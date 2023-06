Certains candidats à la présidence du GOP appellent à des limites fédérales plus strictes en matière d’avortement

Le candidat républicain à la présidence et ancien vice-président américain Mike Pence fait des gestes lors du « National Celebrate Life Day Rally » commémorant le premier anniversaire de la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Dobbs v Women’s Health Organization, annulant la décision historique d’avortement Roe v Wade, à Washington , États-Unis, 24 juin 2023.

Deux candidats républicains à la présidentielle de 2024 ont exprimé leur opposition à l’avortement dimanche à l’occasion du premier anniversaire de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Dobbs contre Jackson, la décision qui a annulé Roe contre Wade.

Le candidat à la présidence et ancien vice-président Mike Pence a décrit la décision historique de l’année dernière comme « une victoire historique » qui a condamné Roe contre Wade au « tas de cendres de l’histoire ».

Plus tôt cette semaine, Pence a appelé tous les candidats du GOP à s’engager à interdire l’avortement à l’échelle nationale après 15 semaines – mais il a déclaré dimanche qu’il était également important de « se tenir avec compassion ».

« Avec 62 millions de vies à naître perdues et à peu près autant de femmes qui ont enduré les deux générations sous avortement, je pense que nous devons apporter un message de grâce, nous devons apporter un message de gentillesse », a déclaré Pence dans une interview sur « Fox News dimanche. » « C’est ainsi que nous allons gagner les cœurs et les esprits. C’est tellement plus important que la politique pour moi, mais je pense aussi que c’est une question gagnante. »

Pence a déclaré qu’une limite nationale de 15 semaines « alignerait la loi américaine sur la plupart des pays d’Europe qui interdisent littéralement l’avortement après 12 à 15 semaines ».

Son appel à des restrictions plus strictes intervient alors même qu’un récent sondage national de NBC News a constaté que 6 électeurs sur 10 restent opposés à ce que la Cour suprême supprime le droit national à l’avortement. Le sondage comprenait près de 80% des électrices âgées de 18 à 49 ans, les deux tiers des femmes de banlieue, 60% des indépendants et un tiers des électeurs républicains qui désapprouvent, selon NBC News.

Pence a également déclaré qu’il « soutient fermement » les efforts du sénateur républicain de l’Alabama Tommy Tuberville pour suspendre les promotions militaires en raison des politiques du ministère de la Défense sur l’avortement, y compris une récente décision de rembourser les frais des militaires qui se rendent dans d’autres États pour se faire avorter.

« Nous ne pouvons tout simplement pas laisser le gouvernement fédéral subventionner l’avortement dans ce pays directement ou indirectement, et cela inclut le Pentagone », a déclaré Pence.

Un autre invité du programme Fox, le sénateur Ben Cardin (D-MD), a contesté ce commentaire. « Nous [Democrats] soutenir Roe v. Wade », a déclaré Cardin. « Nous pensions que c’était la loi établie. C’était une loi établie depuis près de 50 ans. La décision de la Cour suprême était une décision radicale qui renversait le droit des femmes à prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé. »

Ce droit « ne devrait pas être subordonné à ce que font les législatures des États », a déclaré Cardin. « Il s’agit d’une décision personnelle prise par les femmes avec les conseils de leurs médecins et de leurs familles. Et nous ne pensons pas que nous devrions essayer de dire aux femmes quand elles peuvent prendre ces décisions. »

Mais au moins un candidat au GOP a déclaré dimanche qu’il ne signerait probablement pas l’idée de Pence. L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui a annoncé sa candidature à la présidence plus tôt ce mois-ci, a déclaré que s’il soutenait la décision de Dobbs, il s’opposerait au concept d’une interdiction fédérale de l’avortement jusqu’à ce qu’un « consensus national » se développe sur la question.

« Les conservateurs comme moi, depuis 50 ans, soutiennent que ce n’est pas une question fédérale. C’est une question d’État. C’est quelque chose que les États devraient décider. L’affaire Dobbs, il y a un an, nous a donné l’occasion de laisser chaque État faire cela décision », a-t-il déclaré dimanche à l’émission « This Week » d’ABC.

« Ce que j’espère voir, c’est qu’avec chacun des 50 États, mais plus important encore, le peuple de chacun des 50 États décidant de cette question, nous pourrions alors voir un consensus national se développer », a déclaré Christie.

« Si un consensus national se développe, je n’ai aucun problème à ce que le gouvernement fédéral intervienne et confirme ce consensus national. »