Certains des acteurs originaux de “Hocus Pocus” ne reprendront pas leurs rôles dans “Hocus Pocus 2”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La sortie de “Hocus Pocus 2” arrive le 30 septembre, juste à temps pour l’automne, où les téléspectateurs pourront voir les trois soeurs Sanderson revenir sur les écrans, mais malheureusement, certains autres personnages clés du premier film ne seront pas de retour pour reprendre leurs rôles.

Le premier film est sorti en 1993 et ​​mettait en vedette Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy dans le rôle des Sanderson Sisters. Les trois sorcières seront de retour pour le deuxième film.

Les autres personnages principaux du film d’Halloween des années 90 étaient Max et Allison, interprétés par Omri Katz et Vinessa Shaw, ainsi que la sœur cadette de Max, Dani, interprétée par Thora Birch. Le jeune trio de l’original “Hocus Pocus” n’était pas impliqué dans la suite, mais selon la réalisatrice du film Anne Fletcher, leur non-implication n’était pas faute d’essayer, mais parce qu’il était difficile d’incorporer les personnages dans l’intrigue du nouveau film. .

‘HOCUS POCUS 2’ NE RAPPORTE PAS LE RÉALISATEUR ORIGINAL KENNY ORTEGA

“Nous voulions intégrer toutes les personnes que les fans aimaient, et quand vous vous êtes assis avec tous les ingrédients et l’histoire, vous vous dites, comment pouvons-nous faire en sorte que cela fonctionne?” Fletcher a déclaré à Entertainment Weekly. “C’était très difficile d’essayer de les faire participer, parce que nous en avons parlé – minutieusement. Vous essayez de rester sur la bonne voie avec l’histoire, même s’ils sont venus en camée. Les gens disaient: ‘ Ils pourraient être en arrière-plan ! et je me dis, vraiment ? Tu vas mettre les rôles principaux du premier film en arrière-plan et être satisfait ? Tu ne vas pas être satisfait, tu vas être en colère.

Outre les trois sœurs Sanderson, il n’y a qu’un seul autre acteur reprenant son rôle dans “Hocus Pocus 2”. Doug Jones, qui a joué Billy Butcherson dans le premier film, sera de retour pour jouer à nouveau le rôle.

Larry Bagby et Tobias Jelinek, qui ont joué les tyrans du lycée dans le premier film, ne reviendront pas pour jouer leurs rôles et même si le tristement célèbre chat noir Thackery Binx du premier film a été brièvement montré dans la bande-annonce de “Hocus Pocus 2”, Jason Marsden qui était la voix du chat n’est pas non plus dans le deuxième film.

SARAH JESSICA PARKER DIT QU’ELLE NE ‘REMEBMER’ PAS VRAIMENT CE QU’EST ‘HOCUS POCUS’

Étant donné qu’une partie de la distribution originale est absente de “Hocus Pocus 2”, cela laisse beaucoup de place pour de nouveaux personnages. Kahmora Hall, Ginger Minj et Kornbread “The Snack” Jete de “RuPaul’s Drag Race” seront dans le nouveau film avec Sam Richardson, Tony Hale et Hannah Waddingham qui sont tous sur la liste des acteurs pour le prochain film.

L’intrigue de “Hocus Pocus 2” commence comme le premier film, mais cette fois, il y a un nouveau groupe d’adolescents à Salem joué par Belissa Escobedo, Lilia Buckingham et Whitney Peak qui réveillent les Sanderson Sisters. Le film se déroule 30 ans après l’original.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

La bande-annonce du nouveau film est sortie en juin et “Hocus Pocus 2” sera disponible en streaming sur Disney+ le 30 septembre.