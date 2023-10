Certains des principaux coaccusés de Donald Trump accusés de complot visant à renverser les résultats des élections de 2020 en Géorgie ne se sont pas encore vu proposer d’accord de plaidoyer depuis leur inculpation, ont déclaré des personnes proches du dossier, augmentant les enjeux et alimentant l’espoir qu’ils iront en procès. .

Les coaccusés sans offre comprennent l’ancien président américain lui-même, l’ancien chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows, et les anciens avocats de Trump, John Eastman et Rudy Giuliani, ont indiqué les sources – des individus qui ont joué un rôle de premier plan dans les complots présumés.

Trump fait face à un nouveau péril dans le dossier des élections fédérales de 2020 après que son avocat a plaidé coupable En savoir plus

L’absence d’offres de la part du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, contrairement aux accords conclus avec les autres avocats électoraux de Trump, Kenneth Chesebro et Sidney Powell, a amené certains des principaux coaccusés de Trump à reconsidérer leur stratégie juridique et à peser des options telles que comme demandant un procès rapide.

Trump et ses 19 coaccusés initiaux ont plaidé non coupables en août des accusations selon lesquelles ils auraient violé le statut de Rico en Géorgie en tentant d’annuler sa défaite électorale. Mais la pression sur les alliés les plus proches de Trump s’est accrue ces dernières semaines après que quatre coaccusés ont accepté des accords de plaidoyer.

Le juge de la cour supérieure du comté de Fulton, Scott McAfee, n’a pas fixé de date de procès pour les coaccusés restants, en partie parce qu’il a été informé que d’autres accords de plaidoyer étaient possibles, a déclaré une personne proche du dossier, bien qu’il ait programmé jeudi une audience de requête. pour Trump en décembre.

Au moins une partie de la raison pour laquelle les procureurs du comté de Fulton n’ont pas étendu leurs offres de plaidoyer aux principaux alliés de Trump pourrait être une décision stratégique de passer des accusés de niveau inférieur vers le haut, où chaque accusé fournit des preuves incriminantes contre les prochaines principales cibles des poursuites.

Cela a été une tactique privilégiée par le bureau du procureur du comté de Fulton dans d’autres affaires de Rico, les accusés qui acceptent de conclure des accords de plaidoyer plus tôt que les autres bénéficiant des conditions les plus favorables – un processus que les procureurs ont comparé en plaisantant au bingo, a déclaré une personne informée du sujet. dit.

Pour le moment, les procureurs ont discuté de la perspective d’accords de plaidoyer avec au moins sept coaccusés sur une liste qui comprend plusieurs associés de la campagne Trump 2020 et les faux électeurs qui n’ont pas abouti à un accord de plaidoyer avant l’inculpation, a déclaré la personne.

La liste comprend le directeur des opérations du jour des élections de Trump 2020, Michael Roman, et l’avocat de Trump 2020 en Géorgie, Robert Cheeley, bien que Cheeley aurait décliné l’offre faite il y a des semaines.

Un porte-parole du bureau du procureur n’a pas pu être contacté dans l’immédiat pour commenter l’état des accords de plaidoyer.

On ne sait toujours pas s’ils accepteront des offres et plusieurs semblent encore évaluer leurs options, a déclaré la personne. Mais le fait qu’ils aient reçu des offres contraste avec certains responsables de Trump qui affirment n’avoir eu aucun contact de ce type avec les procureurs.

Cela a amené les responsables de Trump à commencer à se préparer à la possibilité de ne jamais recevoir d’offres de plaidoyer, ce qui les a amenés à peser des stratégies de défense potentielles telles que la recherche d’un procès accéléré par le biais du Speedy Trial Act et la séparation de leurs dossiers des autres coaccusés.

Une appréhension supplémentaire au sein de ce groupe est venue des spéculations parmi leurs avocats selon lesquelles l’ancien chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, serait « à la recherche » d’un accord de plaidoyer pour se débarrasser de l’affaire, après avoir échappé aux accusations dans l’affaire de subversion des élections fédérales de 2020 à Washington. .

Meadows semble être sorti indemne de l’enquête pénale fédérale menée par l’avocat spécial Jack Smith après avoir été contraint de témoigner en mars devant le grand jury fédéral en vertu d’une ordonnance du tribunal qui lui accordait une soi-disant immunité d’usage limité.

Mais le fait que Meadows n’ait témoigné qu’après avoir été contraint par une ordonnance du tribunal semble suggérer qu’il était un témoin réticent, ce qui pourrait ne pas l’aider dans sa position de négociation avec les procureurs du comté de Fulton, ont déclaré des experts juridiques. Joint par téléphone, l’avocat local de Meadows, Jim Durham, a refusé de commenter.