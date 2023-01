Certains démocrates expriment leur frustration envers Biden à propos de documents classifiés – en direct

il y a 7 mois 09h53 HNE Le démocrate Ruben Gallego annonce sa candidature au siège de Kyrsten Sinema au Sénat Après avoir passé des mois à aliéner ses prétendus alliés dans l’administration Biden et le parti démocrate dans son ensemble, la sénatrice Kyrsten Sinema a annoncé l’année dernière qu’elle quitterait le parti et continuerait à représenter l’Arizona en tant qu’indépendante. Sinema a déclaré qu’elle continuerait à travailler avec ses anciens alliés au Sénat, mais sa décision a néanmoins exaspéré les démocrates, et aujourd’hui, un membre du Congrès populaire a annoncé qu’il se présenterait contre elle aux élections de 2024. Joan E Greve du Guardian a le dernier: Le membre du Congrès démocrate Ruben Gallego de l’Arizona a annoncé lundi qu’il se présenterait au Sénat, déclenchant une bataille potentielle contre le sénateur sortant Kyrsten Sinema l’année prochaine. Gallego, un vétéran des combats maritimes qui siège à la Chambre des représentants depuis 2015, a fait l’annonce largement attendue dans une vidéo de campagne filmée dans son district du Congrès de la région de Phoenix. Dans la vidéo, Gallego explique son voyage improbable à la Maison en tant que fils d’une mère immigrée qui a eu du mal à joindre les deux bouts. S’il est élu, Gallego, d’origine mexicaine et colombienne, serait le premier Latino pour représenter l’Arizona au Sénat. “En grandissant pauvre, la seule chose que j’avais vraiment était le rêve américain”, dit Gallego. “Je me présente pour être sénateur de l’Arizona parce que tu mérites que quelqu’un se batte pour toi et se batte avec toi tous les jours pour s’assurer que tu as la même chance à el sueño americano.” L’annonce intervient après des mois de spéculation. Les chuchotements des plans de Gallego se sont intensifiés le mois dernier, lorsque Sinema a annoncé qu’elle changerait son affiliation à un parti de démocrate à indépendant, bien qu’elle continue de caucus avec les démocrates du Sénat. “À une époque où notre nation a le plus besoin de leadership, l’Arizona mérite une voix qui ne reculera pas face à la lutte”, a déclaré Gallego. dit à l’époque. “Malheureusement, la sénatrice Sinema fait une fois de plus passer ses propres intérêts avant de faire avancer les choses pour les Arizonans.” Ruben Gallego briguera le siège du Sénat de l’Arizona détenu par Kyrsten Sinema Lire la suite



il y a 28 mois 09h32 HNE Joe Biden a déclaré qu’il n’avait “aucun regret” sur la façon dont il a traité le dossier des documents classifiés datant de ses mandats de vice-président et de sénateur qui ont été retrouvés dans un ancien bureau et chez lui dans le Delaware. Cela ne s’accordait pas bien avec Joe Manchin, un sénateur démocrate qui a agi en tant que courtier du pouvoir lors du dernier Congrès et spoiler pour les priorités progressistes. “Je pense qu’il devrait avoir beaucoup de regrets”, a déclaré Manchin lors d’une apparition dimanche sur NBC News, ajoutant que s’il était dans une position similaire, il tiendrait son personnel responsable, mais “la responsabilité s’arrête à moi”. Voici ses commentaires complets : S’adressant à CNN, son collègue sénateur démocrate Dick Durbin a également critiqué Biden, mais a riposté à l’insistance des républicains sur le fait que ce que le président a fait n’était pas différent de Donald Trumpcache des secrets gouvernementaux à Mar-a-Lago. « Au fond, le problème est le même. Ces documents n’auraient pas dû être en la possession personnelle de Joe Biden et de Donald Trump. Mais ce qui s’est passé et qui en a résulté est très différent », a déclaré Durbin. “Donald Trump a défié ceux qui savaient que les documents étaient en place et a finalement conduit, involontairement, à une ordonnance du tribunal et à une perquisition de son complexe hôtelier de Mar-a-Lago pour savoir combien de documents s’y trouvaient.” Joe Biden, « embarrassé, comme il aurait dû l’être », a déclaré Durbin, a autorisé le ministère de la Justice et d’autres agences à fouiller sa propriété à la recherche de documents classifiés supplémentaires. “C’est scandaleux que l’un ou l’autre se soit produit, mais la réaction de l’ancien président et de l’actuel président ne pourrait pas être plus contrastée”, a déclaré Durbin. Voici son interview complète :