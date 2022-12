Certains Canadiens sont bloqués au Pérou alors que les troubles civils liés à l’éviction du président se poursuivent

Carolina Medina est arrivée au Pérou le 3 décembre. Mais la touriste canadienne allait bientôt être prise entre deux feux politiques du pays, car à peine quatre jours plus tard, la destitution de son président a déclenché une vague de protestations à travers la nation sud-américaine.

Medina, qui est de Mississauga, en Ontario, a déclaré à CBC News dans un message direct qu’elle et un groupe d’autres Canadiens sont actuellement coincés dans la ville d’Arequipa, dans le sud-ouest.

Certains touristes ont tenté de traverser les frontières dans différentes villes – et même dans la Bolivie voisine – mais les barrages routiers par les manifestants ont rendu difficile de le faire sans menace de violence ou de blocage, a-t-elle déclaré.

“D’autres touristes ont également été victimes de vols sur la route, et il y a eu de nombreux pillages [incidents] qui se passe dans la ville près de notre hôtel », a-t-elle déclaré.

“Nous voulons tous rentrer à la maison à temps pour Noël avec nos familles.”

Medina, qui fait partie des milliers de Canadiens actuellement au Pérou, a critiqué la réponse d’Ottawa à ce qu’elle qualifie de situation de plus en plus dangereuse.

Certains ont tenté de quitter le pays depuis le début des manifestations, mais de violents affrontements ont paralysé les itinéraires de voyage et les aéroports.

Ottawa “activement engagé”, mais le touriste n’est pas d’accord

Il y a un peu plus de 3 900 Canadiens actuellement au Pérou, mais ce nombre ne compte que pour ceux qui sont officiellement inscrits à la base de données du Registre des Canadiens à l’étranger (ROCA), un service volontaire.

Le gouvernement canadien a mis à jour son recommandations aux voyageurs cette semaine exhortant les Canadiens à faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils se rendent au Pérou.

Les aéroports de villes telles qu’Arequipa, Ayacucho et Juliaca font partie de ceux qui ont suspendu les voyages jusqu’à nouvel ordre.

Les partisans de Castillo bloquent la route panaméricaine pour protester contre sa détention, à Viru, au Pérou, jeudi. Castillo a été évincé et arrêté le 7 décembre après avoir tenté de dissoudre le congrès du Pérou et annoncé qu’il gouvernerait par décret. Le nouveau gouvernement a déclaré mercredi une urgence nationale de 30 jours. (Hugo Curotto/Associated Press)

Jason Kung, porte-parole d’Affaires mondiales Canada, a déclaré à CBC News dans un communiqué envoyé par courrier électronique que les responsables consulaires “sont activement engagés dans la situation au Pérou et continuent de surveiller la situation de près”. Aucun autre détail n’a été donné.

Kung a déclaré que le gouvernement conseillait aux Canadiens au Pérou d’éviter les zones où des manifestations ont lieu, de ne pas traverser les barrages routiers, même s’ils sont sans surveillance, et de suivre les instructions des autorités locales, notamment en obéissant aux couvre-feu mis en place en 15 provinces péruviennes cette semaine.

Le gouvernement demande également aux Canadiens au Pérou de Contactez Centre de surveillance et d’intervention d’urgence du Canada, et à s’inscrire au ROCA.

REGARDER | Manifestations au Pérou après le renversement du président : Manifestations au Pérou contre l’éviction de l’ancien président Pedro Castillo L’agitation et la violence ont explosé dans les rues du Pérou en réponse à la destitution de l’ancien président Pedro Castillo.

Mais Medina a dit qu’elle pense que le gouvernement canadien laisse tomber les citoyens qui n’ont pas encore été évacués de circonstances violentes.

Elle a dit qu’en contactant l’ambassade du Canada au Pérou, on lui a seulement dit de rester sur place. Elle avait déjà parlé avec des touristes d’Allemagne et de Grande-Bretagne qui avaient été évacués par leurs gouvernements.

Cela fait écho à un grief similaire de mars 2020, lorsque les Canadiens ont rencontré des difficultés à quitter le Pérou pendant son verrouillage COVID-19 alors qu’ils regardaient d’autres citoyens recevoir de l’aide.

“Nous avons reçu un e-mail indiquant qu’ils avaient quatre vols au départ de [Cusco]mais ils donnent la priorité à différents groupes de touristes, donc personne ne sait vraiment quand nous pourrons rentrer chez nous”, a déclaré Medina.

Jennifer Korver et Heather Vitkuske faisaient partie des autres Canadiennes bloquées à Arequipa.

“Nous nous sentons plus en sécurité lorsque nous sommes à l’hôtel et nous n’allons pas très loin”, a déclaré Korver à CBC News dans une interview plus tôt cette semaine.

Vitkuske a déclaré que leurs familles leur manquaient. “C’est difficile de faire face à l’incertitude.”

Le nouveau chef repousse les appels à la démission

Castillo a été évincé et arrêté le 7 décembre après avoir tenté de dissoudre le congrès du Pérou et annoncé qu’il gouvernerait par décret. Le leader politique de gauche a été mis en accusation pour “incapacité morale permanente” et arrêté pour rébellion.

Son successeur, l’ancienne vice-présidente Dina Boluarte, a qualifié les actions de Castillo de tentative de coup d’État, bien que certains aient rejeté cette description.

Les passagers, coincés dans un bus pendant deux jours, attendent une manifestation des partisans de Castillo alors qu’ils bloquent l’autoroute panaméricaine, à Chao, au Pérou, mercredi. Au moins 20 personnes sont mortes lors des manifestations en réponse à la destitution de Castillo. (Énorme Curotto/Associated Press)

Au moins 20 personnes sont mortes lors des manifestations en réponse à la destitution de Castillo, avec 500 civils et membres des forces de sécurité parmi les blessés. Les manifestants réclament la démission de Boluarte et la libération de Castillo.

Mais Boluarte a rejeté les appels à la démission samedi. Lors d’une conférence de presse, elle a critiqué le congrès du pays pour ne pas avoir voté pour sa proposition d’avancer les élections générales prévues au Pérou de 2026 à 2023.

Le Pérou a une longue histoire de corruption présidentielle, mais le pays andin a été particulièrement assiégé au cours des sept dernières années, car diverses crises politiques et un taux de roulement élevé entre les présidents ont paralysé le Congrès.