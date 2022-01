Certains d’entre nous se posent encore des questions sur les recharges de vaccins Covid. Nous avons demandé aux experts de remettre les pendules à l’heure

RENCONTREZ les experts…

Nous avons récemment parlé au Dr Sophie Newton (médecin généraliste, mère de trois enfants), au Dr Amir Khan (médecin du NHS du Yorkshire), au Dr Jen Jardine (Collège royal des obstétriciens et gynécologues) et

Dr Farzana Hussain (médecin généraliste d’East London), pour répondre à toutes vos questions sur les rappels Covid-19.

JE’J’ai déjà eu deux vaccins. Pourquoi ai-je aussi besoin d’un booster ?

Omicron, la dernière variante de Covid-19, est hautement contagieuse et se propage rapidement. Les rappels vous offrent la meilleure protection possible contre le virus et réduisent considérablement votre risque de maladie grave et d’hospitalisation, il est donc plus important que jamais que vous vous fassiez vacciner.

L’efficacité du vaccin s’estompe avec le temps, mais une injection de rappel ramène votre protection contre le Covid-19 symptomatique à plus de 88 %.

« Les dernières données montrent que le rappel réduit votre risque d’attraper Covid-19, y compris la variante Omicron », déclare le médecin généraliste Sophie Newton. « Il offre également une bien plus grande protection contre le Covid-19 que seulement deux doses de vaccin. »

J’ai peur des effets secondaires. Le coup de rappel est-il vraiment sûr ?

Des millions de personnes ont reçu le vaccin et, si elles signalent des effets secondaires, ils sont généralement très légers et ne durent pas plus de 24 heures. Lorsque vous comparez cela aux effets potentiels de l’obtention de Covid-19, qui pourrait vous obliger à vous absenter du travail pour vous isoler et récupérer, c’est un choix facile à faire.

« Les effets secondaires courants sont un bras légèrement endolori, peut-être un peu de fièvre pour laquelle vous pouvez prendre du paracétamol, et vous pourriez vous sentir un peu courbaturé et fluy », explique le médecin généraliste Farzana Hussain. « Vous ne les ressentirez peut-être même pas du tout, mais nous nous attendons à voir ces effets secondaires mineurs avec la plupart des vaccins. »

je ce n’est que récemment que j’ai reçu mon deuxième vaccin. Quand ai-je droit à un troisième dose?

Vous pouvez recevoir un vaccin de rappel Covid-19 trois mois après avoir reçu votre deuxième dose, et dans certaines circonstances – par exemple, si vous êtes immunodéprimé – vous pourriez être éligible pour recevoir votre rappel encore plus tôt.

Si vous n’avez pas pu recevoir votre dose de rappel parce que vous aviez le Covid-19, vous devez réserver votre vaccin 28 jours après que vous n’ayez plus le virus.

JE’Je ne suis pas vulnérable, alors pourquoi devrais-je m’embêter avec un rappel ?

Les personnes non vaccinées sont huit fois plus susceptibles d’être hospitalisées que celles qui ont reçu à la fois des doses de vaccin et un rappel.

Vous êtes peut-être en bonne santé, mais si vous attrapez le Covid-19, il y a une chance que vous contractiez le Long Covid, ce qui peut avoir des effets graves et durables sur votre capacité à faire de l’exercice, à travailler et à profiter de vos relations.

« Même les personnes en bonne santé et en forme peuvent subir une multitude d’effets à court et à long terme en attrapant le Covid-19, et elles peuvent également le transmettre aux personnes plus vulnérables », explique le Dr Sophie. « Donc, cela vaut vraiment la peine d’obtenir le rappel. »

JE’J’ai déjà eu Covid. pourquoi devrais-je avoir le coup de rappel?

Comme pour la vaccination, l’immunité de votre corps après que vous avez eu le virus s’estompe avec le temps – et vous pouvez toujours le porter et le transmettre à d’autres qui pourraient être plus vulnérables.

« C’est un mythe courant : ‘Oh, j’ai eu Omicron, je n’ai pas besoin de rappel’ », déclare le Dr Farzana. « Beaucoup d’entre nous ont eu Omicron, et il serait faux de dire qu’il ne vous donne aucune immunité, mais le rappel le complètera pour vous. »

JE’je suis enceinte – dois-je m’inquiéter pour le vaccin de rappel?

Environ une femme enceinte sur cinq hospitalisée avec le virus a besoin que son bébé soit accouché prématurément pour l’aider à récupérer, c’est pourquoi il est important de recevoir une injection de rappel pendant la grossesse.

« Nous pouvons être très confiants que les vaccinations Covid-19 offrent la meilleure protection pour vous et votre enfant à naître », déclare le Dr Jen Jardine du Collège royal des obstétriciens et gynécologues, enceinte de sept mois.

« Je recommanderais vivement à toutes les femmes enceintes qui n’ont pas encore été vaccinées de parler à votre médecin généraliste ou à votre sage-femme si vous avez encore des questions, puis de réserver votre vaccin immédiatement. »

Le coup de rappel est-il efficace contre Omicron ?

Chaque adulte du pays doit recevoir un vaccin de rappel Covid-19, car deux doses ne protègent pas suffisamment contre Omicron.

« Le rappel s’est avéré très efficace contre Omicron, alors que les deux premiers coups seuls ne fonctionnent pas aussi bien », explique le Dr Farzana. « Les gens disent qu’Omicron est doux, mais nous avons de fortes chances d’être infectés, et certains tomberont très malades. En le prenant, vous protégez les autres et vous-même contre l’infection et le Long Covid.

« Si vous n’obtenez pas le coup pour vous-même, obtenez-le pour votre famille : votre grand-mère, votre grand-père, votre grand-tante ou votre oncle. »

Comment suis-je censé trouver le temps d’avoir le jab?

Grâce au déploiement du vaccin et aux sites de vaccination sans rendez-vous à travers le pays, il est plus rapide et plus facile que jamais d’obtenir votre rappel.

« Les gens jonglent avec des vies occupées, c’est pourquoi le NHS vous permet d’obtenir votre rappel aussi facilement que possible », déclare le médecin généraliste Amir Khan.

« De nouveaux sites de vaccination ont été mis en place dans tout le pays et les sites existants ont prolongé leurs heures d’ouverture, afin que le plus grand nombre de personnes possible puisse se faire piquer le plus tôt possible. »

