1. Habituez-le à l’idée de s’asseoir dans une voiture – en emmenant votre chien lors de trajets plus courts dans la voiture menant au road trip

2. Tenez-vous au courant des vaccinations et des traitements contre les puces pour vous assurer que votre chien ne se gratte pas et ne se sent pas mal à l’aise dans la voiture

3. Emportez des vêtements pour toutou pour vous assurer qu’ils sont à l’aise pendant le voyage – apportez leur lit, couverture, bol de nourriture, eau, laisse et leur jouet préféré

4. Apportez un harnais de sécurité pour chien – voyager dans la voiture avec votre chien sans harnais de sécurité pour chien est dangereux si vous frappez les freins. Un harnais pour chien se clipse simplement dans un support de ceinture de sécurité existant!

5. Ne nourrissez pas, hydratez-vous! Évitez de voyager dans des voitures avec des chiens qui viennent d’être nourris car le mouvement pourrait les amener à se sentir ou à être malades, alors ne les nourrissez qu’une heure ou deux avant de partir et gardez-les hydratés sur la route.

6. Ne laissez pas votre chien seul dans votre voiture avec les vitres fissurées, même si la famille est juste en train de grignoter un café pour le déjeuner. Au lieu de cela, cherchez un café qui accepte les chiens et amenez votre chiot avec vous.

7. Faites des pauses régulières – essayez de donner à votre chien un arrêt de toilette et une promenade rapide toutes les heures