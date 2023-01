Certains critiquent l’homélie de François pour Benoît

“Alors, s’il vous plaît, ne soyez pas déçus de l’absence d’éloge funèbre ou de panégyrique”, a déclaré le cardinal Czerny. “C’est pour un autre temps et un autre lieu, pas une eucharistie d’enterrement chrétien.”

“Je pensais que c’était une sorte de gifle à Benoît”, a déclaré Larry Chapp, un théologien et écrivain qui possède une petite ferme en Pennsylvanie, se décrit comme un “catholique relativement conservateur” et court dans un cercle où Benoît est vénéré comme un grand héros de la foi.

M. Chapp, qui est arrivé à Rome lundi, a vu les funérailles avec la foule sur la place Saint-Pierre, qu’il a décrites comme calmes et sombres. En réfléchissant, il a adouci son point de vue, notant que François n’est connu comme un “orateur tonitruant” dans aucun contexte.

Pourtant, il est resté déçu par le manque de perspicacité personnelle d’un pape qui a parlé chaleureusement de son prédécesseur dans d’autres contextes.

« J’ai entendu de meilleures homélies funéraires dans les paroisses pour les gens ordinaires », dit-il. “Dans mon esprit, c’était presque comme si le pape François était allé dans ses dossiers et avait regardé sous le dossier ‘homélie funéraire'”.

D’autres étaient plus durs. Dans un article de blog pour The American Conservative, l’écrivain orthodoxe oriental et ancien catholique Rod Dreher a qualifié l’homélie “d’acte d’irrespect explicable uniquement comme un exercice de mépris en banque”.

“Il aurait pu prononcer cette homélie pour son majordome”, a écrit M. Dreher.

Pour beaucoup, l’approche de François semblait dérisoire par rapport à l’homélie de Benoît lors des funérailles du pape Jean-Paul II : une ode éloquente et pleine de gorge à la vie et à l’héritage d’un personnage plus grand que nature qui a dirigé l’église pendant plus d’un an. quart de siècle.