Certains cheminots, à la recherche de jours de maladie, disent que Biden les a trahis

Tony Cardwell, le président de la Fraternité de la division des employés de l’entretien des voies – Fraternité internationale des Teamsters, qui a rejeté l’accord que M. Biden a demandé au Congrès d’imposer, a déclaré que le simple fait de demander au Congrès d’inclure les jours de maladie payés dans l’accord aurait disparu un long chemin vers la satisfaction de ses membres.

“S’il avait dit:” Je veux cette seule chose “, cela aurait changé tout le récit”, a déclaré M. Cardwell dans une interview mercredi.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré aux membres mardi soir qu’elle organiserait un vote sur un projet de loi distinct comprenant sept jours de maladie payés, mais il n’était pas clair s’il pourrait être adopté par les deux chambres du Congrès.

Le sentiment de trahison est particulièrement aigu car M. Biden s’est longtemps présenté comme un ami du travail organisé, et de nombreux dirigeants syndicaux le considèrent comme le président le plus favorable au travail de leur vie grâce à ses nominations et à son soutien aux réglementations et à la législation qu’ils favoriser.

Daniel Kindlon, un électricien qui travaille dans une gare de triage près d’Albany, NY, et est le chef de son syndicat local, a déclaré que bien qu’il ne soit pas un grand partisan du président, il a été impressionné lorsque M. Biden a pris la parole au syndicat des électriciens. convention à Chicago ce printemps.

“Ce sont les 45 meilleures minutes que je l’ai entendu parler”, a déclaré M. Kindlon. Pourtant, il a dit qu’il avait du mal à comprendre pourquoi M. Biden n’aurait pas pu pousser le Congrès à aller plus loin.

«On pourrait penser qu’il essaierait simplement de les amener à jeter quelques jours de congé de maladie; c’est vraiment tout ce que les gars demandaient », a-t-il déclaré.