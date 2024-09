Certains clients de Kaspersky reçoivent une mise à jour forcée surprise vers un nouveau logiciel antivirus

Les clients de l’antivirus Kaspersky aux États-Unis ont découvert ces derniers jours que leur logiciel de cybersécurité avait été automatiquement remplacé par un nouveau appelé UltraAV, selon plusieurs clients qui ont posté des messages sur les réseaux sociaux. Et certains d’entre eux ont déclaré qu’ils n’avaient aucune idée que cela allait se produire.

« Je me suis réveillé avec Kasperky [sic] complètement disparu de mon système avec Ultra AV et Ultra VPN fraîchement installés (pas par moi, juste automatiquement pendant que je dormais) », un utilisateur sur Reddit a écritD’autres ont rapporté avoir vécu la même expérience dans le même Fil de discussion Redditainsi que dans autre fils.

Un revendeur qui vendait jusqu’à récemment des produits Kaspersky avant la récente interdiction de vente a déclaré à TechCrunch qu’il était « agacé » par la décision de supprimer automatiquement le logiciel Kaspersky et de le remplacer par un antivirus entièrement différent. Un ancien haut responsable de la cybersécurité du gouvernement américain a déclaré qu’il s’agissait d’un exemple du « risque énorme » posé par l’accès accordé par le logiciel Kaspersky.

Il convient de noter que, d’autre part, autre clients a fait rapport recevoir un e-mail de Kaspersky concernant la transition vers UltraAV.

La transition vers UltraAV intervient quelques mois après que le gouvernement américain a pris la décision sans précédent d’interdire toute vente du logiciel Kaspersky sur le territoire américain. En juin, le ministère du Commerce a annoncé que la vente du logiciel antivirus serait interdite à compter du 20 juillet. Après cette date, Kaspersky a été autorisé à fournir des mises à jour de sécurité limitées à ses clients jusqu’au 29 septembre.

Début septembre, Axios a rapporté que Kaspersky avait conclu un accord pour céder ses clients à la société américaine de cybersécurité Pango, propriétaire d’UltraAV, un logiciel antivirus relativement nouveau.

UltraAV a une page sur son site annonçant que les clients de Kaspersky utilisant Windows obtiendraient le nouvel antivirus avec leur abonnement existant et que «aucune action n’est requise.” On ne sait pas exactement quand la page a été publiée. La version la plus ancienne de la page sauvegardée dans les archives Internet remonte au 6 septembre.

Kaspersky a également confirmé la transition vers UltraAV.

« Kaspersky s’est également associé à UltraAV pour rendre la transition vers leur produit aussi transparente que possible. C’est pourquoi, le 19 septembre, les clients américains de Kaspersky Antivirus ont reçu une mise à jour logicielle facilitant la transition vers UltraAV. Cette mise à jour a permis aux utilisateurs de ne pas subir de faille de protection lors du retrait de Kaspersky du marché », a déclaré un employé de Kaspersky, nommé Vadim M. écrit sur un forum officiel de l’entreprise Samedi.

Kaspersky n’a pas répondu à une demande de commentaires. Sydney Harwod, porte-parole de Pango, a déclaré à TechCrunch que « tous les clients de Kaspersky ont été informés de la transition vers UltraAV » début septembre.

Avi Fleischer, un client de Kaspersky, a déclaré à TechCrunch qu’il était également surpris par la transition.

« Je suis en colère contre Kaspersky », a déclaré Fleischer, qui est également le fondateur de Technical Difficulties, une société qui était un revendeur officiel de Kaspersky. « En fait, sur mes ordinateurs, Kaspersky a imposé une désinstallation des produits Kaspersky et une installation automatique d’UltraAV et d’UltraVPN. Ils auraient dû me donner le choix d’accepter ou non UltraAV. »

« Ils ne devraient JAMAIS installer de logiciel sur l’ordinateur de quelqu’un sans autorisation explicite », a déclaré Fleischer. « Personnellement, j’ai immédiatement supprimé UltraAV et UltraVPN. »

Rob Joyce, ancien directeur de la cybersécurité à la National Security Agency, dit dans un post sur X que « les utilisateurs ont été « migrés » : le logiciel a été désinstallé et un produit totalement différent a été installé automatiquement », ajoutant que Kaspersky « avait le contrôle total de votre machine ».