeo, la mandarine à succès.

Bazooka massif

L’objectif est désormais de libérer le Royaume-Uni des règles européennes maladroites, des taxes oppressives et des lois environnementales et de planification écoeurantes et de donner à l’économie des ailes pour voler.

Des mesures seront dévoilées quotidiennement jusqu’au mini-budget de vendredi, à temps pour éclipser le rassemblement annuel de querelles du Labour qui s’ouvre à Liverpool ce week-end.

Le gouvernement a besoin d’un énorme bazooka pour sortir l’économie britannique des ennuis, déclencher une nouvelle croissance et convaincre les investisseurs mondiaux que nous sommes sérieux.

Cela signifie une folie de 150 milliards de livres sterling pour plafonner les factures d’énergie, protéger les ménages vulnérables et empêcher les géants sains de High Street de faire faillite.

30 milliards de livres sterling supplémentaires inverseront la hausse des cotisations à l’assurance nationale et stopperont les augmentations des taxes professionnelles.

Et le chancelier aurait un autre bazooka secret – un “lapin sorti d’un chapeau” qui pourrait inclure une réduction du taux d’imposition standard ou les 40p maladroits de la livre pour les revenus moyens. Ou une promesse de faire les deux.

Dans les semaines à venir, les ministres dévoileront des plans pour réparer les prestations de mauvaise qualité du secteur public, des prisons aux passeports, de l’immigration illégale au logement et à la planification.

Certains de ses plans feront enrager les conservateurs de base qui ont voté pour Liz presque autant qu’ils exaspèrent les travaillistes et les démocrates libéraux.

Mais pris dans leur ensemble, ils sont conçus pour sauver l’économie britannique d’un véritable effondrement hivernal infligé par Poutine.

Contrairement à de nombreuses économies de l’UE, dont la puissante Allemagne, il est peu probable que la Grande-Bretagne connaisse des coupures de courant cet hiver.

“Mais il faut agir vite”, prévient un expert de la City.

Crise profonde

« L’économie s’affaiblit plus vite que prévu. Les ventes au détail sont alarmantes, avec des coûts en hausse, des ventes en baisse et qui se détériorent de jour en jour.

Et nous avons été lents à mettre en œuvre des mesures de base pour freiner l’inflation.

La faiblesse de la Banque d’Angleterre a retardé la semaine dernière une hausse des taux d’intérêt par respect pour Sa Majesté. La reine financièrement avisée aurait pu conseiller le contraire.

C’est une urgence.

Le gouverneur de la Banque, Andrew Bailey, doit retirer son doigt, prendre de l’avance sur la courbe et augmenter fortement les taux d’intérêt en ligne avec le reste du monde occidental.

Une récession est peut-être encore inévitable.

Mais des mesures comme celle-ci décideront si ce sera court et peu profond – ou long et profond.

Pour citer le chef de guerre Winston Churchill, «Ce n’est pas le moment de se sentir à l’aise et confortable. Il est temps d’oser et d’endurer ».