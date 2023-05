Certains constructeurs automobiles suppriment les radios AM des tableaux de bord. Quelle sera l’ampleur de la perte ?

Le courant23:29Les constructeurs abandonnent la radio AM

Quand Alan Cross a eu six ans, sa grand-mère lui a donné une radio à transistor. Le gadget peut sembler insignifiant à l’époque, mais en se connectant à la radio AM, il ouvre le monde au jeune Cross, qui devient ensuite animateur de radio.

« Ayant grandi dans une petite ville à l’extérieur de Winnipeg, j’ai soudainement réalisé qu’il y avait plus dans le monde que ce qui sortait de la radio sur le tableau de bord de la voiture de mon père et sur la table de la cuisine », a-t-il déclaré. Le Courant Matt Galloway.

Cross n’était pas la première ni la dernière personne à se sentir fascinée par la radio AM. De nombreux auditeurs ont passé des heures à écouter les sports, la musique et les nouvelles à la radio AM, souvent depuis l’intérieur de leur voiture.

Mais maintenant, certains constructeurs automobiles abandonnent la radio AM.

Récemment, Tesla, BMW, Porsche, Audi et Volvo ont tous abandonné les récepteurs AM de certains modèles sur leurs chaînes de montage.

Cette décision a suscité des réactions négatives de la part des passionnés de radio AM. La semaine dernière, un groupe bipartite de législateurs américains a présenté un projet de loi demandant à la National Highway Traffic Safety Administration d’exiger l’AM dans les nouveaux véhicules sans frais supplémentaires.

Parfois, il est intéressant d’entendre exactement ce que les gens pensent et voient dans d’autres parties de l’Amérique du Nord. -Alan Cross, animateur de radio

Au moins un constructeur automobile est depuis revenu sur sa décision de retirer les récepteurs AM de ses voitures ; Ford l’inclura sur tous les véhicules Ford et Lincoln 2024 et offre aux propriétaires de véhicules électriques Ford sans capacité de diffusion AM une mise à jour logicielle.

Néanmoins, davantage de constructeurs automobiles devraient suivre les traces de certains des principaux fabricants du secteur en supprimant les récepteurs AM.

Ils citent des problèmes tels que les interférences avec les signaux de leurs véhicules électriques comme raisons de leur retrait, bien que Cross ne l’achète pas. Il dit que des entreprises comme Kia semblent avoir compris comment mettre la radio AM dans leurs véhicules électriques sans interférence.

« Donc, ils pointent du doigt les autres fabricants en disant que nous avons compris. Pourquoi pas vous? » a déclaré Cross, mieux connu comme animateur de séries radiophoniques souscrites, notamment The Ongoing History of New Music.

Certains constructeurs de voitures électriques citent les interférences électriques comme raison de retirer les récepteurs radio AM de leurs nouveaux modèles. (Éric Gaillard/Reuters)

Une technologie ancienne et chère

Selon Cross, l’un des principaux avantages de la radio AM est sa portée.

« Lorsque vous avez de vastes pays de la taille des États-Unis et du Canada, les signaux radio AM sont très importants car ils parcourent de très longues distances », a-t-il déclaré.

Sandra Olson peut en témoigner. Elle vit dans le village de Holden, en Alberta, et elle a déclaré dans un courriel que les signaux radio AM sont « les seuls signaux qui [are] recevable sur toutes les radios que je possède. »

« Toutes les régions de ce monde ne peuvent pas recevoir les bandes radio FM », a-t-elle déclaré. « Tout le monde ne peut pas se permettre le supplément [money] pour acheter des transmissions supplémentaires de technologie de pointe. »

« Si les bandes AM disparaissent des voies aériennes, alors [the] merveilles du monde seront réduites au silence. »

Cross a déclaré que les bandes de radio FM peuvent couvrir environ 144 à 193 kilomètres, mais que la radio AM peut couvrir des distances beaucoup plus grandes. « Et dans un pays de notre taille, n’est-ce pas important ? il a dit.

Peut-être pas aussi important qu’il l’était autrefois, a déclaré le consultant en diffusion Andrew Forsyth.

« Ce n’est plus si grave, principalement parce que la plupart des stations de radio AM doivent réduire leur puissance pendant la nuit – et c’est strictement pendant la nuit que vous obtenez un rebond ionosphérique, vous obtenez la distance », a-t-il déclaré à Galloway.

La radio AM, malgré ses coûts, est quelque chose qui peut diffuser des informations d’urgence très, très rapidement et gratuitement. -Croix

Forsyth dit que la radio AM est vieille et chère – à tel point que certains radiodiffuseurs canadiens demandent à passer de l’AM à la FM.

« C’est l’un des gros inconvénients pour les opérateurs de radio AM, c’est la dépense », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de biens immobiliers impliqués. Il y a beaucoup d’équipements impliqués. Ils sont très inefficaces. Ils utilisent beaucoup d’électricité et le rendement du capital n’est pas excellent. »

Cross admet que la radio AM est une « technologie inférieure ».

« Cela ne sonne pas très bien. Il est sujet aux interférences de la foudre, des lignes électriques, des ponts et de toutes sortes d’autres choses », a-t-il déclaré.

« Cependant, la radio AM – malgré ses coûts – est quelque chose qui peut diffuser des informations d’urgence très, très rapidement et gratuitement », même si Internet tombe en panne ou si un satellite tombe en panne, a-t-il déclaré.

Le consultant en diffusion Andrew Forsyth affirme que certains radiodiffuseurs canadiens passent de la radio AM à la radio FM, car la radio AM est ancienne et chère. (David Horemans/CBC)

Mais Forsyth dit qu’il existe déjà des mandats et une technologie en place qui fournissent des mises à jour d’urgence.

« Tout le monde est mandaté par une licence que vous devez avoir la capacité de diffuser ce que nous savons comme dans les alertes Amber que vous entendez sur votre smartphone ; il existe un système similaire qui fonctionne également à la radio », a-t-il déclaré.

Souvenirs nostalgiques

Bien que Cross ait déclaré qu’il pensait qu’il y avait encore un public pour la radio AM, il admet qu’il s’agit probablement d’un public plus âgé puisque « le contenu a tendance à être plus ancien ».

Pourtant, si la radio AM disparaît de tous les tableaux de bord des voitures, Cross a déclaré qu’il allait manquer la « sensation nostalgique de ce son crépitant d’un signal » provenant d’innombrables kilomètres.

« Cela me fait réaliser que c’est un si grand monde et que parfois, nous sommes pris dans notre propre petite bulle régionale – et parfois, il est intéressant d’entendre exactement ce que les gens pensent et voient dans d’autres parties de l’Amérique du Nord », a-t-il déclaré. .

Produit par Paul MacInnis.