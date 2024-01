Certains cas de démence pourraient être une maladie du foie non diagnostiquée

Ta sombrer dans la démence peut donner l’impression de traverser un champ de mines et de rencontrer de nouveaux symptômes sans espoir de guérison.

Mais certains patients atteints de démence, voire jusqu’à 10 % des personnes diagnostiquées avec cette maladie, pourraient en réalité souffrir d’une maladie hépatique non diagnostiquée et de problèmes neurologiques qui l’accompagnent, une nouvelle découverte. étude dans JAMA Open Network suggère. Plus important encore, il est possible que leurs symptômes cérébraux liés au foie puissent être résolus grâce à un traitement.

L’étude, menée par un groupe de médecins du ministère des Anciens Combattants, a inclus 177 000 anciens combattants chez qui on avait diagnostiqué une démence lors d’au moins deux visites à la clinique et qui n’avaient jamais reçu de diagnostic de cirrhose du foie. La cirrhose est une cicatrisation grave – causée par diverses maladies et virus – qui inhibe la capacité du foie à remplir ses nombreuses fonctions.

La première cohorte était un groupe de patients vus par la Veterans Health Administration entre 2009 et 2019 (l’étude n’a pas utilisé les données de 2020 pour éviter les effets potentiellement confondants de Covid). À l’aide des résultats de laboratoire des patients et d’autres dossiers de santé, les chercheurs ont recherché des indications de cicatrices hépatiques (fibrose) et ont calculé la probabilité de cirrhose à l’aide d’une formule établie appelée score de fibrose-4.

Ils ont constaté que jusqu’à 10 % de leur groupe de patients présentaient un score FIB-4 suffisamment élevé – supérieur à 2,67 – pour indiquer une maladie hépatique potentiellement grave. Et ces patients n’avaient jamais reçu de diagnostic de cirrhose.

Mais un lien crucial entre la maladie du foie et la démence est ce qui se produit dans le cerveau d’environ 50 % des personnes atteintes de cirrhose : l’encéphalopathie hépatique. Lorsque le foie cesse d’éliminer les toxines et les déchets du sang, ces déchets circulent vers le cerveau. Là, des toxines comme l’ammoniac et le manganèse ont un effet toxique sur les cellules cérébrales. Une fois que l’encéphalopathie passe de l’état secret à l’état manifeste, les patients peuvent ressentir toute une série de changements dans leur cognition, leur motricité, leur sommeil et leur humeur – un profil étonnamment similaire à celui observé dans la démence, sauf qu’il est réversible.

La plupart du temps, l’encéphalopathie hépatique est traitée soit avec des antibiotiques pour réduire la quantité de toxines produites par certaines bactéries lors de la digestion, soit avec du lactulose, un sucre synthétique. Le lactulose aide à conduire les toxines dans le côlon et à les éliminer grâce à des selles plus fluides.

“Si une partie de leurs symptômes est causée par une encéphalopathie hépatique, qui est bien plus facile à traiter que la démence, alors je pense que nous devons y réfléchir”, a déclaré l’auteur principal Jasmohan Bajaj, professeur de médecine à l’Université du Commonwealth de Virginie et prestataire de soins à l’Université du Commonwealth de Virginie. Centre médical de Richmond VA. (Bajaj a déjà reçu des subventions des sociétés pharmaceutiques Bausch, Grifols, Sequana et Mallinckrodt. Cette étude a été financée par la VA Merit Review.)

Une partie du problème réside dans le fait que, pour les prestataires, il est presque impossible de distinguer les patients atteints d’encéphalopathie hépatique et de démence lors d’un bref rendez-vous, ont déclaré des experts à STAT. Il n’existe pas de test sanguin simple et rapide qui puisse distinguer l’un de l’autre. Des tests supplémentaires, plus laborieux, sont nécessaires pour déterminer si un patient souffre d’encéphalopathie hépatique. Le résultat pourrait être un diagnostic erroné.

L’étude « décrit un phénomène que nous avons tous observé dans notre propre pratique clinique, où les gens viennent nous voir avec un diagnostic de cirrhose après une démence », a déclaré Elliot Tapper, professeur agrégé à la division de gastro-entérologie et d’hépatologie de l’Université. du Michigan. (Tapper, qui ne faisait pas partie de cette étude, a été consultant pour Satellite Bio, Iota, Takeda et Madrigal et a déjà bénéficié d’une subvention de Salix, le fabricant du médicament contre l’encéphalopathie hépatique, la rifaximine.)

Bajaj et ses collègues ont utilisé deux autres groupes de patients du centre médical Richmond VA, y compris des patients vus à la clinique gériatrique l’année dernière et qui étaient encore en vie, pour revérifier leurs résultats de la première analyse. Au total, ils ont trouvé des scores FIB-4 élevés chez 10,3 % des patients, ce qui indique que certains pourraient avoir eu une encéphalopathie hépatique au lieu de la démence, ou en plus de celle-ci. Ils auraient pu soulager les symptômes cérébraux liés au foie si seulement les patients avaient été examinés pour détecter des lésions hépatiques.

De nombreux anciens combattants présentent des facteurs de risque de cirrhose et de démence, de sorte que ces conditions pourraient coexister et s’alimenter les unes les autres, a déclaré Bajaj. Cela est particulièrement vrai pour les anciens combattants hispaniques, qui sont touchés de manière disproportionnée par la démence, présentent des risques élevés de maladie du foie et présentent un risque plus élevé de cirrhose potentiellement non diagnostiquée selon les résultats de Bajaj.

La cirrhose, bien qu’elle constitue une préoccupation grave et croissante en raison de l’augmentation des taux de maladies métaboliques et de la consommation d’alcool, est difficile à détecter. Les maladies du foie se développent souvent silencieusement, au fil du temps, et ne se manifestent qu’une fois que des dommages graves – et irréversibles – ont été causés. Les prestataires de soins primaires ne pensent souvent pas à le vérifier dans leur temps limité, à moins que les patients ne présentent un facteur de risque évident : un trouble lié à la consommation d’alcool ou une infection par l’hépatite B ou C. D’autres troubles courants, tels que l’hypertension artérielle, le diabète et l’obésité, sont moins connus comme facteurs de risque de cirrhose.

« Ce n’est pas une condition qui fait mal. Les patients ne viennent pas demander à subir un dépistage de la cirrhose », a déclaré Lauren Beste, chef adjointe du service de médecine générale du VA Puget Sound Healthcare System. “Il est facile de comprendre pourquoi cela pourrait être négligé, mais c’est un diagnostic tellement important et salvateur à poser tôt.”

Le score FIB-4 pourrait être un outil de dépistage utile pour les prestataires, même s’il est « loin d’être parfait », a déclaré Beste. Le score ne nécessite qu’un test de base des enzymes hépatiques, une numération plaquettaire et l’âge du patient. Cependant, un âge plus élevé fausserait la formule vers un résultat FIB-4 plus élevé, ce qui pourrait permettre de détecter des personnes sans cirrhose. (Dans l’étude de Bajaj, les chercheurs ont expliqué cette inflation en utilisant l’âge de 65 ans pour les patients plus âgés. Les résultats pourraient constituer une estimation prudente des taux de cirrhose.)

Le score FIB-4 ne peut pas non plus diagnostiquer la cirrhose – il s’agit d’un calcul superficiel du risque d’une personne. Il s’agit plutôt d’un « signe que vous devez regarder de plus près et exclure la cirrhose », a déclaré Beste, professeur agrégé à la faculté de médecine de l’Université de Washington. Mais étant donné les conséquences d’un diagnostic manqué, les prestataires ont le devoir envers les patients d’exclure une cause réversible de problèmes cérébraux, a-t-elle déclaré.

Bajaj convient que son étude confirme le test FIB-4 comme un système d’avertissement plutôt que comme un diagnostic. « Même si 100 % d’entre eux avaient une cirrhose, cela ne veut pas dire que 100 % d’entre eux avaient une cirrhose. [encephalopathy]. Cela vous dit simplement : soyez conscient. Cela se cache peut-être chez nos patients », a-t-il déclaré.

En d’autres termes, les chercheurs n’ont pas pris de patients atteints de démence, n’ont pas vérifié leur cirrhose, ne les ont pas traités pour une encéphalopathie hépatique et n’ont pas documenté les résultats. Cela pourrait être une prochaine étape, a déclaré Tapper, et un bon moyen de savoir combien de personnes pourraient bénéficier d’un traitement pour les symptômes cérébraux liés à la cirrhose.

La couverture des problèmes de santé chroniques par STAT est soutenue par une subvention de Philanthropies Bloomberg. Notre soutiens financiers ne sont impliqués dans aucune décision concernant notre journalisme.