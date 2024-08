Cet article est rendu possible grâce à PA à l’honneur collaboration avec Votebeatune organisation de presse non partisane couvrant l’administration des élections locales et le vote. Inscrivez-vous aux newsletters gratuites de Votebeat ici.

Cinq républicains de Pennsylvanie qui ont rejoint une liste alternative d’électeurs pour Donald Trump en 2020 serviront à nouveau d’électeurs présidentiels lors de la course de cette année.

William « Bill » Bachenberg, Bernadette Comfort, Ash Khare, Patricia Poprik et Andrew Reilly sont inclus dans une liste électorale soumis au Département d’État de Pennsylvanie par le GOP.

Ces électeurs, ainsi que 15 autres, ont suscité des critiques après soumettre leurs noms en tant qu’électeurs de Pennsylvanie en décembre 2020 et votant pour le président de l’époque, Trump, même si Joe Biden a remporté le vote populaire de l’État. Mais contrairement à des groupes similaires d’électeurs alternatifs ou « faux » dans d’autres États clés en 2020, la liste de Pennsylvanie éviter les répercussions juridiques en raison d’une mise en garde qu’ils ont incluse dans le certificat documentant leur vote.

Parmi les cinq électeurs figurant à nouveau sur la liste de cette année, trois qui ont parlé à Votebeat et à Spotlight PA ont indiqué qu’ils seraient prêts à faire la même chose cette année s’ils estimaient qu’il y avait un différend juridique similaire sur les résultats.

« Je crois sincèrement que n’importe quel électeur, quel que soit son parti, ferait cela », a déclaré Poprik.

La Pennsylvanie, comme la plupart des États, répartit ses grands électeurs présidentiels en fonction du résultat du vote populaire. Cette année, les grands électeurs du candidat vainqueur se réuniront le 17 décembre pour voter.

Un expert électoral a déclaré que les personnes qui ont participé à un système électoral en 2020 ne devraient pas être autorisées à le faire à nouveau cette année.

« Ce sont les électeurs qui déterminent les élections, et non pas de « faux électeurs » qui tentent de renverser les résultats d’une élection équitable », a déclaré Lindsey Miller, directrice de la recherche stratégique chez Informing Democracy, une organisation à but non lucratif composée d’avocats, d’experts électoraux et de chercheurs qui se concentre sur le décompte et la certification des votes.

« Ceux qui participent à la fraude électorale doivent être tenus responsables de leurs actes, et non pas avoir à mordre à nouveau dans la pomme. »

Qui sont les électeurs qui élisent le président ?

Dans le système électoral présidentiel des États-Unis, chaque État est représenté par un certain nombre d’électeurs en fonction de sa population. Les électeurs sont citoyens de l’État dont le vote détermine qui remporte la présidenceEn 2020, la Pennsylvanie comptait 20 votes électoraux. Cette année, elle en compte 19.

Chaque parti politique sélectionne une liste d’électeurs avant les élections générales. Une fois le vainqueur du vote populaire de l’État déterminé, le gouverneur autorise la liste de ce candidat de voter au Collège électoral (sauf dans deux États, le Nebraska et le Maine, qui attribuer une partie de leurs votes électoraux de manière proportionnelle et peuvent les répartir entre les candidats). Les grands électeurs de chaque État soumettent ensuite un certificat de leurs votes au Congrès, qui accepte et compte ces votes électoraux le 6 janvier de l’année suivant l’élection présidentielle. Un candidat à la présidence a besoin de 270 votes électoraux ou plus pour gagner.

Joe Biden ayant remporté le vote populaire en Pennsylvanie en 2020, sa liste d’électeurs a été choisie pour faire partie du Collège électoral, et le Congrès a compté les votes électoraux de l’État pour lui. Mais une liste soutenant Trump s’est également réunie et a émis des votes électoraux présumés.

Comment les électeurs suppléants de Pennsylvanie se sont-ils constitués ?

Selon des reportages du New York Times et d’autres organes de presse, ainsi que selon des interviews de participants réalisées par Votebeat et Spotlight PA, le projet de convoquer des électeurs alternatifs a été organisé par la campagne Trump.

Les avocats de la campagne, dont l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, ont nommé une « personne de référence » dans chaque État pour aider à organiser les électeurs suppléants, selon le TimesEn Pennsylvanie, cette personne était le sénateur Doug Mastriano, qui avait apparemment besoin d’assurances que le plan était légal.

Cependant, deux des électeurs — Sam DeMarco et Charlie Gerow — ont déclaré qu’ils interagissaient principalement avec L’avocat de Trump, James Fitzpatrick.

Le 14 décembre, les électeurs républicains suppléants se sont réunis dans les bureaux de Quantum Communications, la société de relations publiques de Gerow basée à Harrisburg, pour voter pour Trump. La loi de Pennsylvanie exige que les électeurs se réunissent dans la capitale de l’État. Les électeurs de Biden se sont également réunis à Harrisburg pour voter ce jour-là.

Contrairement aux républicains de la plupart des autres États, les électeurs républicains de Pennsylvanie ont ajouté une mise en garde importante au certificat qu’ils ont signé, précisant que les votes qu’ils exprimaient ne devraient être comptés que si un tribunal jugeait qu’ils étaient des « électeurs dûment élus et qualifiés ».

Cela les a probablement protégés des conséquences juridiques auxquelles ont été confrontés les participants à des complots similaires en Michigan et Arizona. Mais il était de toute façon peu probable que la liste alternative du GOP puisse émerger comme des électeurs qualifiés.

De nombreuses poursuites judiciaires intentées par Trump contre les résultats de l’élection de Pennsylvanie avait conclu le 14 décembreCertains des premiers électeurs de Trump, comme le président du GOP de Pennsylvanie, Lawrence Tabas, ont également refusé de signer le certificat, soit en raison de préoccupations quant à sa légalité, soit parce qu’ils ont reconnu Biden comme le vainqueur légitime, selon le rapport final de la commission du Congrès du 6 janvierqui a enquêté sur l’attaque du Capitole en 2021, le jour où les votes électoraux ont été comptabilisés.

Ce qu’ils disent cette fois

Votebeat et Spotlight PA ont sollicité les commentaires des cinq électeurs suppléants du GOP de 2020 qui sont à nouveau électeurs cette année pour leur demander ce qu’ils feraient s’ils estimaient qu’il y avait à nouveau un différend sur les résultats.

Khare et Reilly ont tous deux contesté que le document de 2020 qu’ils ont signé soit une liste « alternative », citant la mise en garde que les électeurs ont ajoutée à propos des tribunaux. Poprick a également déclaré que la mise en garde était un « gros » point de friction pour le groupe.

« Nous avons été unanimes à dire que nous n’avions pas le pouvoir de voter, nous avons donc décidé de le faire de manière conditionnelle », a déclaré Reilly. « Si je suis un électeur de 2024 et qu’on me demande de voter de manière conditionnelle, et si cela est légalement approprié, je le ferai à nouveau. »

Reilly a ajouté qu’en « aucun cas » il ne voterait pour un candidat qui n’était pas certifié et qui n’avait « aucune voie vers la victoire ».

Khare a déclaré qu’en 2020, les électeurs suppléants n’essayaient pas d’échapper à la loi et que l’élection était toujours « contestée ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il signerait une liste similaire cette année, Khare a répondu : « C’est une hypothèse, et en politique, on ne répond pas à des questions hypothétiques. Cela dépend de ce qui se passe. »

Khare a ajouté qu’en 2020, les choses étaient « un désastre » et qu’il ne s’attendait pas à ce scénario cette fois-ci car « les gens sont conscients de l’intégrité des élections ».

Poprick a également déclaré qu’elle serait disposée à inscrire à nouveau son nom sur une autre liste électorale.

« Si les circonstances étaient les mêmes et qu’il y avait des questions juridiques en suspens qui devaient être réglées, et que vous deviez vous réunir avant cette date, je le ferais », a-t-elle déclaré.

Comfort et Bachenberg n’ont pas immédiatement répondu aux messages téléphoniques ou aux courriels demandant des commentaires.

Miller, d’Informing Democracy, a déclaré que le public devrait rester vigilant face aux efforts visant à utiliser la désinformation comme une arme, à saper le processus de décompte des voix et à attaquer la certification.

« Ces efforts sont voués à l’échec », a-t-elle déclaré. « Nous restons déterminés à identifier tous les responsables susceptibles de constituer une menace pour la tenue d’élections équitables en novembre prochain, afin qu’ils puissent être surveillés et tenus responsables de chaque étape du processus post-électoral. »

AVANT DE PARTIR… Si vous avez appris quelque chose de cet article, faites-le suivre et contribuez à Spotlight PA à spotlightpa.org/donate. Spotlight PA est financé par des fondations et des lecteurs comme vous qui s’engagent en faveur d’un journalisme responsable qui donne des résultats.