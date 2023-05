Certains conseils scolaires de l’Ontario limitent l’accès aux réunions publiques. C’est une question complexe – voici pourquoi

Certains conseils scolaires de l’Ontario sont aux prises avec le refus de la communauté contre les décisions des conseillers scolaires sur des questions allant de l’iniquité raciale à la levée des drapeaux de la fierté.

Ce refoulement a conduit le York Catholic District School Board à appeler la police pour gérer les foules bruyantes, le Durham District School Board testant une interdiction des spectateurs en personne après cela vidé sa galerie lors d’une réunion du conseil d’administration et, plus récemment, Peel District School Board aux prises avec un rendez-vous organisé lors d’un vote mercredi.

L’avocate des parents, Danielle Dowdy, a déclaré que perturber la réunion était le dernier recours de la communauté après que le conseil a commencé à appliquer une règle de 2021 qui interdit au public de déléguer aux réunions du conseil. Quant à savoir pourquoi et quand il a commencé à appliquer la règle, le conseil n’a pas fourni de réponse directe.

« Vous avez des élus qui ont explicitement, vous savez, mis en place une politique qui dit » Nous ne voulons pas entendre le public « », a déclaré Dowdy.

« Mais il y avait beaucoup de douleur et de douleur qui devaient sortir, et ils avaient besoin d’entendre et de comprendre les ramifications exactes de leur décision très imprudente et très irréfléchie. »

Les critiques disent que le problème souligne l’importance pour les conseils d’administration de pouvoir discerner la différence entre la rhétorique haineuse et la véritable préoccupation de la communauté concernant les décisions controversées des administrateurs, tout en garantissant que la sécurité des membres du conseil d’administration, du personnel et de la communauté ne se fait pas au détriment de la responsabilité ou de la transparence. .

ÉCOUTEZ | Leader communautaire, président du conseil d’administration sur la nouvelle interdiction de donner aux écoles le nom de personnes :

Métro matin12:41Leader communautaire et président du Peel District School Board sur la décision du conseil de maintenir une récente interdiction de nommer les écoles après des personnes Idris Oghuru est un leader communautaire chez Advocacy Peel, et David Green est président du Peel District School Board.

L’Ontario Student Trustees’ Association se décrit comme le plus grand groupe d’intervenants étudiants en Ontario, défendant plus de deux millions d’étudiants.

«Nous devons approfondir un peu les raisons pour lesquelles les groupes communautaires ressentent le besoin de perturber de cette manière», a déclaré la présidente de l’association, Aisha Mahmoud, qui est également une élève de 12e année au Hamilton-Wentworth District School Board.

« Les conseils doivent être responsables devant la communauté qui les a élus, et lorsqu’il n’y a pas de processus formel … c’est préoccupant et pourrait même être la cause d’une manifestation comme celle organisée en premier lieu. »

Le sans rendez-vous invite le conseil à déplacer la réunion

Dowdy dit que lors de la dernière réunion du conseil d’administration de Peel mercredi, les membres de la communauté protestaient contre la décision des administrateurs de revenir en arrière sur environ deux ans de travail pour nommer le nouveau centre d’excellence noire du conseil d’administration après Kola Iluyomade.

Iluyomade, décédé à l’été 2021, était un membre fondateur d’Advocacy Peel, qui se décrit comme une organisation multiculturelle de base dirigée par des parents et fondée en réponse à la « discrimination, la douleur et la souffrance » des enfants d’ascendance africaine qui fréquentent les écoles. dans le PDSB.

Le conseil a déclaré que cette décision était due à une politique récemment introduite qui interdit de donner aux bâtiments le nom de personnes, sauf dans le cas d’un ensemble restreint de critères – qu’Iluyomade ne correspond pas.

Les membres ont interrompu la réunion et ont été entendus crier « Traître! » et « raciste! » au conseil alors qu’il tentait de poursuivre son ordre du jour.

« Cela ressemblait beaucoup à des funérailles plutôt qu’à une réunion », a déclaré Dowdy. « Et quand je dis funérailles, je veux dire comme si c’était la mort de tout ce travail que nous faisions. »

La police a déclaré à CBC Toronto qu’elle avait assisté à la réunion de Mississauga à mi-chemin en réponse à l’appel d’un spectateur en ligne, mais les agents « ont été rassurés qu’il n’y avait aucune inquiétude pour la sécurité et que nous n’étions pas tenus ».

Les défenseurs ont pris la parole le 24 mai pour protester contre la motion du conseil scolaire du district de Peel visant à éviter de nommer son nouveau centre d’excellence noir après des individus, y compris feu l’avocat Kola Iluyomade. (Soumis par Romana Siddiqui)

La réunion a finalement été déplacée dans une pièce fermée, dit Dowdy, où les manifestants l’ont finalement trouvée mais n’ont pas pu entrer. Aucune arrestation ou blessure n’a été signalée.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter, le porte-parole du conseil scolaire du district de Peel, Malon Edwards, a déclaré que le conseil valorisait «le temps et les efforts que les membres de la communauté ont» pour soutenir les élèves de Peel, ajoutant que les membres du public ont la possibilité de déléguer devant les réunions du comité.

« Bien que le paysage du Peel District School Board ait considérablement changé au cours de la dernière année… notre engagement à centrer la voix des élèves et de la communauté reste inébranlable », a écrit Edwards.

Sûreté, sécurité au premier plan : association de la commission scolaire

Cathy Abraham, présidente de l’Association des conseils scolaires publics de l’Ontario, affirme que les réunions perturbatrices ne sont heureusement pas courantes dans les 72 conseils scolaires de la province. Mais, lorsqu’ils surviennent, elle dit que limiter la participation du public n’est jamais pris à la légère.

« Nous pensons que le public devrait pouvoir voir ce que nous faisons », a déclaré Abraham. « C’est quand ça devient perturbateur, c’est quand ça devient dangereux, c’est ça le problème. »

Abraham dit que lorsque les conseils suppriment l’option pour les membres du public d’assister, il existe encore d’autres moyens pour les gens de participer, comme regarder la diffusion en direct de la réunion en ligne ou les contacter après la session.

« Il est absolument préoccupant que les élus publics ne soient pas en mesure de faire leur travail de manière sûre et ordonnée », a déclaré Abraham.

« Vous pouvez les atteindre par d’autres moyens que de vous asseoir dans une galerie et de leur crier dessus. »

Aisha Mahmoud est présidente de l’Ontario Student Trustees’ Association. Elle est également une élève de 12e année et une élève conseillère pour le Hamilton-Wentworth District School Board. (Soumis par Aïcha Mahmoud)

Ce genre d’explosions est ce qui a mis fin à une réunion du conseil scolaire du district de Durham le 15 mai.

Donna Edwards, présidente du conseil d’administration de cette région, a déclaré qu’ils avaient également amené le conseil à interdire temporairement les participants en personne pour les deux dernières réunions qu’il a eues cette semaine.

« Il y avait des perturbations continues de la galerie publique qui rendaient vraiment impossible la poursuite des activités du conseil », a déclaré Edwards, ajoutant que la foule s’énervait à cause des discussions sur l’éducation à l’identité de genre et la levée du drapeau de la fierté.

« Nous avons pris une pause temporaire pour évaluer nos mesures actuelles et réfléchir à la manière de procéder dans les affaires futures d’une manière qui permette réellement l’engagement du public tout en maintenant des interactions respectueuses et la sécurité. »

Concentrez-vous sur les étudiants, pas sur la politique, selon un groupe d’étudiants

Mahmoud dit qu’elle hésite à qualifier de mauvaise toute action communautaire lors de réunions publiques, affirmant plutôt que les incidents doivent être examinés individuellement.

« Si les élèves 2SLGBTQ+ du conseil scolaire catholique ne se sentent pas en sécurité et qu’il y a des membres de la communauté qui contribuent activement à cela, c’est un problème complètement différent de… un groupe communautaire qui estime que le conseil n’a pas fait preuve de diligence raisonnable de les consulter sur une décision. »

Mahmoud dit que l’association essaie de travailler avec les administrateurs étudiants pour s’assurer que leurs voix ne se perdent pas derrière les « agendas politiques » des groupes communautaires ou des administrateurs.

« On peut avoir l’impression d’être pris entre deux feux et les étudiants et leurs expériences sont presque ignorés », a déclaré Mahmoud.

« Ce qui inquiète les étudiants, c’est ce genre de rhétorique haineuse qui affecte la façon dont nous apprenons en classe, ce que nous apprenons, notre capacité à être pleinement nous-mêmes et à être en sécurité dans nos écoles. »