Certains conducteurs disent qu’ils abandonnent Tesla à cause de la politique d’Elon Musk

Les acheteurs de voitures américains annulent les réservations de Tesla en raison du comportement d’Elon Musk sur Twitter, CNN a rapporté.

Certains ont dit qu’ils abandonneraient la marque, tandis que d’autres étaient plus susceptibles de la soutenir.

Musk s’est disputé avec le président américain Joe Biden et a qualifié les démocrates de parti de “division et haine” ces derniers mois.

Plusieurs pilotes américains dit à CNN ils ont renoncé à acheter une Tesla en raison des opinions politiques d’Elon Musk.

Lors d’entretiens avec 12 acheteurs de voitures récents, plusieurs conducteurs ont déclaré au réseau qu’ils avaient abandonné un produit Tesla – laissant des dépôts pouvant atteindre 250 $ (environ 4 000 rands) sur la table – en raison du comportement récent de Musk sur Twitter.

“Je ne veux pas que les voitures Tesla deviennent le nouveau chapeau MAGA”, a déclaré à CNN Scott Wilson, un conducteur de Tesla qui envisage d’annuler une deuxième commande. “Je ne veux pas être considéré comme un imbécile riche, et je ne veux pas être considéré comme un guerrier politiquement conservateur et libertaire de la liberté d’expression.”

Au cours des derniers mois, le PDG de Tesla est devenu plus franc sur la politique – combat avec le président américain Joe Biden sur Twitter, qualifiant les démocrates de parti de “division & haine”, et comparant Le premier ministre canadien Justin Trudeau à Hitler. En mai, le milliardaire a déclaré qu’il commencerait à voter pour le Parti républicain lors de la prochaine élection présidentielle et plus tard soutien annoncé pour le gouverneur de Floride Ron DeSantis en tant que candidat potentiel à la présidentielle de 2024.

La nouvelle de la décision de Musk de changer de parti politique est arrivée quelques jours avant Insider a publié une enquête qui a révélé que SpaceX avait payé 250 000 $ à une ancienne hôtesse de l’air après avoir accusé Musk de l’avoir harcelée sexuellement. Musk a dit à Insider à l’époque qu’il y avait “beaucoup plus dans l’histoire”, mais plus tard plaisanté sur les allégations sur Twitter.

“Si quelqu’un veut dépenser de l’argent pour Hall de passe-tempsou Chick-fil-A ou Tesla, ils peuvent le faire”, a déclaré Steven Kronenberg, un Californien qui a annulé l’installation d’un toit solaire Tesla, à CNN Business. “J’ai beaucoup d’autres options.”

Chick-fil-A et Hobby Lobby sont connus pour promouvoir les valeurs chrétiennes conservatrices et ont pris position contre la communauté LGBTQ dans le passé.

Alors que certains acheteurs de voitures ont déclaré que le comportement de Musk sur Twitter les avait repoussés de son entreprise, d’autres ont déclaré qu’ils étaient plus susceptibles de soutenir le milliardaire maintenant, a rapporté CNN.

En mai, le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a déclaré qu’il envisageait d’acheter une Tesla après que le constructeur de voitures électriques a déménagé son siège social au Texas en décembre, selon Bloomberg.

Pendant ce temps, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a dit elle envisage d’abandonner sa Tesla au profit d’une voiture fabriquée par une main-d’œuvre syndiquée. Musk a à plusieurs reprises parlé contre le United Autoworkers Union in America, et a été accusé de menacer les travailleurs qui ont tenté de se syndiquer.

La politique est de plus en plus impliquée dans les habitudes d’achat des consommateurs, selon un rapport de Reuters en juin. La publication a déclaré que les boycotts des consommateurs se sont intensifiés à la suite du meurtre de George Floyd.

Un Enquête d’avril du marché des prêts en ligne LendingTree a constaté qu’environ 25% des Américains abandonnent une entreprise ou un produit qu’ils ont acheté dans le passé en raison de préoccupations politiques, ainsi que de problèmes liés à la façon dont l’entreprise traite ses employés.

