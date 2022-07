Certains de nos écouteurs sans fil Anker préférés sont à seulement 90 $ avec cette vente Best Buy

Lorsqu’il s’agit d’écouteurs sans fil, il y a beaucoup à prendre en compte : autonomie de la batterie, confort et qualité sonore. Vous pouvez saisir des modèles d’entrée de gamme pour aussi bas que 50 $, tandis que certains des modèles les plus chers se situent dans la fourchette de 200 $ et au-delà. Avec Premier jour à peu près ici, et premières offres presque terminé, vous pouvez vous attendre Amazone et ses concurrents pour proposer de très bonnes affaires sur la technologie de pointe.

Ces bourgeons Soundcore Liberty 3 Pro d’Anker sont notre meilleure paire de valeur sonore sur notre liste actuelle des meilleurs écouteurs sans fil. Ils sont une excellente intersection de qualité et d’abordabilité, offrant un son qui peut rivaliser avec des écouteurs plus chers sans se ruiner. Même à leurs 170 $ habituels, ils constituent une option solide avec un excellent rapport qualité-prix, mais en ce moment, Best Buy propose une offre qui , un rabais de 80 $. N’oubliez pas que cette offre expire ce soir.

Ces véritables écouteurs Anker sans fil sont très impressionnants. Leur caractéristique la plus remarquable est la qualité sonore à ce prix. En utilisant la technologie de pilote coaxial et “HearID” d’Anker, qui cartographie votre pression intra-auriculaire pour un profil sonore personnalisé, ils offrent un son comparable à celui d’autres écouteurs haut de gamme qui coûtent plus cher, selon l’expert en casque résident de CNET, David Carnoy.

Ils disposent de six microphones intégrés pour une suppression précise et active du bruit. Et lorsque vous tenez compte de l’étui de chargement sans fil, ils offrent jusqu’à 32 heures d’autonomie totale. Avec l’application compagnon de Soundcore, vous pouvez également personnaliser l’égaliseur, les commandes tactiles et plus encore.

Vous cherchez d’autres options ? Assurez-vous de vérifier tous les meilleures offres d’écouteurs avant Prime Day maintenant.

Lire la suite: Meilleurs écouteurs pour 2022 : nos meilleurs choix globaux