Certains couples peuvent faire face à une «  sanction de mariage  » dans le cadre du plan fiscal de Biden

Le président Joe Biden veut augmenter les impôts des célibataires dont le revenu est probablement supérieur à 452 700 $ et des couples gagnant plus de 509 300 $.

« Ce n’est pas la première fois que nous voyons une sanction de mariage », a déclaré Sabina Smailhodzic Lewis, planificatrice financière certifiée et copropriétaire d’Avant-Garde Wealth à Bowling Green, Kentucky.

La soi-disant «peine de mariage» se produit lorsque les couples payer plus d’impôts ensemble qu’individuellement. Les couples gagnant des revenus similaires sont plus susceptibles d’être touchés, selon le Centre de politique fiscale.

« Il y a un certain niveau que nos responsables gouvernementaux considèrent comme un revenu suffisant par personne ou par ménage », a déclaré Smailhodzic Lewis.

Actuellement, le code des impôts sépare les déclarants célibataires et mariés, avec un taux maximal de 37% pour les personnes gagnant plus de 523 600 $ et les couples gagnant plus de 628 300 $.

Biden veut augmenter le taux d’imposition le plus élevé à 39,6%, ce qui a un impact sur les «1% les plus riches», selon le plan de la Maison Blanche présenté mercredi.

Cependant, la proposition peut encore toucher les personnes qui gagnent moins de 400 000 $.

Par exemple, disons que chaque personne gagne 260 000 $. Dans le cadre du plan de Biden, ces couples peuvent payer des impôts plus élevés ensemble que seuls.