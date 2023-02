certains des meilleurs produits de l’entreprise “n’étaient pas les premiers à être commercialisés”

Le PDG de Google, Sundar Pichai, s’exprime lors d’un panel au CEO Summit of the Americas organisé par la Chambre de commerce des États-Unis le 09 juin 2022 à Los Angeles, en Californie. Le Sommet des PDG est entré dans sa deuxième journée d’événements avec une signature officielle de la “Coalition internationale pour connecter les aires marines protégées” et un discours du président américain Joe Biden. (Photo par Anna Moneymaker/Getty Images)

Google Le PDG Sundar Pichai a dit mercredi aux employés de prendre quelques heures pendant la semaine pour tester l’outil de chat d’intelligence artificielle de l’entreprise Bard alors qu’il fait face à des critiques pour la lenteur de la réponse de la direction à ChatGPT et à son rival Microsoft .

“Je sais que ce moment est inconfortablement excitant, et il fallait s’y attendre : la technologie sous-jacente évolue rapidement avec un tel potentiel”, a écrit Pichai dans un e-mail à l’échelle de l’entreprise, qui a été consulté par CNBC.

Pichai a demandé aux employés de passer deux à quatre heures de leur temps sur Bard, ajoutant que l’entreprise enverra des instructions plus détaillées la semaine prochaine. Il a rappelé aux employés que Google n’a pas toujours été le premier à lancer un produit, mais cela n’a pas entravé sa capacité à gagner.

“Certains de nos produits les plus performants n’étaient pas les premiers à être commercialisés”, a écrit Pichai. “Ils ont pris de l’ampleur parce qu’ils ont répondu à d’importants besoins des utilisateurs et reposaient sur des connaissances techniques approfondies.”

De nombreux moteurs de recherche existaient avant que Google n’arrive sur le marché en 1996, et pourtant ils ont presque tous disparu lorsque Google a fini par dominer l’industrie. Dans le domaine mobile, Google n’a introduit Android que des années après l’existence du BlackBerry, et il a également suivi des entreprises comme Palm. Maintenant, Android est le système d’exploitation mobile le plus populaire dans le monde.

Pourtant, la société mère de Google Alphabet a été critiquée par les investisseurs la semaine dernière après que la société a été éclipsée par l’annonce par Microsoft d’un moteur de recherche Bing intégré à ChatGPT. Google a dévoilé sa technologie de conversation Bard, mais une série de faux pas autour de l’annonce précipitée fait baisser le cours de l’action près de 9 %.

À l’époque, Pichai a lancé un cri de ralliement, demandant à “chaque Googleur d’aider à façonner Bard et de contribuer par le biais d’un dogfood spécial à l’échelle de l’entreprise”, faisant référence à la pratique consistant à utiliser son propre produit avant de le lancer. Les employés ont critiqué Pichai pour les mésaventures, décrivant le déploiement en interne comme “précipité”, “bâclé” et “comiquement myope”.

Le dernier e-mail de Pichai aux employés a poursuivi en disant que “ce sera un long voyage pour tout le monde, à travers le terrain”.

“La chose la plus importante que nous puissions faire en ce moment est de nous concentrer sur la création d’un excellent produit et de le développer de manière responsable”, a-t-il écrit. Outils de recherche d’IA parce que l’entreprise a beaucoup plus de “risque de réputation” et évolue “de manière plus conservatrice qu’une petite startup”.

Pichai a déclaré mercredi que la société comptait des milliers de personnes externes et internes testant les réponses de Bard “pour la qualité, la sécurité et l’ancrage dans les informations du monde réel”.

“L’IA a traversé de nombreux hivers et printemps”, a écrit Pichai. “Et maintenant, elle refleurit.” Il a dit qu’il était temps de “relever le défi et de continuer à itérer”.

« Canalisez l’énergie et l’excitation du moment dans nos produits », a écrit Pichai. « Testez la pression Bard et améliorez le produit.

