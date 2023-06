« Certains crimes défient l’entendement »: le directeur de la morgue de Harvard est accusé de vol et de vente de parties du corps

Une école de médecine de Harvard aurait fait le trafic de parties du corps.

Cedric Lodge, 55 ans, a été licencié le 6 mai.

Lodge a été inculpé avec trois autres personnes.

L’ancien directeur de la morgue de la Harvard Medical School faisait partie des cinq personnes inculpées par un grand jury pour avoir volé et vendu des parties du corps de cadavres donnés à l’école, ont déclaré les procureurs fédéraux.

Cedric Lodge, 55 ans, qui a été licencié de son travail le 6 mai, et les autres accusés ont été accusés d’avoir mené un programme de pièces de corps sur le marché noir d’environ 2018 à 2022, a déclaré le bureau du procureur des États-Unis pour le district intermédiaire de Pennsylvanie dans une déclaration mercredi.

Les procureurs ont déclaré que Lodge, qui avait été embauché par Harvard à Boston, Massachusetts, en 1995, laissait parfois des acheteurs potentiels entrer dans la morgue de l’école pour examiner les cadavres et sélectionner les pièces à acheter.

Les acheteurs ont principalement revendu les parties du corps, ont déclaré les procureurs.

Lodge ramenait aussi parfois des parties du corps – qui comprenaient des têtes, des cerveaux, de la peau et des os – chez lui où il vivait avec sa femme, Denise, 63 ans, et certains restes étaient envoyés aux acheteurs par la poste, ont indiqué les autorités.

Les corps donnés à la Harvard Medical School sont utilisés à des fins d’éducation, d’enseignement ou de recherche. Une fois qu’ils ne sont plus nécessaires, les cadavres sont généralement incinérés et les cendres sont rendues à la famille du donateur ou enterrées dans un cimetière.

Une sixième personne a déjà été inculpée dans l’Arkansas dans le cadre de la même enquête, soupçonnée d’avoir volé des parties du corps dans une morgue pour laquelle elle travaillait, ont indiqué les procureurs.

Un acte d’accusation fédéral énumère les accusations portées contre certains des accusés. PHOTO : Capture d’écran vidéo, Fox 9

Il n’était pas immédiatement clair si Lodge, qui a été arrêté par le FBI mercredi, selon ABC News citant le FBI, ou les autres inculpés, dont l’épouse de Lodge, avaient une représentation légale.

Le FBI n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’acte d’accusation accuse les Loges et trois autres – Katrina Maclean, 44 ans, de Salem, Massachusetts ; Joshua Taylor, 46 ans, de West Lawn, Pennsylvanie ; et Mathew Lampi, 52 ans, d’East Bethel, Minnesota – avec complot et transport interétatique de biens volés.

Selon les procureurs, les accusés faisaient partie d’un réseau national de personnes qui ont acheté et vendu des restes volés à l’école et à une morgue de l’Arkansas.

Les Lodges auraient vendu des restes à Maclean, Taylor et d’autres dans le cadre d’arrangements conclus par téléphone et sur des sites Web de médias sociaux.

Taylor a parfois ramené des restes volés en Pennsylvanie, ont déclaré les autorités, tandis que d’autres fois, les loges lui envoyaient des restes par la poste, ainsi qu’à d’autres.

L’ancien directeur de la morgue de la Harvard Medical School, Cedric Lodge, aurait fait partie d’un réseau qui faisait le trafic de parties du corps. Getty Images PHOTO : Suzanne Kreiter, The Boston Globe via Getty

Maclean et Taylor ont revendu les restes volés à des fins lucratives, ont indiqué les autorités.

Denise Lodge a fait sa première comparution devant le tribunal fédéral de Concord, dans le New Hampshire, mercredi, et a été libérée sous caution personnelle, a rapporté WMUR-TV.

Elle a refusé de commenter en quittant le tribunal.

Cedric Lodge devait faire sa première comparution devant le tribunal plus tard mercredi.

Deux autres personnes ont déjà été inculpées dans cette affaire.

Le procureur américain Gerard Karam a déclaré dans un communiqué :

Certains crimes défient l’entendement.

« Le vol et le trafic de restes humains frappent l’essence même de ce qui fait de nous des êtres humains », a déclaré Karam.

Les personnes dont les parties du corps ont été vendues avaient offert leurs restes pour être utilisés pour éduquer les professionnels de la santé, a-t-il dit, ajoutant que la Harvard Medical School avait coopéré à l’enquête.

George Daley, le doyen de la faculté de médecine de Harvard, a déclaré mercredi dans une déclaration à la communauté de l’école que « nous sommes consternés d’apprendre que quelque chose d’aussi dérangeant puisse se produire sur notre campus ».

Daley a déclaré que la Harvard Medical School, qui a appris les allégations pour la première fois en mars, fouillait ses dossiers, en particulier les journaux indiquant quand les restes des donneurs étaient envoyés pour être incinérés et quand Lodge était sur le campus, pour essayer de déterminer quelles parties du corps des donneurs auraient pu être trafiqué.

Le bureau des relations avec les médias de Harvard a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir plus d’informations, citant l’enquête criminelle.