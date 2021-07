Certains contribuables à revenu élevé ont reçu des paiements

CHUYN | iStock | Getty Images

Les chiffres de l’IRS montrent qui a reçu de l’argent du troisième chèque de relance jusqu’à 1 400 $ par personne – et il y a quelques surprises. En fait, certaines personnes dont le revenu brut ajusté est supérieur à 200 000 $ ont reçu une réduction. L’IRS rapporte que 127 751 paiements sont allés aux contribuables de cette catégorie, pour un total de 392,3 millions de dollars. Cela fait partie d’un total de 163,5 millions de troisièmes paiements d’impact économique qui ont totalisé 389,9 milliards de dollars. Le fait que les contribuables de cette tranche aient reçu de l’argent est une surprise en raison des conditions d’éligibilité pour ce troisième lot de chèques autorisés lorsque le Congrès a adopté l’American Rescue Plan Act en mars. Plus d’Investir en vous :

Pourquoi l’objectif de vaccination de Biden du 4 juillet échouera Les paiements comprenaient jusqu’à 1 400 $ par adulte, plus 1 400 $ par enfant ou adulte à charge. Cependant, les individus et les familles doivent se rencontrer certaines conditions de revenu qualifier. Les paiements complets sont allés à ceux dont le revenu brut ajusté s’élevait à 75 000 $ pour les particuliers, 112 500 $ pour les chefs de famille et 150 000 $ pour ceux qui sont mariés et déposent conjointement. Les contrôles ont été progressivement supprimés pour les revenus supérieurs à ces seuils. Les personnes ayant un revenu brut ajusté de 80 000 $ ou plus, les chefs de ménage avec 120 000 $ et les couples mariés avec 160 000 $ n’étaient pas admissibles à l’argent.

Une partie de la raison pour laquelle certaines personnes ayant des revenus supérieurs à ces seuils ont reçu des chèques pourrait être due au fait que les paiements ont été envoyés sur la base des déclarations de 2019, alors que leurs déclarations de 2020 indiquaient des revenus plus élevés, a déclaré Erica York, économiste à la Tax Foundation. Si tel était le cas, ils ne seraient pas tenus de restituer l’argent du chèque de relance. Il est possible qu’une famille avec suffisamment de personnes à charge éligibles et un revenu brut ajusté supérieur à 200 000 $ ne voit toujours pas son troisième chèque de relance réduit à zéro, a déclaré un porte-parole de l’IRS. Un bureau des statistiques du travail rapport sur les premiers contrôles de relance ont montré que les couples avec enfants étaient toujours admissibles à des paiements à des seuils de revenu plus élevés que ceux qui n’avaient pas de personnes à charge. Bien que la formule soit compliquée, l’analyse du BLS a montré que plus la famille est grande, plus le salaire de personne à charge auquel elle est potentiellement éligible est élevé, même ces paiements disparaissent progressivement pour tout le monde au même taux. Par conséquent, plus une famille a d’enfants, plus le seuil est élevé avant qu’ils ne reçoivent aucun paiement.

Sur la base des données, les contrôles de relance moyens peuvent être calculés sur la base des niveaux de revenu brut ajustés. Ceux qui sont arrivés avec un revenu brut ajusté inférieur à 200 000 $ devaient recevoir le paiement moyen le plus élevé, à 3 853,41 $. Pendant ce temps, ceux qui avaient moins de 10 000 $ de revenus ont reçu le paiement moyen le plus petit, à 1 777,39 $. Les chiffres montrent également combien de paiements ont été effectués par État. Les États les plus peuplés comme la Californie, le Texas, la Floride et New York ont ​​reçu le plus grand nombre de chèques. L’IRS continue d’envoyer des chèques de relance aux particuliers et aux familles pendant le traitement des déclarations de revenus. Cela inclut les personnes qui n’avaient pas été enregistrées auparavant, ainsi que les paiements dits majorés pour ceux dont les déclarations de revenus 2020 montrent qu’ils ont désormais droit à plus d’argent.