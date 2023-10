Certains candidats du GOP proposent des attaques au Mexique pour arrêter le fentanyl – NBC Los Angeles

Ron DeSantis souhaite que les trafiquants de drogue présumés à la frontière américano-mexicaine soient abattus. Nikki Haley promet d’envoyer des forces spéciales américaines au Mexique. Vivek Ramaswamy a accusé le dirigeant mexicain de traiter les cartels de la drogue comme son « papa chéri » et affirme que s’il est élu président, « il y aura un nouveau papa en ville ».

Donald Trump, favori républicain pour l’investiture de 2024 et longtemps celui qui a façonné le discours de son parti sur la frontière, a souvent imputé au Mexique les problèmes aux États-Unis et promet de nouveaux recours à la force militaire et à des actions secrètes s’il revient aux États-Unis. la maison Blanche.

De nombreux candidats républicains à la présidentielle affirment qu’ils mèneraient d’éventuels actes de guerre contre le Mexique en réponse au trafic de fentanyl et d’autres opioïdes synthétiques. Aux États-Unis, plus de 75 000 personnes sont mortes l’année dernière d’overdoses d’opioïdes synthétiques, un chiffre annuel plus de 20 fois supérieur à celui d’il y a dix ans.

L’antagonisme des candidats à l’égard du Mexique est salué par certaines familles qui ont perdu des proches à cause du fentanyl et estiment que Washington n’a pas fait assez pour faire face à la pire crise de la drogue de l’histoire des États-Unis. Mais les analystes et les experts non partisans préviennent que la force militaire n’est pas la solution et alimente au contraire le racisme et la xénophobie qui sapent les efforts visant à mettre fin au trafic de drogue.

« Il y a de la politique de ce côté-ci. Et puis, du côté mexicain de la frontière, vous avez un président qui ferme les yeux sur ce qui se passe au Mexique et qui a complètement vidé la collaboration bilatérale avec les États-Unis », a déclaré Arturo Sarukhan, ambassadeur du Mexique aux États-Unis. de 2007 à 2013. «C’est un mélange très combustible.»

La fille d’Andrea Thomas est décédée à 32 ans après avoir pris la moitié d’une pilule contrefaite contenant du fentanyl qui ressemblait à ses pilules sur ordonnance contre les douleurs abdominales. Thomas a lancé la fondation Voices for Awareness à Grand Junction, Colorado, pour tirer la sonnette d’alarme sur le fentanyl.

Thomas dit que les gens qu’elle connaît sont intéressés par ce que proposent les candidats et estiment que l’administration du président Joe Biden n’a pas répondu correctement à la crise. Dans une lettre adressée aux candidats à la présidentielle, Thomas et un groupe d’autres groupes exhortent les hommes politiques à faire « tout ce qui peut être fait » pour mettre fin à la fabrication et à la contrebande de cette drogue.

« Ce médicament ne ressemble à aucun médicament que nous ayons jamais vu auparavant », a-t-elle déclaré. « Nous avons besoin de mesures fortes. Nous n’avons plus de temps à perdre.

Les démocrates sont également confrontés à d’immenses pressions politiques sur les questions frontalières à l’approche des élections de l’année prochaine. La Maison Blanche a financé des programmes nationaux visant à réduire les surdoses de fentanyl et a sanctionné les entreprises chinoises accusées d’avoir importé les produits chimiques utilisés pour fabriquer le médicament.

Le Mexique n’a pas réussi à résoudre son problème de production et de trafic de fentanyl. Le président mexicain Andres Manuel López Obrador nie à plusieurs reprises que son pays produit cet opioïde de synthèse, malgré d’énormes preuves du contraire.

Les agents frontaliers ont saisi près de 13 tonnes (12 000 kilogrammes) de fentanyl à la frontière américano-mexicaine entre septembre 2022 et août, selon les douanes et la protection des frontières des États-Unis.

Lors du deuxième débat primaire du Parti républicain à la fin du mois dernier, les candidats ont réitéré qu’ils utiliseraient les forces militaires pour s’en prendre aux gangs de drogue au Mexique.

« En tant que commandant en chef, je vais utiliser l’armée américaine pour poursuivre les cartels de la drogue mexicains », a déclaré DeSantis, le gouverneur de Floride. Il a promis que les personnes soupçonnées de trafic de drogue à travers la frontière sud finiraient « mortes de froid ». Cela soulève la possibilité que les agents frontaliers soient autorisés à tirer à vue sur des personnes avant toute enquête visant à déterminer si ces personnes transportaient de la drogue.

Les données du gouvernement américain contredisent l’affirmation selon laquelle les demandeurs d’asile et autres frontaliers sont responsables du trafic de drogue. Environ 90 % des saisies de fentanyl ont été effectuées aux points de passage terrestres officiels, et non entre les points de passage où les gens sont entrés illégalement. Lors d’une audience en juillet, James Mandryck, sous-commissaire du CBP, a déclaré que 73 % des saisies de fentanyl à la frontière depuis octobre dernier étaient des tentatives de contrebande menées par des citoyens américains, le reste étant réalisé par des citoyens mexicains.

Une étude publiée l’année dernière par les forces de l’ordre et les services de renseignement américains a qualifié le Mexique de « principale source » de fentanyl, les cartels fabriquant cette drogue utilisant des précurseurs chimiques provenant en grande partie de contrebande de Chine. Mais il a noté que la crise ne pourrait pas être résolue sans réduire la dépendance aux États-Unis, qui crée une demande écrasante d’opioïdes illégaux.

« L’offre de fentanyl illicite ne peut pas être arrêtée de manière permanente par la seule répression – seulement temporairement interrompue avant qu’un autre cartel, une méthode de trafic ou un analogue n’intervienne pour remplir le marché créé par la dépendance », indique le rapport de la Commission américaine de lutte contre le trafic d’opioïdes synthétiques.

Lopez Obrador a pris ses fonctions en décembre 2018 avec pour devise « des câlins, pas des balles », et a dénoncé pendant quatre ans les poursuites engagées par ses prédécesseurs dans la guerre contre la drogue. Les experts s’accordent à dire que de larges pans du Mexique sont de facto sous le contrôle des cartels de la drogue. Lopez Obrador est déjà sensible à ce qu’il considère comme une « ingérence » américaine au Mexique, suggérant que des agents étrangers « espionnaient » alors qu’ils montaient un dossier de contrebande de fentanyl contre des membres du cartel de la drogue de Sinaloa annoncé plus tôt cette année.

Lopez Obrador se montre sur la défensive face aux critiques américaines concernant l’incapacité de son gouvernement à arrêter le flux de fentanyl.

« Il y a une sorte de compétition pour voir qui est le plus ridicule, qui est le plus effronté pour menacer le Mexique, pour blâmer le Mexique », a-t-il déclaré lors d’une récente conférence de presse. « Ce sont des absurdités. »

Le Mexique élira un nouveau président l’année prochaine, et la candidate de l’opposition a récemment déclaré à Univision qu’elle accepterait davantage d’agents et d’aide américains. Mais interrogé sur les opérations militaires, Xóchitl Gálvez a répondu : « Nous devons être sérieux. Nous devons être intelligents avec des propositions claires et fortes et pas seulement pour obtenir des votes.»

Le Mexique est aujourd’hui également le principal partenaire commercial des États-Unis. Il a accepté d’héberger des agents de la Drug Enforcement Administration et d’autres agents fédéraux et de retenir des milliers de migrants rejetés à la frontière américaine sous les administrations Trump et Biden.

Mais les États-Unis ont déjà envahi le territoire mexicain et tenté de renverser des gouvernements en Amérique latine pour leurs propres objectifs politiques.

En 1846, cherchant à élargir les frontières américaines après avoir soutenu l’annexion du Texas, le président James K. Polk a appelé le Congrès à déclarer la guerre au Mexique. La guerre s’est terminée lorsque le Mexique a accepté de céder 55 % de son territoire, y compris les États actuels de Californie, du Nevada, de l’Utah, du Nouveau-Mexique, la majeure partie de l’Arizona et du Colorado, ainsi que des parties de l’Oklahoma, du Kansas et du Wyoming.

En 1914, les États-Unis envahissent le port de Veracruz après l’arrestation de soldats américains. En 1916, le président Woodrow Wilson a déployé des dizaines de milliers de soldats en réponse à une attaque du révolutionnaire mexicain Pancho Villa à Columbus, au Nouveau-Mexique.

Plus récemment, Trump a promis de construire un mur à la frontière sud pour mettre fin à l’immigration illégale – et de faire payer le Mexique. Pendant qu’il était président, les États-Unis construiraient ou rénoveraient environ 500 milles de murs sur une frontière de plus de 2 000 milles.

Le Mexique n’a jamais payé aucun pan de mur. Et les passages frontaliers ont atteint à plusieurs reprises des records tout au long de la présidence de Trump et pendant le mandat de Biden.

« Nous devons prendre ce qu’ils disent au sérieux », a déclaré Tony Payan, directeur du Centre pour les États-Unis et le Mexique au Baker Institute for Public Policy de l’Université Rice, à propos des candidats républicains. « Mais ils sont en train de dérailler. Ils participent à un théâtre politique et considèrent le Mexique comme une cible facile.»

___

Les rédacteurs d’Associated Press Elliot Spagat à San Diego et Mark Stevenson à Mexico ont contribué à ce rapport.